Den brittiska ekonomin växte med magra 0,1 procent under tredje kvartalet 2025, vilket understiger förväntningarna och signalerar fortsatt ekonomisk tröghet. Samtidigt fortsätter Spanien och andra länder i södra Europa att överträffa sina motsvarigheter i norr.
Storbritannien haltar medan södra Europa blomstrar
Mest läst i kategorin
USA:s oljestrategi pressade priset – nu bromsar gröna skiftet
Produktionen av olja ligger på rekordnivåer – medan efterfrågan bromsar in. Överskottet växer för varje dag, men det är en helt annan effekt som oroar experter. Varje dag produceras cirka 100 miljoner fat råolja i världen. Samtidigt saknas köpare för ungefär två miljoner av dem. Överskottet måste lagras någonstans, men ingen vet exakt hur stort …
USA:s finansminister flaggar för tullättnader
USA:s finansminister Scott Bessent säger i en intervju i tv-kanalen Fox att det kommer att komma flera tullbesked de närmaste dagarna. Han flaggar bland annat för lägre tull på kaffe och frukt. Att dela ut statens tullinkomster till medborgarna, något som president Donald Trump talade om häromdagen, är något som diskuteras, enligt Bessent, men att …
Tysk industri i fritt fall – kan något stoppa nedgången?
Europas industriella stormakt står inför sin värsta kris på decennier. Tysklands industriproduktion har sjunkit till 2005 års nivåer och landet befinner sig i sitt fjärde år av ekonomisk stagnation. Krisen har nått hjärtat av tysk ingenjörskonst. I oktober redovisade laserverktygsföretaget Trumpf, en symbol för landets framgångsrika familjeföretag i ”Mittelstand”, sin första förlust sedan finanskrisen 2008. …
Massflykt efter kontorskrav – kostade 185 miljoner dollar
Underhållningsjätten Paramount Skydance har drabbats av massiva uppsägningar efter att VD David Ellison krävt att alla anställda ska återvända till kontoret fem dagar i veckan. Omkring 600 medarbetare valde istället att ta avgångsvederlag. Det kostade företaget 185 miljoner dollar. I september, efter den långdragna sammanslagningen värd 8 miljarder dollar mellan de två mediajättarna, meddelade vd …
Wallenberg: 100 000 kronor mer per familj – eller stagnation
Jacob Wallenberg varnar för att Sverige tappar mark mot USA, Kina och Indien. Hans turné genom landet kommer med ett konkret budskap: skillnaden mellan att lyckas och misslyckas kan mätas i hundratusentals kronor – per familj. Om Sveriges ekonomi växer med 2,5 procent årligen istället för Konjunkturinstitutets prognos på 1,8 procent skulle BNP vara 500 …
Preliminära siffror från den brittiska statistikmyndigheten ONS visar att ekonomer som tillfrågats av Reuters hade förväntat sig en tillväxt på 0,2 procent för perioden juli-september, efter en expansion på 0,3 procent under andra kvartalet..
”Tillväxten avtog ytterligare under årets tredje kvartal med både tjänster och byggsektorn svagare än under föregående period”, konstaterade Liz McKeown, chef för ekonomisk statistik vid ONS, till CNBC.
Tillverkningsindustrin drabbades särskilt hårt. En cyberattack mot Jaguar Land Rover som stoppade produktionen i fem veckor lyfts fram som en betydande källa till ekonomisk störning.
Chockbesked från Downing Street: Skattehöjningar på väg
Storbritanniens finansminister höll ett oväntat tal i tisdags morse där hon antydde att kommande budgeten kan innebära höjda inkomstskatter. Ett brott mot Labourpartiets valmanifest.
Spanien i ”en annan liga”
Medan Storbritannien kämpar fortsätter Spanien att vara Europas ekonomiska draglok. Den spanska ekonomin expanderade med 0,6 procent under tredje kvartalet från föregående tremånadersperiod, enligt preliminära siffror från den nationella statistikmyndigheten INE skriver Reuters.
Det är nionde kvartalet i rad med en BNP-tillväxt på 0,6 procent eller högre jämfört med föregående kvartal. På årsbasis växte Spaniens ekonomi med 2,8 procent under tredje kvartalet.
”Spanien ligger i en annan liga och visar på en envist robust dynamik”, säger analytikern Marcelli Fabiani till Euronews.
Den spanska tillväxten drivs av inhemsk efterfråga. Med konsumtion och investeringar som ökade mot en bakgrund av geopolitisk och handelspolitisk osäkerhet. Särskilt konsumenternas motståndskraft har spelat en avgörande roll, spanska hushåll fortsätter att spendera trots inflationspress och högre räntor.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Södra Europa – från krisområde till föregångare
Den ekonomiska framgången i södra Europa står i skarp kontrast till utvecklingen längre norrut. Spanien har konsekvent överträffat sina europeiska motsvarigheter. Detta tack vare en blomstrande turistsektor efter pandemin, en stark arbetsmarknad som stöds av invandring, EU-finansiering och billigare energi.
”De finanspolitiska läxorna gjordes i södra Europa i efterdyningarna av statsskuldskrisen”, säger Filippo Taddei, seniorekonom på Goldman Sachs, till Wall Street Journal.
Läs även:
Britternas statsskuld skenar. Realtid
Rollväxlingen kan vara ett oväntat resultat av krisen på 2010-talet, som tvingade södra europeiska länder som Grekland och Portugal att göra smärtsamma nedskärningar som del av räddningspaket.
Åtstramningsprogrammen tvingade länderna att genomföra strukturella reformer som att höja pensionsåldern, effektivisera byråkrati, privatisera industrier och reformera arbetsmarknadslagstiftningen.
Spaniens ekonomi växte 3,5 procent i reala termer förra året enligt IMF, en av de snabbaste tillväxttakterna i den utvecklade världen. Grekland växte 2,3 procent, mer än dubbelt så snabbt som Frankrike och Storbritannien, enligt WSJ.
Norra Europa i kris
Under tiden är det länderna i Europas kärna som står inför problem. Tillväxtmodellen i Västeuropa, centrerad kring handel och industri, har skakats av amerikanska tullar, av kinesisk konkurrens och slutet på billig rysk energi.
Missa inte:
Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt . Dagens PS
Frankrike förväntas ha ett budgetunderskott på 5,4 procent av BNP i år, jämfört med 2,4 procent före pandemin. Budgetgapet i Storbritannien, Österrike och Belgien ligger över 4 procent, enligt WSJ.
Tyskland krympte för andra året i rad, medan Italien också backade under tredje kvartalet.
Storbritannien väntar på budget och räntebeslut
De brittiska siffrorna kommer inför regeringens höstbudget den 26 november, där finansminister Rachel Reeves förväntas tillkännage nya skattehöjningar för att täcka ett finanspolitiskt hål.
Läs även:
Europas formstarkaste ekonomi ångar på – trots handelsoro. Realtid
Men ekonomin kan få ett lyft innan jul om Bank of England sänker räntorna vid sitt sista möte för året den 18 december.
Många ekonomer förväntar sig nu även en räntesänkning i Storbritannien innan december.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.