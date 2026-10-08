Drygt fem miljarder kronor. Så mycket kapital strömmar nu in i Manus, bara veckor efter att man påbörjat arbetet igen.
Efter stoppad Meta-affär – nu tar kinesiska AI-raketen in nya miljarder
Det kinesiskgrundade AI-bolaget Manus har tagit in mer än 500 miljoner dollar, motsvarande omkring fem miljarder kronor, i en ny finansieringsrunda.
Rundan är den första sedan Manus grundare och investerare köpte tillbaka bolaget från Meta.
Den försäljningen stoppades nämligen av kinesiska myndigheterna.
Satsar på AI-agenter
Rundan leds av Boyu Capital och IDG Capital. Bland de befintliga investerarna som deltar finns även Tencent, HSG Capital och ZhenFund, skriver France24.
Manus, som har sätet i Singapore, utvecklar så kallade AI-agenter som kan utföra praktiska uppgifter åt användare.
Tekniken har blivit ett snabbt växande område inom AI-sektorn, där flera stora teknikbolag försöker utveckla digitala assistenter som självständigt kan genomföra uppgifter på användarnas uppdrag.
Bolaget har inte offentliggjort någon ny värdering efter kapitalanskaffningen. Medier har samtidigt rapporterat att Manus kan vara värt omkring fyra miljarder dollar.
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Vill ha mer kontroll
Det skulle innebära en fördubbling jämfört med de cirka två miljarder dollar som Meta uppges ha erbjudit i den affär som offentliggjordes i december.
Den planerade Meta-affären blev en del av den kinesiska regeringens ökade kontroll över landets teknologisektor. Kinas ekonomiska planeringsmyndighet meddelade i april att affären måste rullas tillbaka.
Bedömare såg beslutet som ett tecken på att Beijing vill behålla större kontroll över strategisk inhemsk AI-teknik, rapporterade The Guardian.
I samband med processen rapporterades även att två av Manus medgrundare hade fått begränsningar i möjligheten att resa ut ur Kina.
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Lanserade en uppdatering
I september meddelade Manus att bolaget åter var självständigt. Samma månad lanserades en större uppdatering av AI-agenten samt den fristående appen Cue.
Cue låter användare skapa egna AI-agenter för uppgifter som att boka restauranger och ringa telefonsamtal.
Manus har samtidigt börjat bygga upp team för att utveckla produkter riktade mot den kinesiska hemmamarknaden.
De två medgrundarna som tidigare uppges ha hindrats från att lämna Kina deltog vid Manus senaste produktlansering i Singapore.
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