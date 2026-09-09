Kina stryper robotnoteringarna efter kursras

Muntlig vägledning till bankerna

Kinas värdepappersmyndighet CSRC har enligt uppgift gett så kallad window guidance till ett antal investmentbanker och bolag om att ribban för att godkänna noteringar av humanoidbolag höjs. Det rapporterar The Information, med hänvisning till personer med insyn.

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Bolagen ska framöver kunna visa återkommande intäkter och en trovärdig väg mot minskade förluster, alternativt reell teknisk innovation, innan ett godkännande ens övervägs.

Window guidance är ett informellt styrmedel utan formell rättsverkan, men i praktiken bindande för de banker som är beroende av myndighetens välvilja. Kinesiska finansmyndigheter har inte kommenterat uppgifterna för Reuters, som inte heller kunnat verifiera rapporteringen på egen hand.

Fivefold upp – och 45 procent ned

Bakgrunden är den kursutveckling som följt på Unitrees notering på Shanghais STAR-marknad i augusti.

Aktien steg som mest 629 procent från introduktionskursen 150,80 yuan under debutdagen, som Realtid rapporterade. Bolaget tog in 6,1 miljarder yuan, motsvarande omkring 905 miljoner dollar, och det historiska p/e-talet nådde efter rusningen närmare 1 200.

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Sedan dess har aktien fallit runt 45 procent. Nedgången har utlöst en debatt i Kina om bubbeltendenser, om småsparares förluster och om brister i själva noteringssystemet, frågor som väger tungt när myndigheterna nu drar i handbromsen.

Trycket från privatpersoner var extremt redan före noteringen. Småspararnas del av erbjudandet övertecknades först över 8 000 gånger, vilket utlöste en clawback där aktier flyttades från institutioner till privatinvesterare.