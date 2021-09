Han ligger bakom TA-succén Stockrobber 

Patreon är en tjänst som poddskapare, youtubers och andra kreatörer använder för att samla in pengar från sina prenumeranter och medlemmar. I toppen på Mediepoddens lista över de svenska kreatörer som drar in mest pengar ligger tjänsten Stockrobber, som säljer utbildningar i teknisk aktieanalys. I dagsläget har Stockrobber drygt 2 000 prenumeranter som vardera betalar 149-295 kronor per månad för att få tillgång till utbildningsmaterial och personlig återkoppling på egna tekniska analyser.

Stockrobber är utvecklad av Robin Broberg från Västmanland. Trots att han är öppen på sociala medier om sin koppling till Stockrobber AB så vill han inte att hans ålder, bostadsort eller porträttbild ska vara med i Realtids artikel. Varför det?

– Jag tycker inte att det är relevant vem jag som privatperson, även om jag förstår att det kan verka intressant. Anledningen är att jag helt enkelt inte vill skylta med vad mitt bolag gör i vinst, säger Robin Broberg till Realtid.

Idén till Stockrobber fick han för två år sedan då han bestämde sig för att starta ett Instagramkonto och där dela med sig av sin syn på aktiemarknaden och specifika aktier.

– Antalet följare växte snabbt och det visade sig vara många som ville lära sig mer om tekniska analyser och börsen generellt. Då bestämde jag mig för att skapa en kurs om tekniska analyser, och därefter vidareutvecklade jag både Instagramsidan och öppnade en vanlig hemsida, säger Robin Broberg.

Därefter lanserade han sin profil på Patreon, och det är också på Patreon som han idag lägger mest tid. Där publicerar han videoanalyser, håller aktieutbildning i videoformat, delar sina tankar om börsen generellt men även om specifika aktier i diverse sektorer. Det är också via Patreon som han svarar på meddelanden från sina medlemmar.

Robin Broberg är själv oerhört intresserad av aktier och säger att aktiemarknaden är något man generellt borde prata mer om, speciellt om ränta på ränta samt om aktier jämfört med fonder.

– Börsen är ett av de absolut bästa alternativen för ett långsiktigt sparande. Ett månadssparande kan kanske rent av leda till miljoner om man som person har tålamodet och inte tar beslut baserat på känslor, säger han.

– Jag tycker arbetet bakom att hitta och analysera olika aktier är så otroligt roligt. Genom Stockrobber får jag alltså göra det roligaste jag vet. Bättre blir det inte i min värld, säger Robin Broberg.

Att han fokuserar just på teknisk analys beror på att han ser stora fördelar med detta område, både när det gäller kort- och långsiktiga investeringar.

– Teknisk analys är ett grymt verktyg att ta hjälp av för att förstå den underliggande tillgångens momentum och struktur samt att försöka förutspå framtida rörelser genom olika signaler. Det är alltid en debatt huruvida tekniska eller fundamentala analyser är bäst, och personligen tycker jag det bästa är att kombinera dessa två analysmetoder för att ta in så mycket värdefull information som möjligt, säger han.

Stockrobbers utbildningsmaterial lanserade han eftersom han tyckte att det saknades utbildningar med bredare blick över alla bitar på aktiemarknaden.

– När jag tog fram kursen fanns det många utbildningsmaterial som inriktade sig på enstaka bitar. Jag ville skapa ett bredare och mer omfattande material där du får en större överblick och en större förståelse över allt som rör aktiemarknaden, tekniska analyser och alla viktiga moment man behöver kunna, säger han.

Att Robin Broberg skulle bli så framgångsrik när det gäller utbildningar för teknisk analys var dock långt ifrån självklart. Han har mild dyslexi, något som han framhäver har vissa fördelar:

– Att jag har dyslexi har resulterat i att jag skriver mina analyser utan att krångla till språket inom ett ämne som annars kan vara svårt att förstå sig på. När mitt intresse för aktier tog fart hade jag själv velat ha mer utbildning i videoformat istället för långa texter. Eftersom jag vill göra min utbildning tillgänglig och lättförståelig för alla gör jag därför analyser i både textformat men även i videoformat, säger han.

Hur känns det att vara en av Sveriges främsta ”TA-influencers”?

– Tack för komplimangen, men jag ser mig inte som en influencer. Jag har helt enkelt hittat mitt kall i livet. Att så många medlemmar ständigt ger mig förtroende är jag evigt tacksam över. Utan mina medlemmar är Stockrobber ingenting. Jag brinner för det jag gör och jag finns alltid tillgänglig för mina medlemmar, som jag kallar för Stockrobberfamiljen. Det är nog de främsta orsakerna till min framgång, säger han.

Vilket tjänar du mest pengar på just nu: Stockrobber eller din egen aktiehandel?

– Hårt arbete över tid är det som lönar sig mest oavsett vad det gäller i livet, säger han.

För närvarande ökar antalet medlemmar på Patreon med omkring 200 personer per månad. Enligt Robin Broberg börjar många med grundpaketet ”VIP” för 149 kronor per månad, men går sedan upp till specialpaketet ”Exklusiv” som kostar 295 kronor per månad och som bland annat ger tillgång till en privat grupp på tjänsten Discord.

Finns det någon gräns för när marknaden för TA-utbildningar är mättad?

– Jag tror inte att det finns någon gräns så länge det finns människor på jorden. Som med allt annat så kommer självklart vissa aktörer som skapar utbildningar bli mer kortvariga och andra mer långvariga. Men utbildningsmarknaden blir knappast mättad eftersom du hela tiden kan utvecklas och lära dig nya saker vad gäller en dynamisk aktiemarknad, säger han.

Hittills har Robin Broberg skött allting själv, och trots framgångarna vill han att det ska fortsätta så också framöver.

– Jag vill så klart fortsätta att växa som företag men vill samtidigt hålla det på en nivå där jag gör allt arbete själv, det är ju jag personligen som är Stockrobber. Visst har jag flera idéer om framtida projekt och hur jag kan fortsätta att utveckla Stockrobber, men det får jag återkomma till framöver, säger Robin Broberg.