Storbritannien haltar medan södra Europa blomstrar

Spaniens premiärminister Pedro Sanchez kan vara glad för sina BNP-siffror. Storbritanniens finansminister Rachel Reeves inte lika mycket. (Foto: Darko Bandic / Justin Tallis / AP/TT)
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Den brittiska ekonomin växte med magra 0,1 procent under tredje kvartalet 2025, vilket understiger förväntningarna och signalerar fortsatt ekonomisk tröghet. Samtidigt fortsätter Spanien och andra länder i södra Europa att överträffa sina motsvarigheter i norr.

Preliminära siffror från den brittiska statistikmyndigheten ONS visar att ekonomer som tillfrågats av Reuters hade förväntat sig en tillväxt på 0,2 procent för perioden juli-september, efter en expansion på 0,3 procent under andra kvartalet..

”Tillväxten avtog ytterligare under årets tredje kvartal med både tjänster och byggsektorn svagare än under föregående period”, konstaterade Liz McKeown, chef för ekonomisk statistik vid ONS, till CNBC.

Tillverkningsindustrin drabbades särskilt hårt. En cyberattack mot Jaguar Land Rover som stoppade produktionen i fem veckor lyfts fram som en betydande källa till ekonomisk störning.

Chockbesked från Downing Street: Skattehöjningar på väg

Storbritanniens finansminister höll ett oväntat tal i tisdags morse där hon antydde att kommande budgeten kan innebära höjda inkomstskatter. Ett brott mot Labourpartiets valmanifest.

Spanien i ”en annan liga”

Medan Storbritannien kämpar fortsätter Spanien att vara Europas ekonomiska draglok. Den spanska ekonomin expanderade med 0,6 procent under tredje kvartalet från föregående tremånadersperiod, enligt preliminära siffror från den nationella statistikmyndigheten INE skriver Reuters.

Spanien
Spanien har lyckats ta sig från botten till toppen. (Foto: Canva)

Det är nionde kvartalet i rad med en BNP-tillväxt på 0,6 procent eller högre jämfört med föregående kvartal. På årsbasis växte Spaniens ekonomi med 2,8 procent under tredje kvartalet.

”Spanien ligger i en annan liga och visar på en envist robust dynamik”, säger analytikern Marcelli Fabiani till Euronews.

Den spanska tillväxten drivs av inhemsk efterfråga. Med konsumtion och investeringar som ökade mot en bakgrund av geopolitisk och handelspolitisk osäkerhet. Särskilt konsumenternas motståndskraft har spelat en avgörande roll, spanska hushåll fortsätter att spendera trots inflationspress och högre räntor.

Södra Europa – från krisområde till föregångare

Den ekonomiska framgången i södra Europa står i skarp kontrast till utvecklingen längre norrut. Spanien har konsekvent överträffat sina europeiska motsvarigheter. Detta tack vare en blomstrande turistsektor efter pandemin, en stark arbetsmarknad som stöds av invandring, EU-finansiering och billigare energi.

”De finanspolitiska läxorna gjordes i södra Europa i efterdyningarna av statsskuldskrisen”, säger Filippo Taddei, seniorekonom på Goldman Sachs, till Wall Street Journal.

Britternas statsskuld skenar. Realtid

Rollväxlingen kan vara ett oväntat resultat av krisen på 2010-talet, som tvingade södra europeiska länder som Grekland och Portugal att göra smärtsamma nedskärningar som del av räddningspaket.

Åtstramningsprogrammen tvingade länderna att genomföra strukturella reformer som att höja pensionsåldern, effektivisera byråkrati, privatisera industrier och reformera arbetsmarknadslagstiftningen.

Spaniens ekonomi växte 3,5 procent i reala termer förra året enligt IMF, en av de snabbaste tillväxttakterna i den utvecklade världen. Grekland växte 2,3 procent, mer än dubbelt så snabbt som Frankrike och Storbritannien, enligt WSJ.

Norra Europa i kris

Under tiden är det länderna i Europas kärna som står inför problem. Tillväxtmodellen i Västeuropa, centrerad kring handel och industri, har skakats av amerikanska tullar, av kinesisk konkurrens och slutet på billig rysk energi.

Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt . Dagens PS

Frankrike förväntas ha ett budgetunderskott på 5,4 procent av BNP i år, jämfört med 2,4 procent före pandemin. Budgetgapet i Storbritannien, Österrike och Belgien ligger över 4 procent, enligt WSJ.

Tyskland krympte för andra året i rad, medan Italien också backade under tredje kvartalet.

Storbritannien väntar på budget och räntebeslut

De brittiska siffrorna kommer inför regeringens höstbudget den 26 november, där finansminister Rachel Reeves förväntas tillkännage nya skattehöjningar för att täcka ett finanspolitiskt hål.

Europas formstarkaste ekonomi ångar på – trots handelsoro. Realtid

Men ekonomin kan få ett lyft innan jul om Bank of England sänker räntorna vid sitt sista möte för året den 18 december.

Många ekonomer förväntar sig nu även en räntesänkning i Storbritannien innan december.

