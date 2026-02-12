Fulspelet bakom AI-succén Moltbook

Om något verkar för bra eller för häftigt för att vara sant, så är det sannolikt det. Det är en devis som är extra viktig att bära med sig när det handlar om den senaste AI-trenden.

I en bransch där uppmärksammad teknik lockar miljardinvesteringar finns det starka ekonomiska motiv att frisera sanningen. Moltbook har blivit ett tydligt exempel på hur den tekniska utvecklingen kan överdrivas för att skapa hype.

Moltbook – en illusion

Plattformen har officiellt hävdat att man har omkring 1,5 miljoner aktiva agenter. Många har hävdat att det som händer på Moltbook i själva verket är framväxten av så kallad artificiell generell intelligens, AGI.

Läckta backend-data visar dock en helt annan bild. En analys från säkerhetsföretaget Wiz avslöjar att det i själva verket rör sig om cirka 17 000 mänskliga operatörer som styr kontona.

Genom automatiserade skript har enstaka användare kunnat skapa tusentals agentkonton.

Enligt säkerhetsforskaren Ning Li handlar det om människor som styr sina agenter eller till och med skriver i karaktär, snarare än autonoma system.

Rapporten dokumenterar även industriell ”bot-farming” och kluster som används för att artificiellt förstärka engagemanget på plattformen.