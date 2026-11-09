Turning Torso går med förlust – HSB stänger Malmös mest berömda utsikt

Nu söker HSB en ny hyresgäst

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Vad som ska hända med de två översta våningarna är ännu inte bestämt. Enligt Sydsvenskan lutar det åt att HSB försöker hitta en extern hyresgäst.

Men fastigheten har ett problem som inte går att lösa med en vacker utsikt. Turning Torso är ett bostadshus med 147 lägenheter. Hissarna och entréerna delas med de boende, vilket begränsar möjligheterna att skapa en publik restaurang eller nattklubb.

”Det är trots allt ett hyreshus. Det finns inga separata entréer eller hissar. Man kan inte ha hundratals människor som åker upp och ner varje kväll, för då kommer inte hyresgästerna till sina lägenheter”, säger Erik Zaar.

Fredagsbaren har annars varit populär. Biljetterna kostar 54 kronor och högst 80 personer släpps in per kväll. Många fredagar har varit slutsålda.

”Vi har sålt slut nästan alla fredagar. I början kom folk upp, tog ett glas och gick sedan. Nu beställer de in en flaska och stannar längre”, säger Eva Gustafsson på Sky High Meetings.

Turning Torso blev en internationell arkitektonisk succé och en ekonomisk huvudvärk. I Malmö har man fått lära sig att berömmelse och lönsamhet är två olika saker. Foto: Johan Nilsson / TT/TT

Skyskrapan som spräckte budgeten

Turning Torsos historia är minst lika dramatisk som byggnadens arkitektur. Idén föddes när HSB Malmös dåvarande vd Johnny Örbäck såg en skulptur av den spanske arkitekten Santiago Calatrava och bestämde sig för att bygga något liknande.

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Projektet växte från planerade 25 våningar till 54. Den ursprungliga budgeten låg på omkring 900 miljoner kronor. Slutkostnaden landade på cirka 1,6 miljarder.

Lägenheterna skulle ursprungligen säljas som bostadsrätter, men intresset var svagt. År 2004 beslutade HSB att göra om projektet till hyresrätter.

Enligt HSB:s redovisning från 2005 uppskattades fastighetens marknadsvärde till 1,15 miljarder kronor, omkring 450 miljoner mindre än produktionskostnaden.

Johnny Örbäck fick lämna vd-posten 2004. Året därpå invigdes byggnaden som sedan dess blivit Malmös internationella landmärke.

Nu väntar HSB på nästa hyresgäst. Någon ekonomisk ersättare till konferensverksamheten har ännu inte presenterats.