Beskedet kommer mindre än en månad efter fusionen med KlaraBo, som slutfördes den 30 september. Samtidigt görs koncernledningen om, trots att en ny ledningsstruktur presenterades så sent som den 15 oktober.
Var femte tjänst bort i börsens största bostadsbolag
Bostadsbolaget Sveafastigheter varslar om cirka 50 tjänster. Organisationen ska krympa från omkring 270 till 220 personer, konsulter inräknade. Det motsvarar nästan var femte tjänst.
Fackliga förhandlingar har inletts och varsel har lämnats till Arbetsförmedlingen, skriver bolaget i ett pressmeddelande, skriver Privata Affärer. Den slutliga utformningen av organisationen kan ändras under förhandlingarna.
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Neddragningen är en del av integrationen efter samgåendet med KlaraBo. Syftet är att förenkla organisationen, tydliggöra ansvaret för förvaltningen och ta hem de synergier som utlovades när affären presenterades.
Lovade inga beslut i maj
När fusionen presenterades i maj räknade bolagen med besparingar på minst 120 miljoner kronor per år. Minst 55 miljoner skulle komma från fastighetsförvaltningen och minst 30 miljoner från central administration, båda med full effekt inom tolv månader. Resterande 35 miljoner väntas från billigare finansiering, enligt fusionsbeskedet.
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Samtidigt skrev bolagen då att det inte fanns några beslut om väsentliga förändringar för personalen. Eventuella åtgärder skulle avgöras efter en genomgång av båda verksamheterna.
Dåvarande vd Erik Hävermark sade i samband med affären att bolaget såg betydande potential att effektivisera både verksamhet och finansiering.
Ny ledning – igen
Samtidigt görs ledningen om för andra gången på knappt två veckor. Den 15 oktober tillträdde en ny ledningsgrupp med en COO och fastighetschefer för regionerna Syd och Norr, enligt Fastighetsvärlden.
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Nu delas förvaltningen i stället in i två regioner, Öst och Väst, med samlat operativt ansvar inom respektive region. COO-rollen försvinner och ersätts av en verksamhetsutvecklingschef. Den nya strukturen gäller från i dag.
Ola Svensson, som var COO, blir fastighetschef för region Väst. Jimmy Larsson, tidigare fastighetschef på KlaraBo, går från region Syd till region Öst. Maria Oskarsson blir verksamhetsutvecklingschef.
Ilhan Demirkiran, som ledde region Norr, finns inte med i den nya ledningsgruppen, enligt Bostadspolitik. Rollen som affärsutvecklingschef är fortfarande vakant och ska tillsättas genom rekrytering.
Turbulent höst
Förändringarna kommer under en orolig period för bolaget. Den 14 oktober lämnade Hävermark vd-posten med omedelbar verkan, som Realtid rapporterade. Styrelseledamoten Sophia Mattsson-Linnala är tillförordnad vd medan styrelsen letar efter en permanent efterträdare.
Mönstret känns igen från storägaren SBB, som äger 58,4 procent av Sveafastigheter. Även där fick vd Leiv Synnes lämna med omedelbar verkan i augusti, enligt EFN. Lennart Sten är ordförande i båda bolagen.
Störst på börsen
Sammanslagningen, som även omfattade cirka 4 100 lägenheter från SBB, gjorde Sveafastigheter till börsens överlägset största bostadsbolag med omkring 26 500 lägenheter och ett fastighetsvärde på cirka 47 miljarder kronor.
Den första rapporten för det sammanslagna bolaget kommer den 18 november.