Är kanske inte har ökat produktiviteten ännu. Men när det spekuleras kring teknikens framtid är bilden ofta en annan. Gäst i studion är framtidsspanaren och författaren Stefan Engeseth.

”Homo sapiens är farligare än AI på många sätt”, säger han.

“Vi sitter fast i gamla system”

Engeseth menar att dagens globala konflikter är en dominoeffekt av historiska strukturer och kortsiktigt maktspel.

”Den ena konflikten leder till den andra. Vi sitter fast i gamla system. Vi behöver något nytt. Precis som AI slog oss i schack kommer den att kunna göra det i politik också.”

Han lyfter att Albanien experimenterar med en AI-minister och menar att fler länder borde våga testa nya former av beslutsstöd.

”Vi behöver långsiktighet och mindre känslostyrt ledarskap. Mindre ego och mindre historiska låsningar.”

Se mer:

Författaren: ”Vi äter oss sjuka – och bolagen tjänar på det”

ANNONS

Ett alternativ till mänskliga mönster

Enligt Engeseth har världen aldrig haft så avancerade vapen och så destruktiva strategier.

”Vi är för farliga för oss själva. För att bryta mönster måste vi ta in något utifrån oss själva – inte bara fortsätta med samma tänkande.”

Samtidigt är han medveten om riskerna.

”Det finns risker med kod, säkerhet, etik och moral. Absolut. Men vi går redan mot en utveckling där AI tar större plats. Då kan vi lika gärna integrera det på ett ansvarsfullt sätt.”