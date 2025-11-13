Storbritannien haltar medan södra Europa blomstrar

Preliminära siffror från den brittiska statistikmyndigheten ONS visar att ekonomer som tillfrågats av Reuters hade förväntat sig en tillväxt på 0,2 procent för perioden juli-september, efter en expansion på 0,3 procent under andra kvartalet..

”Tillväxten avtog ytterligare under årets tredje kvartal med både tjänster och byggsektorn svagare än under föregående period”, konstaterade Liz McKeown, chef för ekonomisk statistik vid ONS, till CNBC.

Tillverkningsindustrin drabbades särskilt hårt. En cyberattack mot Jaguar Land Rover som stoppade produktionen i fem veckor lyfts fram som en betydande källa till ekonomisk störning.

Spanien i ”en annan liga”

Medan Storbritannien kämpar fortsätter Spanien att vara Europas ekonomiska draglok. Den spanska ekonomin expanderade med 0,6 procent under tredje kvartalet från föregående tremånadersperiod, enligt preliminära siffror från den nationella statistikmyndigheten INE skriver Reuters.

Spanien har lyckats ta sig från botten till toppen. (Foto: Canva)

Det är nionde kvartalet i rad med en BNP-tillväxt på 0,6 procent eller högre jämfört med föregående kvartal. På årsbasis växte Spaniens ekonomi med 2,8 procent under tredje kvartalet.

”Spanien ligger i en annan liga och visar på en envist robust dynamik”, säger analytikern Marcelli Fabiani till Euronews.

Den spanska tillväxten drivs av inhemsk efterfråga. Med konsumtion och investeringar som ökade mot en bakgrund av geopolitisk och handelspolitisk osäkerhet. Särskilt konsumenternas motståndskraft har spelat en avgörande roll, spanska hushåll fortsätter att spendera trots inflationspress och högre räntor.