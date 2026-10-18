AI översätter en biljon ord i månaden – men felen blir svårare att se

Google Translate hanterar i dag omkring en biljon ord i månaden. Det uppgav bolaget när tjänsten fyllde 20 år i våras. Tjänsten har över en miljard användare i månaden och stöd för närmare 250 språk.

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Till det kommer DeepL, Microsoft och AI-assistenter som ChatGPT, Gemini och Claude. Direktförsäljningen av maskinöversättning, alltså utanför vanliga AI-abonnemang, uppskattades till 1,4 miljarder dollar förra året, enligt BBC.

Översättare och tolkar hamnade redan i fjol högt på Microsofts lista över de yrken där generativ AI har störst tillämpbarhet, enligt en studie baserad på 200 000 användarinteraktioner med Copilot.

”Frestelse i hela branschen”

John Zimmerman är grundare av den schweiziska ideella organisationen Open Knowledge Association, OKA. Den har översatt över 10 000 Wikipedia-artiklar med AI-stöd. Han menar att ren AI-översättning ofta är rätt val för interna dokument och produktlistor.

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”Maskinens resultat är nu så bra att det har blivit ett seriöst alternativ att helt hoppa över människan, och en verklig frestelse i hela branschen, säger han till BBC.

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För ett uppslagsverk är kalkylen en annan. I ett blogginlägg på Wikimedias sajt redovisar Zimmerman en studie av 119 artiklar och tio språkpar, med stöd av Wikimedia CH. Studien omfattar totalt 1 068 timmars översättningsarbete.

Resultatet var att 27 procent av den AI-genererade texten ändrades före publicering. Tre av fyra korrigeringar gällde fel som AI:n själv hade infört. Mellan 5 och 6 procent av felen ändrade betydelsen i originaltexten. Zimmerman drar själv slutsatsen att texterna inte kan publiceras ogranskade.

OKA har också fått känna av riskerna. Enligt 404 Media införde Wikipedias redaktörer i våras restriktioner mot flera av organisationens betalda översättare. Deras AI-översättningar visade sig innehålla så kallade hallucinationer, bland annat felaktiga källhänvisningar. Zimmerman skriver att långt under en procent av artiklarna flaggats.