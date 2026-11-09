Diktatorsson förverkade lyxvilla såld för över 900 miljoner

Tvingades sälja

Amerikanska åklagare inledde 2011 en civilrättslig process för att förverka Teodoríns tillgångar i USA. Enligt dem hade han samlat på sig över 300 miljoner dollar genom mutor, utpressning och förskingring.

I oktober 2014 kom parterna fram till en uppgörelse. Teodorín gick med på att sälja villan, en Ferrari och föremål ur sin Michael Jackson-samling, sammanlagt värderat till omkring 30 miljoner dollar. Av pengarna skulle 20 miljoner dollar gå till en välgörenhetsorganisation som arbetar för Ekvatorialguineas befolkning.

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Teodorín har hela tiden förnekat anklagelserna. När uppgörelsen blev klar sa han att egendomen hade köpts med lagligt intjänade pengar, enligt AP.

Han har också dömts i Frankrike. År 2017 fälldes han i en domstol i Paris för att ha köpt tillgångar i landet med olagligt åtkomna medel, bland annat ett palats nära Champs-Élysées. Det rapporterade Bloomberg. Straffet blev tre års villkorligt fängelse och villkorliga böter. Sedan 2016 är han Ekvatorialguineas förste vicepresident.

Dubbla priset på nio månader

2016 köptes villan av investeraren Mauricio Oberfeld för 33,5 miljoner dollar. Investerarna renoverade den, och nio månader senare såldes den vidare för 69,9 miljoner dollar. Det var nära rekordet för Malibu på den tiden, enligt The Real Deal.

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Den affären ledde till en lång tvist. Mäklaren Mauricio Umansky, känd från tv-serien The Real Housewives of Beverly Hills genom sin fru Kyle Richards, hade representerat säljaren. Det visade sig sedan att han själv var delägare i investerargruppen. Umansky har förnekat att han gjort något fel, och de sista kraven förliktes i december 2023.

Köparen 2017 var ett bolag på Brittiska Jungfruöarna. Bolaget har senare kopplats till Karen Lo, arvtagerska från Hongkong.

Bygger upp ett Malibu-imperium

Richard Stark grundade Chrome Hearts i ett garage i Los Angeles 1988. Sedan mitten av 1990-talet äger han företaget tillsammans med sin fru Laurie Lynn Stark. År 2019 sålde de tio procent av bolaget till en riskkapitalinvesterare för 150 miljoner dollar, vilket värderade hela bolaget till omkring 1,5 miljarder dollar.

Familjen äger redan mycket i Malibu. År 2017 köpte paret en egendom vid Paradise Cove för 38,5 miljoner dollar. För ett år sedan köpte Chrome Hearts det lilla Surfrider Hotel för 37,5 miljoner dollar. Med villan inräknad har familjen betalat nästan 170 miljoner dollar för de tre fastigheterna.