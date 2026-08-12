Techaktier billigare än på flera år: trots vinstrekord

Högre vinstprognoser

Stämmer det då att techaktier blivit billigare? Ja, på det här specifika måttet. Men med en viktig brasklapp: det håller bara om vinsterna faktiskt består.

Enligt Goldman Sachs har techbolagen under 2026 höjt sina vinstprognoser mer än någon annan sektor globalt. Bankens analytiker bedömer att AI-relaterade investeringar kommer stå för omkring 40 procent av hela S&P 500:s vinsttillväxt i år.

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Hot mot tillväxten

Samtidigt varnar Goldmans egen strateg Peter Oppenheimer för att en allvarlig kreditåtstramning eller svagare intäkter hos storbolagen skulle kunna sätta hela den AI-drivna vinsttillväxten på spel.

Dan Kemp, grundare av investeringskonsultbolaget Portfolio Thinking, sammanfattar osäkerheten träffande: ”Vi brukade tycka det var mycket svårt att tro att bolag skulle kunna växa i den här takten och leverera den här typen av vinster, och nu tycker vi det är mycket svårt att tro att de inte ska kunna det.”

Investerare behöver stark tilltro

Han menar att investerare i praktiken behöver en stark övertygelse om att techjättarna kan fortsätta generera osedvanligt höga avkastningar utan att konkurrensen tar udden av dem.

För svenska sparare är kopplingen direkt, eftersom techtunga index som Nasdaq redan gett stark avkastning i år. 16,8 procent i lokal valuta hittills under 2026, motsvarande ungefär 17,5 procent omräknat i kronor, med bara marginell hjälp av valutan.

Techaktier i många fonder

De flesta svenska globalfonder och indexfonder som följer MSCI World har en betydande amerikansk techexponering inbyggd. Det innebär att lägre värderingsmultiplar snarare är goda nyheter för långsiktiga månadssparare.

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Samma tillväxt kostar helt enkelt mindre att köpa in sig i just nu, jämfört med läget för ett år sedan.