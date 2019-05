Finansduo drar in miljardbelopp

Finansduon drar in miljardbelopp

Finansduon Fredrik Karlsson och Tomas Billing har fått in 1,3 miljarder kronor till sitt nya ”mini-Lifco”, som grundades för endast tre veckor sedan, rapporterar Dagens Industri

Lifcos sparkade vd Fredrik Karlsson och Nordstjernans avgående vd Tomas Billing, som startar ett nytt ”mini-Lifco”, med siktet inställt på börsen, hade ett mål att dra in mellan 1 och 3 miljarder kronor i kapital. Kapitalanskaffningen har gått snabbt. Det nya bolaget, Röko, har redan mottagit investeringslöften på nära hälften av det maximala kapitalet, närmare bestämt 1,3 miljarder kronor, enligt DI. Röko har även börjat snegla på potentiella portföljbolag och redan lämnat ett indikativt bud på ett av dessa.

– Vi är glada och stolta över att så många i vår vidare bekantskapskrets visar förtroende för oss genom att investera i Röko. Nu måste vi leverera avkastning, säger Fredrik Karlsson till DI.

Vilka som investerat är dock inget som grundarna vill uppge.

Handelskriget trappas upp

USA överväger att stoppa ytterligare fem kinesiska bolag från att använda amerikanska komponenter eller mjukvara, uppger källor till Bloomberg. Det handlar om bolag i övervakningsbranschen där jätten Hikvision riskerar att svartlistas, enligt New York Times.

USA är oroliga för att deras kameror, som bland annat har ansiktsigenkänning, används för spionage, enligt Bloomberg. Hikvisions kameror kan användas för att övervaka och ha konstant kontroll över var medborgarna befinner sig. Bolaget har börjat exportera sin teknik till länder som vill bygga upp sin övervakning av medborgarna. Bland länderna finns Zimbabwe, Uzbekistan och Pakistan. Nu finns en oro att spänningarna ska stärkas om bolagen svartlistas, enligt New York Times.

Sandvik vill öka förvärvstakten

Verkstadsjätten Sandvik presenterar nya långsiktiga mål. Tillväxten ska uppgå till minst 5 procent över ekonomisk cykel. Den justerade rörelsemarginalen ska minst uppgå till 16 procent. Skuldsättningsgraden ska inte understiga 0,5 och 50 procent av vinsten per aktie ska delas ut.

Sandvik skriver i ett pressmeddelande att fokus för affärsområdena Matchning Solutions och Materials Technology är att öka tillväxttakten genom bland annat förvärv.

− Under de senaste tre åren har vi skapat en decentraliserad struktur och förbättrat både lönsamheten och Sandviks finansiella position. Det här möjliggör för oss att öka förvärvstakten, då vi särskilt vill bredda det digitala erbjudandet för att öka kundernas produktivitet. Vi kommer också att uppnå ytterligare kostnadseffektiviseringar genom att ständigt se över antalet produktionsenheter samt vara fortsatt kostnadsmedvetna, säger Björn Rosengren, VD och koncernchef på Sandvik.

Annons

Annons

Johan Agerman ny ordförande för Danica Pension

Johan Agerman har utsetts till ny ordförande för Danica Pension Försäkringsaktiebolag, enligt Sak och Liv. Han är i dag vd för Lowell Norden — tidigare Lindorff Sverige — och har tidigare bland annat varit vd i Länsförsäkringar AB och Trygg-Hansa.

Den nya styrelsen för Danica Pension består i övrigt av Jan Dahlquist, partner vid Polaris Private Equity, Thomas Schmitt, grundare och partner vid Acathia, och Dominik Hennen som bland annat sitter i styrelsen för tyska PB Versicherung AG och PB Pensionsfonds.

Nyheten att Danica Pension säljs till ett konsortium med danska riskkapitalbolaget Polaris och tyska Acathia offentliggjordes i december och slutfördes nu i maj.

Nischer Properties får markanvisning i Östersund

Östersunds kommun har beslutat att ge Nischer Properties en markanvisning för fastigheten Tanken 1. Fastighetsbolaget planerar nyproduktion av cirka 150 kvadratsmarta hyresrätter om ett till tre rum fördelat på fyra flerbostadshus med fyra till fem våningar, framgår det av pressmeddelandet.

– Närheten till friluftsmiljö samt service kommer att göra boendet till en mycket attraktiv plats att leva på i Östersund, säger Nischers VD David Aspehult

Markområdet ligger i anslutning till Valla centrum på Frösön. Bolaget har även pågående projekt i Haninge, Karlstad, Örnsköldsvik, Knivsta och Hudiksvall, Göteborg och Järfälla.

Bolag i Tobin-sfären i konkurs

Q-Gruppen Bygg AB, som är totalentreprenör i Tobin Properties AB, projekt Brf Unum och Brf Vyn, försattes på egen begäran i konkurs i går, framgår det av ett pressmeddelande.

För Tobin Properties innebär detta en risk för förseningar och merkostnader för projekten Brf Vyn och Brf Unum.

”Tobin Properties AB vidtar nu åtgärder för att minimera påverkan för kunderna samt begränsa risken för kostnadsökningar som Q-Gruppens konkurs kan orsaka Bolaget och dess projekt”, framgår det av pressmeddelandet.

Svag avkastning för Wallenbergarnas helägda maktbolag

Wallenbergssfärens helägda och onoterade investmentbolag FAM, som uppskattningsvis har tillgångar på cirka 45 miljarder kronor, har utvecklats svagt, enligt Dagens Industri.

Under åren 2013-2017 levererade FAM:s portfölj med noterade och onoterade bolag en totalavkastning på 8 procent per år i genomsnitt, vilket var 3 procentenheter lägre än Stockholmsbörsens årliga snittavkastning under perioden. Även det senaste året har varit tufft för Wallenbergs helägda investmentbolag – alla de tre börsbolag som FAM är huvudägare i har utvecklats betydligt sämre än börsindex under de senaste 12 månaderna, enligt DI. FAM:s noterade innehav är kullagertillverkaren SKF , skogsbolaget Stora Enso och fukthanteringsföretaget Munters. SKF:s aktie har på ett års sikt sjunkit med 17 procent och har därmed underpresterat rejält jämfört med andra stora verkstadsaktier. Sedan FAM investerade i Munters har ägarbolagets investering minskat med närmare 200 miljoner kronor. Någon totalavkastning för 2018 för hela portföljen har FAM ännu inte offentliggjort.

Rekyl på Tokyobörsen

Tokyobörsen öppnade uppåt på onsdagsmorgonen. Det ledande indexet Nikkei 225 steg 0,4 procent, liksom det bredare Topixindexet, följt av en relativt svag yen i förhållande till den amerikanska dollarn. Även Hongkongs Hang Seng steg i öppningen, med 0,4 procent, medan kompositindexen i Shanghai och Shenzhen tappade i den inledande handeln.

Uppåt på USA-börserna

USA-börserna vände uppåt på tisdagen. Det var framför allt USA:s beslut om lättnader kring handelsrestriktioner mot kinesiska Huawei som bestämde tonläget, enligt TT. Kurserna steg för stora leverantörer till Huawei. Chiptillverkarna Intel och Qualcomm gick till exempel upp 2,1 respektive 1,5 procent. De båda varuhuskedjorna J C Penney och Kohls hörde till förlorarna efter svaga kvartalsrapporter som hamnade under analytikernas förväntningar. Bolagens aktier sjönk 7,0 respektive 12,1 procent. Dow Jones industriindex steg 0,8 procent, Nasdaqs kompositindex lyfte 1,1 procent och S&P 500 gick upp 0,8 procent.