Var femte tjänst bort i börsens största bostadsbolag

Bostadsbolaget Sveafastigheter varslar om cirka 50 tjänster. Organisationen ska krympa från omkring 270 till 220 personer, konsulter inräknade. Det motsvarar nästan var femte tjänst.

Fackliga förhandlingar har inletts och varsel har lämnats till Arbetsförmedlingen, skriver bolaget i ett pressmeddelande, skriver Privata Affärer. Den slutliga utformningen av organisationen kan ändras under förhandlingarna.

Missa inte: KlaraBo är historia – så ser börsens nya bostadsjätte ut. Realtid

Neddragningen är en del av integrationen efter samgåendet med KlaraBo. Syftet är att förenkla organisationen, tydliggöra ansvaret för förvaltningen och ta hem de synergier som utlovades när affären presenterades.

Lovade inga beslut i maj

När fusionen presenterades i maj räknade bolagen med besparingar på minst 120 miljoner kronor per år. Minst 55 miljoner skulle komma från fastighetsförvaltningen och minst 30 miljoner från central administration, båda med full effekt inom tolv månader. Resterande 35 miljoner väntas från billigare finansiering, enligt fusionsbeskedet.

Läs även: Verkstadsprofilens nionde konkurs – skatteskuld på 705 000 kronor. Dagens PS

Samtidigt skrev bolagen då att det inte fanns några beslut om väsentliga förändringar för personalen. Eventuella åtgärder skulle avgöras efter en genomgång av båda verksamheterna.

ANNONS

Dåvarande vd Erik Hävermark sade i samband med affären att bolaget såg betydande potential att effektivisera både verksamhet och finansiering.