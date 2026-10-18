AI behöver skyddsräcken – inte panik 

En annan skickade privata användarbilder till externa tjänster och gjordes tillgängliga via olistade länkar.

Händelserna har bidragit till en växande diskussion om hur mycket ansvar företag kan lämna över toll AI-agenter, särskilt när de får tillgång till data, system och ekonomiska beslut.

För att förstå mer om riskerna har Realtid träffat Marco Eggerling, som arbetat med informationssäkerhet i mer än 25 år. De senaste åren har arbetet kommit att handla allt mer om AI.

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Fler frågor om säkerhet idag

Antalet frågor om säkerhet har ökat jämfört med för några år sedan. Enligt Eggerling har frågorna också mognat: tidigare handlade de främst om teknik, medan ansvar och etik nu får större utrymme.

Han berättar att han på ett annat företag inom försvar och säkerhet fick frågan om varför säkerhetsförsvar måste vara etiskt.



”För mig handlar det om att hålla i flaggan, att inte gå ner på en lägre nivå”, säger han

Den inställningen återkommer när han diskuterar farhågor kring framtida risker med avancerad AI.

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”Varje enskild teknik som har byggts inom IT-området har använts för både goda och dåliga intentioner”, förklarar han.

”Samma sak gäller för AI.”

Att stoppa huvudet i sanden och undvika AI erbjuder ingen lösning. Istället förordar Egerling att företag som använder AI lär sig hur maskinerna fungerar för att kunna bemöta dem som vill använda tekniken på ett destruktivt sätt.

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