Det är dyrt att vara med i AI-täten. Det är SpaceX högst medvetet om, och nu väljer Elon Musk att plocka in nya pengar.
Elon Musk lånar 400 miljarder – för att köpa AI-chip från Nvidia
SpaceX förhandlar med banker och kapitalförvaltare om finansiering på omkring 40 miljarder dollar, eller runt 400 miljarder kronor, för att köpa avancerade AI-chip från Nvidia.
Det uppger källor med insyn i samtalen.
Det Elon Musk-ledda rymd- och teknikbolaget planerar enligt uppgifterna att finansiera köpet genom omkring 10 miljarder dollar i banklån och ytterligare 30 miljarder dollar i företagsobligationer med investment grade-status.
Vill inte uttala sig
Enligt en av källorna till Reuters för SpaceX just nu samtal med kapitalförvaltaren Pimco om finansieringen.
Apollo väntas samtidigt få en central roll i transaktionen och hjälpa till att placera obligationerna bland ett bredare urval av investerare.
Förhandlingarna är ännu inte offentliga och källorna har därför inte velat framträda med namn. SpaceX och Nvidia har inte kommenterat uppgifterna.
Varken Apollo eller Pimco har heller velat uttala sig.
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Kan krävas enorma summor
Finansieringsplanen illustrerar de enorma kapitalbehov som följer av den snabba utbyggnaden av AI-infrastruktur.
Teknikbolag tävlar om att säkra tillgång till de mest avancerade processorerna samtidigt som datacenter byggs ut i en allt högre takt.
Investmentbanken Morgan Stanley har bedömt att AI-infrastruktur kan kräva omkring 1 500 miljarder dollar i extern finansiering fram till 2028.
Samtidigt har banker och investerare blivit mer försiktiga med att finansiera den kraftiga expansionen inom sektorn.
Nvidia dominerar marknaden för avancerade AI-processorer och har blivit en central leverantör till de företag som bygger ut sin datorkapacitet.
SpaceX har enligt tidigare uppgifter planer på att använda Nvidia-chip exklusivt i sina datacenter.
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Introduceras på börsen i somras
Musk har också uppgett att Colossus 2, ett datacenter kopplat till hans AI-bolag xAI, kan mer än fördubbla antalet Nvidia-chip som används där före årets slut, enligt Bloomberg.
SpaceX noterades på börsen i juni genom en rekordstor börsintroduktion som tillförde omkring 86 miljarder dollar.
Bolagets aktie föll omkring 2 procent i den inledande handeln efter uppgifterna om finansieringsplanen, medan Nvidia-aktien steg omkring 0,5 procent.
Nvidia har samtidigt byggt upp egna samarbeten kring finansiering av AI-infrastruktur. I augusti ingick bolaget partnerskap med bland andra Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs och KKR.
Plattformarna är avsedda att mobilisera mer än 500 miljarder dollar till investeringar i AI-infrastruktur.
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