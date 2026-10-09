AI-attacker mot finansbolag och banker– nu stängs verktyget

Utvecklaren meddelade i torsdags på Github att ARTEX inte längre kommer att uppdateras och görs om till sluten källkod. Inga nya versioner släpps och inget underhåll ges. Det framgår av ett uttalande som Reuters tagit del av.

”Med tanke på missbruket av verktyget kommer ARTEX-projektet inte längre att uppdateras”, skriver utvecklaren, som går under namnet ”Autumn-27”.

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Enligt Reuters kontroller är verktygets Github-sida nedtagen. Wall Street Journal har identifierat utvecklaren som den kinesiske cybersäkerhetsingenjören Li Puhua, enligt Korea Herald.

Experter som TRT World talat med menar att stängningen gör det svårare för nya användare att få tag på verktyget, men att redan nedladdade kopior finns kvar.

Släpptes tre dagar före attacken

ARTEX är ett AI-system som automatiserar penetrationstester, alltså simulerade intrång som ska hitta säkerhetshål. Enligt sydkoreanska Kyunghyang Shinmun publicerades verktyget på Github den 26 juli. Den 3 september vann det en tävling arrangerad av Baidu, före omkring 150 lag. Den senaste versionen släpptes den 24 september, och tre dagar senare inleddes attacken mot Kookmin Bank.

Mellan den 27 och 30 september läckte uppgifter från Shinhan Bank, KB Kookmin, Hana Bank, BNK Busan, Yegaram Savings Bank och Hyundai Capital. Welcome Savings Bank och två P2P-långivare drabbades också. Värst drabbades Shinhan, där 25 727 poster stals, bland annat årsinkomst och lånelimit.

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Angriparna gick inte på internetbankerna. På Shinhan bröt de sig in i en tjänst där lånemäklare följer ärenden, och på Kookmin i ett internt mobilsystem för anställda.

Finanstillsynens ordförande Lee Eog-weon sade vid ett krismöte att man inte kan utesluta att AI använts. Polisen har satt in 28 utredare.