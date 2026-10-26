Manchester Citys ägare schejk Mansour fick köpa kommunal mark för en spottstyver och låna hundratals miljoner kronor av regionen för att bygga bostäder i Manchester. Tio år senare har bolaget byggt en tredjedel av de utlovade bostäderna, och inte en enda social eller prisreglerad.
Fotbollsmiljardären lovade 6 000 bostäder – byggde 2 039 dyra
Affären fick namnet Manchester Life och sjösattes 2014. Den var ett samarbete mellan Manchester City Council och Abu Dhabi United Group (ADUG), investmentbolaget som ägs av schejk Mansour bin Zayed Al Nahyan och som sedan 2008 också äger fotbollsklubben.
Löftet var en investering på en miljard pund, omkring 13 miljarder kronor, och fler än 6 000 nya bostäder i de förfallna stadsdelarna Ancoats och New Islington. Affären förmedlades av David Camerons regering, som ville hålla Förenade Arabemiraten på gott humör.
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Kommunen sålde marken för 5 miljoner pund. Abu Dhabi fick dessutom förköpsrätt till andra projekt, enligt The Guardian.
En tredjedel av löftet
Facit efter drygt tio år: Manchester Life har byggt 2 039 bostäder. Andra byggherrar har tillfört ytterligare 2 839, vilket ger 4 878 bostäder i området. Det är nästan 20 procent färre än de 6 000 som utlovades.
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Kommunens policy är att minst 20 procent av nyproduktionen ska vara sociala eller prisvärda bostäder. Av de 4 878 bostäderna i området hamnade bara 8 procent i den kategorin. Ingen av dem byggdes av Manchester Life.
Det står i skarp kontrast till kommunens egen bild. I januari rapporterade Manchester att 2025 var rekordår för stadens bostadsstrategi, med 791 prisvärda bostäder av totalt 2 993.
Lån på 55 miljoner pund
Under valrörelsen 2016 kritiserade Andy Burnham att regionens lånefond gick till stora fastighetsbolag och lyxprojekt i city. Ett år senare, som nyvald borgmästare i Greater Manchester, godkände han lån på 55 miljoner pund, drygt 700 miljoner kronor, till Jerseyregistrerade bolag ägda av schejk Mansour.
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Regionförbundet GMCA uppger att fonden är öppen för alla som uppfyller kraven och att lånen är återbetalda. Beslutet utreds nu ändå av förbundets granskningsutskott.
Fastigheterna värderas i dag till omkring 350 miljoner pund. De ägs via dotterbolag på Jersey, dit även hyresintäkterna går. Kommunen säger sig ha fått knappt 3 miljoner pund genom en vinstdelning vars villkor inte offentliggjorts, plus 17,6 miljoner pund i kommunalskatt.
Forskare vid University of Sheffield slog redan 2022 fast att kommunen sålt marken för billigt. Enligt deras rapport är bostäderna antingen hyresrätter till marknadspris eller säljs på den öppna marknaden.
Munkavle för politikerna
Samarbetsavtalet från 2015 innehöll dessutom en klausul som i praktiken hindrade stadens folkvalda från att berätta om affären utan skriftligt godkännande från Mansours bolag. Kommunen beskriver dem som standardvillkor.
Förre kommunalrådet Richard Leese, som i dag är hedersordförande i Manchester City, ångrar ingenting.
”Det är så staden fungerar – i partnerskap”, säger han till The Guardian och kallar affären ”fenomenalt bra” för Manchester.
Mark Blake, vd för Manchester Central Foodbank några kvarter bort, ser det annorlunda. Han varnar i samma tidning för att lyxlägenheter mitt i en kostnadskris riskerar att skapa bitterhet och oro.
Granskas efter City-domen
Granskningen kommer efter att Premier League den 29 september fällde Manchester City för omfattande brott mot ligans ekonomiska regler. Klubben har överklagat. Burnham, som blev premiärminister i juli, har fått kritik för att ha sagt att han skulle vara oroad om ägarna sålde klubben.
Emiratiskt kopplade bolag äger i dag 39 procent mer mark i Greater Manchester än för tio år sedan, enligt en separat analys i The Guardian.
”Det här är inte ”bara en fotbollshistoria”, säger forskaren Jonathan Silver vid University of Sheffield till tidningen.