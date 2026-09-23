Europa är bra på att starta techbolag men sämre på att låta dem växa till jättar på hemmaplan. Nu försöker EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken få pensionsfonder, försäkringsbolag och banker att fylla kapitalgapet. Tretton institutionella investerare har redan anmält intresse.
EU:s plan: pensionspengarna ska bygga Europas techjättar
Det var på måndagen som EU-kommissionen och EIB-gruppen lanserade European Institutional Investors Pact (EIIP) vid TechEU Equity Summit. Pakten är ett frivilligt ramverk som ska leda mer långsiktigt institutionellt kapital till Europas tech- och scaleup-ekosystem.
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Problemet den ska lösa är välkänt. Europeiska bolag får ofta ihop tidig finansiering, men när de ska ta in hundratals miljoner för att växa globalt är det amerikanskt kapital som står redo. Två av Sveriges mest kända techexporter, Klarna och Spotify, valde båda att notera sig i New York.
”Talang, idéer och ambition har Europa. Nu ser vi till att våra innovativa bolag kan växa och leda globalt, från Europa”, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande.
Intresse – inte löften
Hittills handlar det om avsiktsförklaringar. Tretton institutionella investerare har uttryckt att de vill investera i Europas innovations- och scaleup-ekosystem, bland annat genom European Tech Champions Initiative 2.0 på 15 miljarder euro och Scaleup Europe Fund på 5 miljarder euro. Vilka de tretton är framgår inte.
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Pakten består av två delar: ett policyforum under kommissionen där investerarna kan diskutera regelverk och EU:s investeringspolitik, och en investeringsplattform under EIB-gruppen som ska ge investerarna tillgång till affärsmöjligheter inom europeiskt riskkapital och tillväxtkapital.
”Målet är att ge Europas institutionella investerare en enda trovärdig ingång till innovationsfinansiering”, säger EIB-gruppens ordförande Nadia Calviño.
EU-kommissionär Ekaterina Zaharieva konstaterar att det som många bolag fortfarande saknar är tillräckligt med kapital i sena skeden.
Svenskt kapital vid rodret
Ett av de fordon pakten ska mata med pengar förvaltas från Stockholm. Scaleup Europe Fund är en paneuropeisk tillväxtfond med ett mål på 5 miljarder euro i åtaganden, förvaltad av EQT och backad av EU-kommissionen tillsammans med europeiska institutionella investerare.
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Fondens slutliga storlek beror på kapitalanskaffningen och kan bli både större och mindre än målet, och EQT ska själva gå in med betydande eget kapital. Fondens första investering blev att samleda finska satellitbolaget ICEYE:s finansieringsrunda, till en värdering på över 10 miljarder euro.
Den andra stora pengapotten är EIB:s egen. European Tech Champions Initiative lanserades 2023 och har på tre år backat 15 megafonder och 47 scaleups, varav 15 enhörningar. Uppföljaren ETCI 2.0 siktar på att mobilisera upp till 80 miljarder euro genom en allians av institutionella investerare.
Del av större kapitalmarknadsprojekt
EIIP är en pusselbit i EU:s bredare försök att få Europas stora sparkapital att arbeta på hemmaplan.
Initiativet ingår i arbetet med att frigöra mer institutionellt kapital från banker, pensionsfonder och försäkringsbolag, ett av de centrala finansieringsproblem somlyfts i EU:s konkurrenskraftsagenda.