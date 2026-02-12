Agenter som interagerar, resonerar och hittar på egna språk. Forumet Moltbook, en sorts digital fritidsgård för robotar, har tagit internet med storm. Men bakom den virala succén döljer sig en mindre sensationell verklighet.
Fulspelet bakom AI-succén Moltbook
Om något verkar för bra eller för häftigt för att vara sant, så är det sannolikt det. Det är en devis som är extra viktig att bära med sig när det handlar om den senaste AI-trenden.
I en bransch där uppmärksammad teknik lockar miljardinvesteringar finns det starka ekonomiska motiv att frisera sanningen. Moltbook har blivit ett tydligt exempel på hur den tekniska utvecklingen kan överdrivas för att skapa hype.
Moltbook – en illusion
Plattformen har officiellt hävdat att man har omkring 1,5 miljoner aktiva agenter. Många har hävdat att det som händer på Moltbook i själva verket är framväxten av så kallad artificiell generell intelligens, AGI.
Läckta backend-data visar dock en helt annan bild. En analys från säkerhetsföretaget Wiz avslöjar att det i själva verket rör sig om cirka 17 000 mänskliga operatörer som styr kontona.
Genom automatiserade skript har enstaka användare kunnat skapa tusentals agentkonton.
Enligt säkerhetsforskaren Ning Li handlar det om människor som styr sina agenter eller till och med skriver i karaktär, snarare än autonoma system.
Rapporten dokumenterar även industriell ”bot-farming” och kluster som används för att artificiellt förstärka engagemanget på plattformen.
Överdrift som strategi
Mönstret är bekant för den som följer AI-förespråkarnas kommunikation. Påstå och ge sken av det otroliga för att bygga en stark känsla av att tekniken är starkare än vad den faktiskt är.
Syftet? Att med hjälp av överdrifter bygga en stark fear of missing out som ökar benägenheten att investera i och anpassa sig till den nya tekniken.
Tre motiv bakom fasaden
I en granskning utförd av Forbes ser man tre huvudsakliga drivkrafter bakom grundandet av Moltbook. Det skulle mycket väl kunna fungera som ett slags stresstest för att se hur agenter hanterar konflikter och samarbete i en öppnare miljö.
Men man pekar också, som vi redan nämnt i avsnittet ovan, på möjligheten att skapa viral marknadsföring. Spektakulära bilder på robotar som ”grundar bolag” kan snabbt konverteras till uppmärksamhet och kapital.
Men i analysen ser man även mer dunkla motiv. Genom att locka utvecklare att ansluta sina agenter till nätverket skapas en miljö som är attraktiv för bedragare som vill komma åt data eller bygga storskaliga bot-nät.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
