Elon Musk lånar 400 miljarder – för att köpa AI-chip från Nvidia

SpaceX förhandlar med banker och kapitalförvaltare om finansiering på omkring 40 miljarder dollar, eller runt 400 miljarder kronor, för att köpa avancerade AI-chip från Nvidia.

Det uppger källor med insyn i samtalen.

Det Elon Musk-ledda rymd- och teknikbolaget planerar enligt uppgifterna att finansiera köpet genom omkring 10 miljarder dollar i banklån och ytterligare 30 miljarder dollar i företagsobligationer med investment grade-status.

Vill inte uttala sig

Enligt en av källorna till Reuters för SpaceX just nu samtal med kapitalförvaltaren Pimco om finansieringen.

Apollo väntas samtidigt få en central roll i transaktionen och hjälpa till att placera obligationerna bland ett bredare urval av investerare.

Förhandlingarna är ännu inte offentliga och källorna har därför inte velat framträda med namn. SpaceX och Nvidia har inte kommenterat uppgifterna.

Varken Apollo eller Pimco har heller velat uttala sig.

ANNONS

Läs mer: Svenska artister och AI-fuskare tvingas dela på Spotify-pengar. Dagens PS