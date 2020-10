Game Chest nära förvärv för 75 miljoner kronor

Bolaget i fråga för att förvärvas är inne i en M&A-process med flertal köpare samtidigt som Game Chest Group ännu inte har säkerställt finansiering och har med detta LOI för avsikt att kunna ingå en due diligence-process och i samband med det även parallellt utforska finansieringsmöjligheter. Det framgår av ett pressmeddelande.



Bolaget är en etablerad aktör på den svenska marknaden som under flera år arbetat med att binda ihop den svenska gaming-communityn. Bolaget har under den senaste tiden under ny ledning utvecklat varumärket och dess produkt för en bredare marknad.



Gamingbolagets produkt är en av Nordens ledande inom dess område och haft sett en kraftig tillväxt under 2020. Verksamheten förväntas omsätta över 17 miljoner kronor under 2020 med en vinst om 4 miljoner kronor.



Förvärvet förhandlas till ett nominellt värde om 75 miljoner kronor. Varav betalningen föreslås delas upp i kontanter och aktier, däribland en earn-out där säljaren erhåller betalning i form av aktier kopplat till bolagets fortsatta lönsamhet.



– Jag vill belysa att vi är i ett mycket tidigt stadie i förhandlingarna, detta LOI medför ingen säkerhet att affären kommer att genomföras utan öppnar upp för oss att kunna genomföra en ordentligt dd-process och säkerställa de finansiella möjligheterna. Med anledningen till affärens potentiella storlek och betydelse vill vi gå ut med informationen för att undvika missriktad spekulation. Vi kommer att kommunicera mer information under processens gång, säger vd, Robin Bäcklund i en skriftlig kommentar.



Game Chest kommer nu inleda en sedvanlig due diligence-process.