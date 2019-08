Fondbolagen ökar med 28 procent

Ökade vinster för fondbolagen

De svenska fondjättarna ökade vinsterna 2018 med 1,3 miljarder kronor, vilket är en uppgång med 28 procent jämfört med 2017. Swedbank Robur är klart störst och bolaget gjorde en vinst på 1,8 miljarder kronor. Det visar Dagens Industris genomgång. SEB Investment Management har den näst största vinsten – 1,4 miljarder kronor, en ökning med drygt 40 procent.

Av de fonder som inte är bankägda gjorde Lannebo och Didner & Gerge de största vinsterna.

Uppåt i Asien

De asiatiska börserna stiger på bred front på måndagsmorgonen, efter en stark avslutning på New York-börsen i fredags.

Tokyo (Nikkei) är upp 0,67 procent, Shanghai 3,16 procent och Hongkong 0,94 procent.

Enligt AFP beror uppgångarna på förnyat hopp om framgångar i handelssamtalen mellan USA och Kina. Vita husets topprådgivare i ekonomiska frågor, Larry Kudlow, på söndagen sagt att förra veckans telefonsamtal mellan ländernas ledare var "mycket mer positiva än vad som rapporterats".

Samtidigt ska världens centralbankschefer mötas i Jackson Hole i Wyoming i USA på torsdag. Enligt Financial Times väntar många på penningpolitiska lättnader.

Trump lyssnar till Apples klagomål på tullavgifter

USA:s president Donald Trump har ätit middag ihop med Apples vd Tim Cook, som enligt Trump lade fram mycket övertygande argument om att USA:s tariffer mot Kina försämrar Apples förmåga att konkurrera med sin värsta konkurrent, sydkoreanska Samsung.

– Det är tufft för Apple att betala tariffer när de kämpar mot ett mycket bra företag som inte gör det, säger Donald Trump till Bloomberg.

Amerikansk recession skjuts upp

Majoriteten av tillfrågade amerikanska ekonomer tror att USA går in i en recession 2020 eller 2021. Det betyder en mer positiv syn på landets ekonomi jämfört med motsvarande enkät i februari. Fler tror nu än tidigare att en recession dröjer till 2021.

Enkäten är gjord av National Association for Business Economists, enligt AFP och AP. Endast 2 procent tror att USA går in i en recession i år. I februari trodde 10 procent på det scenariot.

Lönerna sjunker för storbolags-vd:ar

Lönerna för de största bolagen i USA, på FTSE 100-indexet, har sjunkit till sin lägsta nivå på fem år, skriver Financial Times. Medianlönen var motsvarande 40 miljoner kronor föregående finansiella år, ned från 47 miljoner kronor ett år tidigare, enligt en analys från Deloitte. Orsaken är missnöje från ägare och investerare.

12 nya techbolag värda över 1 miljard

DI Digital har gått igenom de bolag i den svenska techsektorn som är värda över 1 miljard kronor. 30 bolag ligger nu på listan, en fördubbling mot den första genomgången 2017. Jämfört med 2018 har 12 nya bolag gjort entré. Det största bolaget är Klarna, värderat till 53 miljarder kronor. Näst störst är batteritillverkaren Northvolt, värderat till 15 miljarder kronor. Trea är fintechbolaget Trustly, värderat till 8 miljarder kronor.

Advania köper Itello

Den nordiska IT-konsulten Advania, grundat i Island och med med huvudkontor i Stockholm, köper den norska IT-konsulten Itello med 19 anställda.

– Itello är vårt andra uppköp på mindre än ett år och vi nöjer oss inte med det, säger Espen Hartz, vd för Advania Norge, i en presskommentar.