Diktatorsson förverkade lyxvilla såld för över 900 miljoner

En lyxvilla i Malibu som tidigare ägdes av sonen till Ekvatorialguineas president, och som stod i centrum för en internationell korruptionshärva, uppges ha sålts för 93,5 miljoner dollar. Köparen ska vara miljardärsfamiljen bakom modemärket Chrome Hearts.
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Köpesumman motsvarar drygt 900 miljoner kronor. Uppgifterna kommer från Celebrity Net Worth, som hänvisar till registrerade transaktionsdata från Propertyshark.
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Affären ska ha genomförts redan den 11 juni i år. Vem som köpte blev känt först nu, genom uppgifter från sajten North Hillcrest. Familjen Stark har inte själv bekräftat köpet, och de offentliga handlingarna anger ingen enskild köpare.
Priset ligger 23,6 miljoner dollar över det förra, när fastigheten bytte ägare 2017. Det är en ökning med drygt en tredjedel.
Köptes på ministerlön
Egendomen på Sweetwater Mesa Road omfattar ungefär 6,5 hektar högt ovanför Stilla havet och Surfrider Beach. Huvudbyggnaden är uppförd 1991 i spansk haciendastil och har närmare 1 400 kvadratmeter boyta och sex sovrum. Till egendomen hör också gästhus, pool, tennisbana och en egen golfbana med tre hål.
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Teodoro Nguema Obiang Mangue, kallad Teodorín, köpte huset 2006 för 30 miljoner dollar via ett bolag. Då var han jordbruks- och skogsminister i sin fars regering. Hans officiella lön låg enligt det amerikanska justitiedepartementet under 100 000 dollar om året.
Tvingades sälja
Amerikanska åklagare inledde 2011 en civilrättslig process för att förverka Teodoríns tillgångar i USA. Enligt dem hade han samlat på sig över 300 miljoner dollar genom mutor, utpressning och förskingring.
I oktober 2014 kom parterna fram till en uppgörelse. Teodorín gick med på att sälja villan, en Ferrari och föremål ur sin Michael Jackson-samling, sammanlagt värderat till omkring 30 miljoner dollar. Av pengarna skulle 20 miljoner dollar gå till en välgörenhetsorganisation som arbetar för Ekvatorialguineas befolkning.
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Teodorín har hela tiden förnekat anklagelserna. När uppgörelsen blev klar sa han att egendomen hade köpts med lagligt intjänade pengar, enligt AP.
Han har också dömts i Frankrike. År 2017 fälldes han i en domstol i Paris för att ha köpt tillgångar i landet med olagligt åtkomna medel, bland annat ett palats nära Champs-Élysées. Det rapporterade Bloomberg. Straffet blev tre års villkorligt fängelse och villkorliga böter. Sedan 2016 är han Ekvatorialguineas förste vicepresident.
Dubbla priset på nio månader
2016 köptes villan av investeraren Mauricio Oberfeld för 33,5 miljoner dollar. Investerarna renoverade den, och nio månader senare såldes den vidare för 69,9 miljoner dollar. Det var nära rekordet för Malibu på den tiden, enligt The Real Deal.
Den affären ledde till en lång tvist. Mäklaren Mauricio Umansky, känd från tv-serien The Real Housewives of Beverly Hills genom sin fru Kyle Richards, hade representerat säljaren. Det visade sig sedan att han själv var delägare i investerargruppen. Umansky har förnekat att han gjort något fel, och de sista kraven förliktes i december 2023.
Köparen 2017 var ett bolag på Brittiska Jungfruöarna. Bolaget har senare kopplats till Karen Lo, arvtagerska från Hongkong.
Bygger upp ett Malibu-imperium
Richard Stark grundade Chrome Hearts i ett garage i Los Angeles 1988. Sedan mitten av 1990-talet äger han företaget tillsammans med sin fru Laurie Lynn Stark. År 2019 sålde de tio procent av bolaget till en riskkapitalinvesterare för 150 miljoner dollar, vilket värderade hela bolaget till omkring 1,5 miljarder dollar.
Familjen äger redan mycket i Malibu. År 2017 köpte paret en egendom vid Paradise Cove för 38,5 miljoner dollar. För ett år sedan köpte Chrome Hearts det lilla Surfrider Hotel för 37,5 miljoner dollar. Med villan inräknad har familjen betalat nästan 170 miljoner dollar för de tre fastigheterna.