Maskinöversättningen har blivit så bra att allt fler funderar på att stryka människan helt. Men experter varnar: ju mer naturlig AI-texten låter, desto svårare blir det att hitta felen som spelar roll.
AI översätter en biljon ord i månaden – men felen blir svårare att se
Google Translate hanterar i dag omkring en biljon ord i månaden. Det uppgav bolaget när tjänsten fyllde 20 år i våras. Tjänsten har över en miljard användare i månaden och stöd för närmare 250 språk.
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Till det kommer DeepL, Microsoft och AI-assistenter som ChatGPT, Gemini och Claude. Direktförsäljningen av maskinöversättning, alltså utanför vanliga AI-abonnemang, uppskattades till 1,4 miljarder dollar förra året, enligt BBC.
Översättare och tolkar hamnade redan i fjol högt på Microsofts lista över de yrken där generativ AI har störst tillämpbarhet, enligt en studie baserad på 200 000 användarinteraktioner med Copilot.
”Frestelse i hela branschen”
John Zimmerman är grundare av den schweiziska ideella organisationen Open Knowledge Association, OKA. Den har översatt över 10 000 Wikipedia-artiklar med AI-stöd. Han menar att ren AI-översättning ofta är rätt val för interna dokument och produktlistor.
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”Maskinens resultat är nu så bra att det har blivit ett seriöst alternativ att helt hoppa över människan, och en verklig frestelse i hela branschen, säger han till BBC.
För ett uppslagsverk är kalkylen en annan. I ett blogginlägg på Wikimedias sajt redovisar Zimmerman en studie av 119 artiklar och tio språkpar, med stöd av Wikimedia CH. Studien omfattar totalt 1 068 timmars översättningsarbete.
Resultatet var att 27 procent av den AI-genererade texten ändrades före publicering. Tre av fyra korrigeringar gällde fel som AI:n själv hade infört. Mellan 5 och 6 procent av felen ändrade betydelsen i originaltexten. Zimmerman drar själv slutsatsen att texterna inte kan publiceras ogranskade.
OKA har också fått känna av riskerna. Enligt 404 Media införde Wikipedias redaktörer i våras restriktioner mot flera av organisationens betalda översättare. Deras AI-översättningar visade sig innehålla så kallade hallucinationer, bland annat felaktiga källhänvisningar. Zimmerman skriver att långt under en procent av artiklarna flaggats.
Låter rätt, men är fel
Specialiserade översättare pekar på var felen gör störst skada. Ariella Baltié översätter juridiska dokument från engelska till franska. Hon granskade nyligen en AI-översättning och hittade två allvarliga fel redan i början. ”Le demandeur”, käranden, hade blivit ”the requester”. Frasen ”Madame X, épouse Y”, alltså fru X, gift med Y, hade blivit en mening om att X gifter sig med Y.
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Inom medicin kan felen bli farliga. Carol Bereuter, specialiserad på medicinska översättningar, har sett en AI-text där den grekiska bokstaven μ (mikro) översatts som milli. Det ger en tusen gånger för hög dos. Hon menar att problemet förvärras av att AI blivit bättre.
”I dag låter det helt legitimt. Det flyter, det låter naturligt. Så felen är mycket svårare att upptäcka”, säger hon till BBC.
François Yvon, forskningschef vid franska CNRS, tror inte att tekniken kan bli helt tillförlitlig så länge den bygger på sannolikheter. Det som troligen är rätt är inte samma sak som det som är rätt. Han ser själv-granskande system med flera samverkande AI-modeller som nästa steg.
”Det verkliga genombrottet kommer först när systemen inte bara kan översätta, utan också säga när de är osäkra”, säger han till BBC.
Svenska översättare känner av trycket
Även i Sverige märks effekterna. I en enkät från fackförbundet DIK uppgav 36 procent av översättarna att AI gjort det svårare att få uppdrag, rapporterade SVT.
Nästan hälften, 46 procent, sa att lönerna pressas, och var tredje hade bytt eller övervägde att byta yrkesbana.
Arbetsgivarorganisationen Almega ser anekdotiska belägg för att efterfrågan på översättare redan har minskat, enligt Arbetsvärlden. Det gäller trots att det saknas säkra tecken på att AI slår ut jobb i bredare skala.
Samtidigt är arbetsgivare beredda att betala mer för AI-kompetens. I USA har Kalifornien börjat utreda avgångsvederlag för den som förlorar jobbet till AI.