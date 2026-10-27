Toppchefen lämnar Heimstaden – Fladeland blir ensam vd

Christian Fladeland tar över som ensam vd för fastighetsbolaget Heimstaden AB efter att Helge Krogsbøl beslutat att lämna rollen som delad vd.

Fladeland är i dag delad vd och investeringschef och har varit en del av bolagets ledningsgrupp sedan 2019.

Förändringen innebär att Heimstaden går från ett delat vd-skap till en ensam verkställande direktör.

Genomfört effektiviseringar

Styrelseordförande Ivar Tollefsen ställer sig bakom ledarskiftet och framhåller Fladelands strategiska kompetens och erfarenhet från bolaget, rapporterar Fastighetsvärlden.

Krogsbøl har arbetat på Heimstaden sedan 2018 och har haft en central roll i utvecklingen av verksamheten till en paneuropeisk bostadsplattform med mer än 150 000 lägenheter på nio marknader.

Under hans tid har bolaget även genomfört effektiviseringar av den operativa verksamheten.

Fladeland ska nu fortsätta arbetet med att stärka bolagets operativa och finansiella verksamhet tillsammans med den befintliga ledningsgruppen.

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Innan han började på Heimstaden 2019 var Fladeland partner på den danska kommersiella fastighetsrådgivaren Sadolin & Albæk, som i dag ingår i Colliers Danmark.

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