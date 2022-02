Fintechbolaget Yabie ökar omsättningen med över 500 procent

Yabie, som betyder 'sälja' på arabiska, är ett svenskt fintechbolag som utvecklar en flexibel och mobil Point-of-Sale och Payments-lösning. Resan började 2017 med att utveckla en betallösning för Apple-auktoriserade butiker i Norden och har sedan dess vuxit till över 5 000 företagskunder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget ökade under räkenskapsåret 2021 sin nettoomsättning med 519 procent jämfört med föregående år. I början av året bytte bolaget namn från tidigare Kaching till Yabie, ett varumärke bolaget planerar att ompositionera tydligare på marknaden under 2022. Yabie ändrade under 2021 till brutet räkenskapsår för att både företagsekonomiskt och administrativt passa bättre in i en framtida börsnoterad miljö.

Totalt uppgick omsättningen till 33 miljoner kronor 2021. Under samma period fördubblades personalstyrkan till 50 personer. Detta trots att siffrorna enbart är baserade på nio månader, då Yabie under 2021 införde brutet räkenskapsår.

Sedan starten 2017 har Yabie satsat stort på att utveckla bolaget och har totalt tagit in drygt 500 miljoner kronor. 220 miljoner kronor av dessa togs in under en finansieringsrunda i maj 2021. Sedan tidigare återfinns bland andra Creades, Swedbank, Brightly Ventures och NFT Ventures som investerare i bolaget.

Yabie förvärvade under 2021 de två bolagen Kassa & Våg Syd via inkråmsaffär och APE Företagsservice som nu integreras i bolaget med flera positiva synergieffekter. Under verksamhetsåret genomfördes även en fusion av tidigare uppköpen BRS Kassasystem och PC Kassasystem.

– Vi kommer nu att fortsätta vår tillväxtresa, utveckla vårt erbjudande och ta fram nya produkter som hjälper småföretagares vardag och verksamhet. Dessutom förbereder vi bolaget för en börsnotering under 2022 som ett naturligt nästa steg i vår resa, säger Mathias Plank, grundare och vd Yabie i en skriftlig kommentar.