Investor skjuter upp stämman – utdelningen utvärderas

Investmentbolaget Investor meddelar sitt beslut i ett pressmeddelande.

”I rådande läge med hög osäkerhet och en rad förändringar på kort tid till följd av den snabba spridningen av covid-19, har Investors styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum”, skriver bolaget.

Den föreslagna utdelningen ligger på 14 kronor per aktie, uppdelad på två utbetalningar; 10 kronor per aktie i maj 2020 och 4 kronor per aktie i november 2020.

I Investors utdelningspolicy står det skrivet att ”en hög andel av mottagna utdelningar från deras noterade bolag vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknadens”.