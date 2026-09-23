EU:s plan: pensionspengarna ska bygga Europas techjättar

Det var på måndagen som EU-kommissionen och EIB-gruppen lanserade European Institutional Investors Pact (EIIP) vid TechEU Equity Summit. Pakten är ett frivilligt ramverk som ska leda mer långsiktigt institutionellt kapital till Europas tech- och scaleup-ekosystem.

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Problemet den ska lösa är välkänt. Europeiska bolag får ofta ihop tidig finansiering, men när de ska ta in hundratals miljoner för att växa globalt är det amerikanskt kapital som står redo. Två av Sveriges mest kända techexporter, Klarna och Spotify, valde båda att notera sig i New York.

”Talang, idéer och ambition har Europa. Nu ser vi till att våra innovativa bolag kan växa och leda globalt, från Europa”, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande.

Intresse – inte löften

Hittills handlar det om avsiktsförklaringar. Tretton institutionella investerare har uttryckt att de vill investera i Europas innovations- och scaleup-ekosystem, bland annat genom European Tech Champions Initiative 2.0 på 15 miljarder euro och Scaleup Europe Fund på 5 miljarder euro. Vilka de tretton är framgår inte.

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Pakten består av två delar: ett policyforum under kommissionen där investerarna kan diskutera regelverk och EU:s investeringspolitik, och en investeringsplattform under EIB-gruppen som ska ge investerarna tillgång till affärsmöjligheter inom europeiskt riskkapital och tillväxtkapital.

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”Målet är att ge Europas institutionella investerare en enda trovärdig ingång till innovationsfinansiering”, säger EIB-gruppens ordförande Nadia Calviño.

EU-kommissionär Ekaterina Zaharieva konstaterar att det som många bolag fortfarande saknar är tillräckligt med kapital i sena skeden.