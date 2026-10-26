Fotbollsmiljardären lovade 6 000 bostäder – byggde 2 039 dyra

Affären fick namnet Manchester Life och sjösattes 2014. Den var ett samarbete mellan Manchester City Council och Abu Dhabi United Group (ADUG), investmentbolaget som ägs av schejk Mansour bin Zayed Al Nahyan och som sedan 2008 också äger fotbollsklubben.

Löftet var en investering på en miljard pund, omkring 13 miljarder kronor, och fler än 6 000 nya bostäder i de förfallna stadsdelarna Ancoats och New Islington. Affären förmedlades av David Camerons regering, som ville hålla Förenade Arabemiraten på gott humör.

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Kommunen sålde marken för 5 miljoner pund. Abu Dhabi fick dessutom förköpsrätt till andra projekt, enligt The Guardian.

En tredjedel av löftet

Facit efter drygt tio år: Manchester Life har byggt 2 039 bostäder. Andra byggherrar har tillfört ytterligare 2 839, vilket ger 4 878 bostäder i området. Det är nästan 20 procent färre än de 6 000 som utlovades.

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Kommunens policy är att minst 20 procent av nyproduktionen ska vara sociala eller prisvärda bostäder. Av de 4 878 bostäderna i området hamnade bara 8 procent i den kategorin. Ingen av dem byggdes av Manchester Life.

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Det står i skarp kontrast till kommunens egen bild. I januari rapporterade Manchester att 2025 var rekordår för stadens bostadsstrategi, med 791 prisvärda bostäder av totalt 2 993.