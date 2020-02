FED utreder digital valuta

FED utreder möjligheten av en digital valuta

Federal Reserve utreder nu möjligheten att införa en digital valuta uppger Fed-guvernören Lael Brainard, enligt Bloomberg News. IMF, Svenska Riksbanken och Bank och International Settlements (BIS) har tidigare tagit initiativ till liknande utredningar.



Nordea sänker utdelningen

Storbanken Nordea redovisade under torsdagsmorgonen siffrorna för 2019. Rörelseresultatet landade på 1 013 miljoner euro under det fjärde kvartalet, jämfört med förväntade 955 miljoner euro enligt Infront Datas analytikerprognos. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,4 euro per aktie för 2019, i jämförelse med 0,69 euro i utdelning året innan.



Schroders investerar i Antler

Den brittiska förvaltaren Schroders har tillsammans med den norska finansmannen Johan H. Andresens Ferd och andra investerare som FinTech Collective investerat 25 miljoner dollar i start-up-fabriken Antler, enligt ett pressmeddelande.



Nya rekord på Wall Street

New York-börserna lyste grönt under onsdagen för tredje dagen i rad. Både Nasdaq och S&P 500 stängde på nya rekordnivåer.



TF Bank över förväntan

Nischbanken TF Bank presenterade under torsdagsmorgonen bankens resultat för 2019. De totala intäkterna uppgick till 208,4 miljoner kronor under 2019, i jämförelse med 172,2 miljoner kronor året innan. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,5 kronor per aktie för 2019, en rejäl minskning från året inna då 2,3 kronor per aktie delades ut.

Kina halverar tullar för varor om 75 miljarder dollar

Kina kommer från och med den 14 februari att halvera tullarna på varor från USA med upp till 75 miljarder dollar, skriver Nyhetsbyrån Direkt. Åtgärden är ett led i den handelsöverenskommelse som länderna ställt sig bakom tidigare i år.

Alteco Medical genomför riktad nyemission

Det svenska medicinteknikbolaget Alteco Medical genomför en riktad emission till Lindekullen Holding. Emissionen sker till kursen 1,07 kronor vilket innebär att kassan stärks med 4,1 miljoner kronor med en utspädning om 8,3 procent. Efter emissionen äger Lindekullen holding 23,8 procent av aktierna i bolaget. Detta enligt ett pressmeddelande.

Annons

Annons

Stendörren får ny vd

Det svenska fastighetsbolaget Stendörren tillsätter nu Erik Ranje som ny vd för bolaget. Erik Ranje kommer senast från en tjänst som informationschef och vice vd på bolaget. Dessförinnan har han arbetat på Danske bank med ansvar för bank- och kapitalmarknadsfinansiering. Han ersätter den tidigare vd:n Mikael Nicander med omedelbar verkan. Detta framkommer av en pressmeddelande.

Linkedins vd avgår

Den sociala affärsplattformen Linkedins vd Jeff Weiner avgår till sommaren och blir istället styrelseordförande i bolaget. Produktchefen Ryan Roslansky blir ny vd för bolaget. Jeff Weiner har varit vd för bolaget sedan 2009 och tog bolaget till börsen 2011. Linkedin köptes sedan upp av Microsoft för 27 miljarder dollar 2017, enligt pressmeddelandet.

Lucara Diamond har utvunnit rådiamant om 549 carat

Det svenska gruvbolaget Lucara Diamond har utvunnit en rådiamant om 549 carat vid Karowegruvan i Botswana. Diamanten är en obruten, vit diamant och den fjärde största som utvunnits i gruvan hittills, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Bolaget uppger att de nyligen också utvunnit en rådiamant om 176 carat i gruvan.

Indiens centralbank lämnar styrräntan oförändrad

Indiens centralbank, RBI, lämnar reporäntan oförändrad på 5,15 procent. Beslutet kom från en enhällig styrelse och var väntat, enligt Bloomberg News prognosenkät.