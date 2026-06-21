AI-boomens osynliga flaskhals

Nya AI-center växer fram som svampar ur jorden. Men elen gör det inte. Expansionen går så snabbt att elnäten inte hänger med. I flera regioner är kapaciteten redan fullbokad när anläggningarna ska tas i drift.



I Virginia, världens största kluster för datacenter, uppges väntetiden för vissa nätanslutningar vara upp till sju år, rapporterar Oilprice.

De fem största techjättarna väntas investera uppemot 690 miljarder dollar i AI-infrastruktur i år, samtidigt som utbyggnaden av ny elproduktion går betydligt långsammare.

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Reaktorerna som inte hinner i tid

Big Tech försöker lösa problemet genom att investera i egen elproduktion. Men lösningarna ligger flera år bort.



Microsoft får tidigast ny el från Three Mile Island 2027. Googles projekt med Kairos Power väntas inte leverera förrän omkring 2030.

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Gartner: AI måste växa 100 000 gånger

Enligt Gartner måste AI-systemens token-konsumtion öka 50 000–100 000 gånger till 2030 för att investeringarna ska löna sig.

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Men utan motsvarande ökning av elproduktionen riskerar tillväxten att begränsas långt innan dess.

Flaskhalsen som kan stoppa boomen

När elnäten inte hinner med tvingas AI-bolagen konkurrera med allt från elektrifierad industri till hushållens ökande elanvändning. Det gör energifrågan till en strategisk risk för hela AI-boomen.

Om dagens investeringstakt håller i sig kan tillgången på el bli en större begränsning för AI-sektorn än både kapital och datorkraft.

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