Kinas finansinspektion ska informellt ha höjt kraven på humanoidbolag som planerar börsnotering. Beskedet kommer efter att Unitree-aktien tappat omkring 45 procent från debutnivåerna och stänger i praktiken noteringsfönstret mitt i en av årets hetaste teknikhajpar.
Kina stryper robotnoteringarna efter kursras
Muntlig vägledning till bankerna
Kinas värdepappersmyndighet CSRC har enligt uppgift gett så kallad window guidance till ett antal investmentbanker och bolag om att ribban för att godkänna noteringar av humanoidbolag höjs. Det rapporterar The Information, med hänvisning till personer med insyn.
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Bolagen ska framöver kunna visa återkommande intäkter och en trovärdig väg mot minskade förluster, alternativt reell teknisk innovation, innan ett godkännande ens övervägs.
Window guidance är ett informellt styrmedel utan formell rättsverkan, men i praktiken bindande för de banker som är beroende av myndighetens välvilja. Kinesiska finansmyndigheter har inte kommenterat uppgifterna för Reuters, som inte heller kunnat verifiera rapporteringen på egen hand.
Fivefold upp – och 45 procent ned
Bakgrunden är den kursutveckling som följt på Unitrees notering på Shanghais STAR-marknad i augusti.
Aktien steg som mest 629 procent från introduktionskursen 150,80 yuan under debutdagen, som Realtid rapporterade. Bolaget tog in 6,1 miljarder yuan, motsvarande omkring 905 miljoner dollar, och det historiska p/e-talet nådde efter rusningen närmare 1 200.
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Sedan dess har aktien fallit runt 45 procent. Nedgången har utlöst en debatt i Kina om bubbeltendenser, om småsparares förluster och om brister i själva noteringssystemet, frågor som väger tungt när myndigheterna nu drar i handbromsen.
Trycket från privatpersoner var extremt redan före noteringen. Småspararnas del av erbjudandet övertecknades först över 8 000 gånger, vilket utlöste en clawback där aktier flyttades från institutioner till privatinvesterare.
Kö av bolag som nu får vänta
Enligt The Information har flera faktorer bidragit till omsvängningen. En finansieringsvåg på den privata marknaden under 2026, en lång kö av bolag som redan lämnat in noteringsansökningar och fallande kurser i sektorn.
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Det är den kön som nu drabbas hårdast. Konkurrenten AgiBot förbereder en notering i Hongkong, liksom LimX Dynamics och SoftBank-uppbackade Coowa. Unitrees debut beskrevs brett som ett riktmärke för hela branschen, nu riskerar den i stället att bli det som stängde dörren.
Samtidigt fortsätter Kina att dominera sektorn industriellt. Under första halvåret 2026 levererades 22 000 humanoida robotar globalt, nästan samtliga från kinesiska tillverkare, medan Washington skärper tullar och importregler för utländska robotsystem.
Beskedet innebär inte att Peking backar från robotsatsningen. Det är kapitalmarknadens värdering av den som myndigheterna vill kyla ned.