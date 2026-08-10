Nu tar robothundarna över säkerhetsvakternas jobb

För arbetsgivare är det en drömsituation. Enligt uppgifter som rapporterats av Business Insider kan företag spara 700 000–1,2 miljoner kronor per år genom att ersätta ett bemannat vaktschema med robotar.

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Ett lågtröskelyrke

Att arbeta som säkerhetsvakt är ett jobb med låg tröskel. I USA arbetar omkring 1,3 miljoner personer i branschen, skriver Futurism.

Av dem saknar många en högre utbildning och har begränsade alternativ på arbetsmarknaden.

Trots den låga lönen är vaktyrket dyrt att bemanna. Det kräver ständig närvaro och höga kringkostnader. Dessutom är personalomsättningen hög. Detta gör yrket attraktivt att automatisera.

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Automatiseringen förändrar jobbet

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Forskare vid UC Berkeley Labor Center bedömer att mänskliga säkerhetsjobb inte helt kommer att försvinna. Däremot kommer de att förändras.



Robothundar tar över det repetitiva: patrullering, övervakning och incidentrapportering.



Människor får i stället ta sig an de mer komplexa, riskfyllda och ansvarstyngda uppgifterna.



Det är samma mönster som ses i många andra branscher, alltifrån lager till banker.

Samtidigt kommer utbildning att spela roll. Personer utan tekniska kunskaper kan komma att få det svårt.

Svenska flygplatser har redan testat robothundar

I Sverige är robothundar också på intåg. Ett treårigt forskningsprojekt vid Örebro Airport har redan testat hur autonoma robothundar kan användas i flygplatsens säkerhetsarbete.



Samtidig var syftet med projektet inte att ersätta personal, utan att stärka säkerheten och effektivisera arbetet.

Forskningen är samtidigt en viktig del i utvecklingen mot human–AI teaming. Målet är att människor, robotar och AI-system ska kunna samarbeta som ett team med en gemensam förståelse för situationer och ansvar.

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