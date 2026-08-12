Investerare i techaktier betalar i dag betydligt mindre för varje dollar i förväntad vinst än för ett år sedan. Ändå har själva vinsttillväxten inte bromsat in. Utvecklingen, som kan se paradoxal ut, förklaras av att bolagens vinster helt enkelt vuxit snabbare än aktiekurserna. Frågan är vad det betyder för svenska sparare, som ofta har en stor del av sitt kapital i just techtunga globalfonder.
Techaktier billigare än på flera år: trots vinstrekord
För ett år sedan betalade investerare omkring 35 procent mer för varje dollar i förväntad techvinst jämfört med motsvarande dollar i S&P 500.
I dag har den premien krympt till omkring 10 procent, när man jämför så kallade forward P/E-tal (aktiekursen i förhållande till väntad vinst det kommande året).
Vinsterna växer snabbare
Förklaringen är inte att aktiekurserna fallit, utan att vinsterna vuxit ännu snabbare. Enligt en analys från ProCap Insights ökade vinsterna för teknologisektorn inom S&P 500 med hela 50 procent under första kvartalet 2026.
Under samma tid steg aktiekurserna bara omkring 15 procent. Vilket i praktiken pressar ner värderingsmultiplarna samtidigt som kurserna stiger. Techsektorns forward P/E-tal låg i maj på 23,6, ner från en topp på över 30 i höstas.
Högre vinstprognoser
Stämmer det då att techaktier blivit billigare? Ja, på det här specifika måttet. Men med en viktig brasklapp: det håller bara om vinsterna faktiskt består.
Enligt Goldman Sachs har techbolagen under 2026 höjt sina vinstprognoser mer än någon annan sektor globalt. Bankens analytiker bedömer att AI-relaterade investeringar kommer stå för omkring 40 procent av hela S&P 500:s vinsttillväxt i år.
Hot mot tillväxten
Samtidigt varnar Goldmans egen strateg Peter Oppenheimer för att en allvarlig kreditåtstramning eller svagare intäkter hos storbolagen skulle kunna sätta hela den AI-drivna vinsttillväxten på spel.
Dan Kemp, grundare av investeringskonsultbolaget Portfolio Thinking, sammanfattar osäkerheten träffande: ”Vi brukade tycka det var mycket svårt att tro att bolag skulle kunna växa i den här takten och leverera den här typen av vinster, och nu tycker vi det är mycket svårt att tro att de inte ska kunna det.”
Investerare behöver stark tilltro
Han menar att investerare i praktiken behöver en stark övertygelse om att techjättarna kan fortsätta generera osedvanligt höga avkastningar utan att konkurrensen tar udden av dem.
För svenska sparare är kopplingen direkt, eftersom techtunga index som Nasdaq redan gett stark avkastning i år. 16,8 procent i lokal valuta hittills under 2026, motsvarande ungefär 17,5 procent omräknat i kronor, med bara marginell hjälp av valutan.
Techaktier i många fonder
De flesta svenska globalfonder och indexfonder som följer MSCI World har en betydande amerikansk techexponering inbyggd. Det innebär att lägre värderingsmultiplar snarare är goda nyheter för långsiktiga månadssparare.
Samma tillväxt kostar helt enkelt mindre att köpa in sig i just nu, jämfört med läget för ett år sedan.