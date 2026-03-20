Botar kan ta över nätet om bara ett år

Cloudflares vd, Matthew Prince, vars infrastrukturbolag används av en femtedel av alla webbplatser globalt, menar att den generativa AI-teknikens datahunger driver utvecklingen.

Medan en människa som letar efter en digitalkamera kanske besöker fem webbplatser, kan en AI-agent besöka 5 000 sajter för samma uppgift, förklarade han under en intervju på SXSW-konferensen i Austin, skriver Techcrunch.

Före den generativa AI-eran utgjorde bottar omkring 20 procent av internettrafiken, där Googles webbcrawler var den största aktören. Nu ser Cloudflare en kraftig acceleration.

”Till skillnad från covid, där trafiken sköt i höjden under två veckor och sedan planade ut, ser vi trafiken växa och växa utan att något tyder på att den kommer att sakta ner”, sa Prince till Techcrunch.

Mänsklig aktivitet minskar

Siffrorna bekräftas av data från trafikspårningsföretaget TollBit. I slutet av 2025 registrerades ett AI-botbesök per 31 mänskliga besök på webbplatser, jämfört med ett per 200 i årets början, enligt The Register.

Samtidigt minskade den mänskliga webbtrafiken med fem procent under tredje till fjärde kvartalet 2025.

Den stora förändringen handlar inte längre primärt om träningsdata.

Enligt TollBit minskade tränningsskrapningen med 15 procent mellan andra och fjärde kvartalet förra året, medan trafiken från så kallade RAG-botar, som hämtar information i realtid för att svara på frågor i tjänster som ChatGPT och Gemini, ökade med 33 procent under samma period.