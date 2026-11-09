Turning Torso går med förlust – HSB stänger Malmös mest berömda utsikt

Det kostar mer än det smakar att driva konferenser och turistverksamhet på toppen av Turning Torso. Nu lägger HSB Malmö ner verksamheten på de två översta våningarna och söker en ny lösning för lokalerna. Beslutet är ännu ett kapitel i den dramatiska historien om Sveriges mest berömda skyskrapa.
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Det är svårt att tänka sig Malmö utan Turning Torso. Den 190 meter höga skyskrapan har sedan invigningen 2005 blivit stadens mest kända byggnad. Men spektakulär arkitektur är ingen garanti för en lönsam fastighetsaffär.
Nu lägger HSB Malmö ner konferensverksamheten Sky High Meetings på våningarna 53 och 54. Efter årsskiftet upphör också studiebesöken och den populära fredagsbaren Sky Bar 54.
”Det har inte burit sig, istället har vi behövt skjuta till pengar. Vi tycker inte att vi kan fortsätta så med hedern i behåll med tanke på situationen som vi är i”, säger HSB:s kommunikations- och marknadschef Erik Zaar till Sydsvenskan.
Beslutet kommer när HSB Malmö genomför stora besparingar. Organisationen planerar att gå samman med HSB Göteborg för att minska de årliga kostnaderna med tiotals miljoner kronor. I oktober varslades dessutom 40 anställda om uppsägning, varav 16 i Malmö.
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Nu söker HSB en ny hyresgäst
Vad som ska hända med de två översta våningarna är ännu inte bestämt. Enligt Sydsvenskan lutar det åt att HSB försöker hitta en extern hyresgäst.
Men fastigheten har ett problem som inte går att lösa med en vacker utsikt. Turning Torso är ett bostadshus med 147 lägenheter. Hissarna och entréerna delas med de boende, vilket begränsar möjligheterna att skapa en publik restaurang eller nattklubb.
”Det är trots allt ett hyreshus. Det finns inga separata entréer eller hissar. Man kan inte ha hundratals människor som åker upp och ner varje kväll, för då kommer inte hyresgästerna till sina lägenheter”, säger Erik Zaar.
Fredagsbaren har annars varit populär. Biljetterna kostar 54 kronor och högst 80 personer släpps in per kväll. Många fredagar har varit slutsålda.
”Vi har sålt slut nästan alla fredagar. I början kom folk upp, tog ett glas och gick sedan. Nu beställer de in en flaska och stannar längre”, säger Eva Gustafsson på Sky High Meetings.
Skyskrapan som spräckte budgeten
Turning Torsos historia är minst lika dramatisk som byggnadens arkitektur. Idén föddes när HSB Malmös dåvarande vd Johnny Örbäck såg en skulptur av den spanske arkitekten Santiago Calatrava och bestämde sig för att bygga något liknande.
Projektet växte från planerade 25 våningar till 54. Den ursprungliga budgeten låg på omkring 900 miljoner kronor. Slutkostnaden landade på cirka 1,6 miljarder.
Lägenheterna skulle ursprungligen säljas som bostadsrätter, men intresset var svagt. År 2004 beslutade HSB att göra om projektet till hyresrätter.
Enligt HSB:s redovisning från 2005 uppskattades fastighetens marknadsvärde till 1,15 miljarder kronor, omkring 450 miljoner mindre än produktionskostnaden.
Johnny Örbäck fick lämna vd-posten 2004. Året därpå invigdes byggnaden som sedan dess blivit Malmös internationella landmärke.
Nu väntar HSB på nästa hyresgäst. Någon ekonomisk ersättare till konferensverksamheten har ännu inte presenterats.
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