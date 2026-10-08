Efter stoppad Meta-affär – nu tar kinesiska AI-raketen in nya miljarder

Det kinesiskgrundade AI-bolaget Manus har tagit in mer än 500 miljoner dollar, motsvarande omkring fem miljarder kronor, i en ny finansieringsrunda.

Rundan är den första sedan Manus grundare och investerare köpte tillbaka bolaget från Meta.

Den försäljningen stoppades nämligen av kinesiska myndigheterna.

Satsar på AI-agenter

Rundan leds av Boyu Capital och IDG Capital. Bland de befintliga investerarna som deltar finns även Tencent, HSG Capital och ZhenFund, skriver France24.

Manus, som har sätet i Singapore, utvecklar så kallade AI-agenter som kan utföra praktiska uppgifter åt användare.

Tekniken har blivit ett snabbt växande område inom AI-sektorn, där flera stora teknikbolag försöker utveckla digitala assistenter som självständigt kan genomföra uppgifter på användarnas uppdrag.

Bolaget har inte offentliggjort någon ny värdering efter kapitalanskaffningen. Medier har samtidigt rapporterat att Manus kan vara värt omkring fyra miljarder dollar.

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