Kung Charles river upp mammas beslut – efter fastighetsskandal med 22 hus

Han belönades av drottning Elizabeth för sitt välgörenhetsarbete. Nu har den brittiske fastighetsägaren Nirpal Riat fråntagits sin kungliga utmärkelse efter en skandal med undermåliga hyresbostäder och böter på 300 000 pund.

Den brittiske fastighetsägaren Nirpal Riat, som tidigare tilldelats den prestigefyllda orden OBE, har förlorat sin kungliga utmärkelse. Beslutet har godkänts av kung Charles och offentliggjorts av den brittiska regeringen, rapporterar Evening Standard.

Bakgrunden är en uppmärksammad fastighetsskandal i västra London, där Riat tidigare dömts att betala 300 000 pund – motsvarande närmare fyra miljoner kronor – för omfattande överträdelser av bostadsreglerna.



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Enligt kommunen Hounslow omfattade ärendet 22 fastigheter. I bostäderna hade myndigheterna bland annat upptäckt mögel, fuktskador, läckor och brister i uppvärmning och varmvatten.

Från kunglig belöning till skandal

Riat hade tidigare uppmärksammats för sitt välgörenhetsarbete och belönats med utmärkelsen Officer of the Order of the British Empire, OBE, av drottning Elizabeth II, men bilden av den välgörande fastighetsägaren fick sig en rejäl törn när missförhållandena i hans bostadsbestånd uppdagades.

År 2023 dömdes han vid Isleworth Crown Court att betala sammanlagt 300 000 pund efter en rättsprocess som drivits av Hounslow Council.



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Det var inte heller första gången Riat hamnade i konflikt med bostadsmyndigheterna. Redan 2009 hade han ålagts att betala 20 000 pund för överträdelser.

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Kungen tar tillbaka hedersutmärkelsen

Att fråntas en brittisk orden är ovanligt och innebär att mottagaren inte längre har rätt att använda utmärkelsen.

Beslutet fattas formellt av monarken, men föregås av en särskild granskningsprocess och en rekommendation via premiärministern. Det är alltså inte fråga om att kung Charles personligen utrett Riats fastighetsaffärer.

Indragningen finns registrerad i den brittiska regeringens officiella förteckning över personer som förlorat sina utmärkelser.

Riat accepterar dock inte hela bilden av vad som hänt. I uttalanden till brittiska medier har han tillbakavisat delar av anklagelserna och uppgett att han överväger att begära en rättslig prövning av beslutet.