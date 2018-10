Fondia prisas för sin affärsmodell

Den börsnoterade juristbyrån Fondia belönades på torsdagskvällen den 4 oktober med en tredjeplats i FT Innovative Lawyers Awards.

Bolagets koncern-vd Salla Vainio konstaterar i ett pressmeddelande att framgången i tävlingen är ett bevis på Fondias genuina innovativitet.

– Vi är stolta över det vi åstadkommit, det här är en vinst som vi alla gemensamt har jobbat för, säger hon.

Årets upplaga av FT Innovative Lawyers Awards var den tolfte i ordningen. Total 813 byråer och juristavdelningar ansökte om en nominering, 87 av dessa lyckades erövra ett omnämnande i någon eller flera av sammantaget 32 kategorier.

Fondia tog sig till en tredjeplats i kategorin New Business and Service Delivery Models och belönas särskilt för sitt koncept Legal Department as a Service (LDaaS) som innebär att företag kan outsourca sin bolagsjurist och istället köpa funktionen i form av en prenumeration på Fondias tjänster. Även Fondias digitala plattform MyFondia nämns i motiveringen.

I början av året förvärvade Fondia den svenska byrån Jansson & Norin, vilket har bidragit till företagets starka tillväxt under första halvåret.

För perioden januari-juni 2018 ökade nettoförsäljningen med 21,0% jämfört med samma period föregående år. Förvärvet av Jansson & Norin står för 8 procent av den tillväxten. Vinstmarginalen var 15,1%.



Aktiekursen började året på 11,65 euro och har per dags datum stigit med 13,3% till 13,2 euro.

Förra sommaren genomförde Fondia en enkät bland hundratalet vd:ar. Undersökningsresultaten visar att det finns efterfrågan på innovativa och transparenta juristbyråer som Fondia både i Finland och i Sverige.

– Även om juridiska tjänster allmänt anses vara dyra, vet över 40 procent av kunderna inte ens priset på det de köper i förväg. Hela 80 procent av alla som svarade tyckte att transparens och kommunikation är avgörande vid val av byrå. Kunderna ska känna sig trygga och förstå vad de köper, säger Salla Vainio.

Det är inte första gången Fondia prisas i FT innovative Lawyers Awards: 2013 vann bolaget kategorin för den mest innovativa strategin och 2015 hamnade företaget på en andraplats i kategorin för företag som i största grad förändrat marknaden.