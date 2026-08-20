Trump-utspel fick bitcoin att rusa

Bitcoin mot 100 000 dollar

”Investerare bör nu positionera sig för en rörelse mot 100 000 dollar till slutet av 2026”, säger Geoffrey Kendrick, global chef för digitala tillgångar på Standard Chartered.

Bitcoin hade dessförinnan legat och stampat mellan ungefär 62 000 och 66 000 dollar i sex veckor. ”Rörelserna i krypto har varit så stora de senaste dagarna att det utlöst den näst största utplåningen av blankningspositioner någonsin”, säger Thomas Lee, medgrundare och forskningschef på Fundstrat.

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Varför nu?

Utspelet kommer samma vecka som amerikanska finansinspektionen SEC presenterat ett eget regelverksförslag, ”Regulation Crypto Assets”, som skulle ge kryptobolag tydligare undantag från traditionell värdepapperslagstiftning.

SEC:s ordförande Paul Atkins har uttryckligen kopplat förslaget till Clarity Act och sagt att lagstiftning krävs för att förhindra att en framtida, mer kritisk myndighetsledning river upp det arbete som nu görs.

Bitcoin gynnas av fallande obligationsräntor

Samtidigt har fallande amerikanska statsobligationsräntor gjort riskfyllda tillgångar som krypto mer attraktiva.

Detta har bidragit till att handeln i börshandlade bitcoinfonder som IBIT ökat kraftigt.

Kryto största inkomstkällan för Trump

Att president Trump är så uttalad i sitt stöd för kryptobranschen har en koppling till hans egna intressen. Enligt hans senaste offentliga finansiella redovisning, publicerad i juli 2026, stod krypto för den enskilt största inkomstkällan i hans förmögenhet förra året, över 1,2 miljarder dollar.

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De pengarna kommer huvudsakligen från familjeföretaget World Liberty Financial och den så kallade $TRUMP-meme-mynten. Enligt Forbes har hans totala förmögenhet nästan tredubblats, från 2,3 till 6,5 miljarder dollar, mellan 2024 och 2026, till stor del tack vare just kryptoinnehaven.

Kryptovänlig tillsyn

Som president har Trump utsett kryptovänliga tillsynsmyndigheter, lagt ner tidigare utredningar mot branschen och drivit på för just den typ av lättnadslagstiftning, Clarity Act och SEC:s nya regelverk, som artikeln beskriver.

Kritiker, inklusive flera demokratiska kongressledamöter, menar att detta skapar en direkt koppling mellan presidentens privatekonomi och hans politiska agerande. Vita huset bestrider den tolkningen och hänvisar istället till målet att göra USA till ”världens kryptohuvudstad”.

Kommer bitcoin fortsätta uppåt?

Kommer utvecklingen hålla i sig? Här finns tydliga frågetecken. Enligt Forbes har flera analytiker nyligen sänkt sina förväntningar på att Clarity Act faktiskt röstas igenom i senaten redan i september, trots att en omröstning är inplanerad.

Rusningen kommer också efter en lång svacka: bitcoin har fortfarande halverats i värde sedan toppen i oktober förra året. Volatiliteten har stigit kraftigt efter att ha legat på årslägsta bara några dagar tidigare.

Det tyder på att marknaden fortfarande är känslig för nya politiska utspel snarare än att ha hittat en stabil, ny riktning.

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