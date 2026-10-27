Maffiapengar i fastigheter – tillgångar för 170 miljoner beslagtagna

Kokain i kylskåp och fartygsskrov

Nätverket misstänks ha hanterat över 54 kilo kokain under ett år. Av dessa beslagtogs 13 kilo i Italien mellan januari och augusti 2025, då tre personer greps på bar gärning.

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Två kilo hittades i ett specialbyggt utrymme i en bil, sju kilo i ett kylskåp i en bostad och fyra kilo i skrovet på ett lastfartyg som lagt till i Ravenna.

För att dölja verksamheten ska gruppen ha använt falska id-handlingar, krypterade telefoner och bilar med dubbla bottnar.

Insatsen genomfördes av finanspolisenheter i Rimini, Bologna, Foggia, Forlì-Cesena, L’Aquila, Ravenna och Verona. Samtliga misstänkta ska betraktas som oskyldiga tills en eventuell dom vunnit laga kraft.

Mäklare pekas ut i Sverige

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Fastigheter som tvättmaskin för brottsvinster är inget italienskt särfenomen. I juni pekade den svenska nationella riskbedömningen ut fastighetsmäklare som en av fyra branscher med störst risk att utnyttjas för penningtvätt. De övriga tre var bank- och finansieringsrörelse, betalningsinstitut samt bokförings- och redovisningstjänster.

Enligt bedömningen tyder underrättelser på att mäklare som möjliggörare är ett betydligt mer omfattande problem än man tidigare förstått. Det förekommer att mäklare upplåter klientmedelskonton för att ge transaktioner sken av legitimitet, eller upprättar falska underlag.

”Mäklarna ska agera grindvakter och stoppa misstänkta affärer, det är därför viktigt att de förstår sin roll och vilken betydelse den har”, säger David Johansson, operativ chef vid Fastighetsmäklarinspektionen, i en kommentar.

Lena Palmklint, chef för Finanspolisen, konstaterar samtidigt att antalet rapporter från branschen fortfarande är mycket lågt i förhållande till risken.

”Fastighetsmarknaden är attraktiv för kriminella som vill tvätta sina brottsvinster eller vill tillgodogöra sig brottsvinster i form av fastighetsägande”, säger hon i ett pressmeddelande från polisen.

Realtid har tidigare rapporterat om hur mäklarbranschen länge skickat in mycket få rapporter om misstänkt penningtvätt. Samma mönster syns i Norge, där misstänkt penningtvätt via fastigheter för 433 miljoner norska kronor aldrig rapporterades, skrev Dagens PS.

Den kriminella ekonomin i Sverige omsätter minst 352 miljarder kronor per år, enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.