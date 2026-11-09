Kors, vilken fastighetstvist! Ska betala kvarts miljard – till påven

I centrum för den internationella rättsstriden står Exchange Palace, den tidigare börsbyggnaden i Budapest. Det som började som en fastighetsinvestering 2013 har utvecklats till en juridisk konflikt som pågått i närmare ett decennium.

Den 6 november kom ett avgörande i Maltas civildomstol. Fyra investeringsbolag dömdes att solidariskt betala 24,1 miljoner euro, motsvarande omkring 265 miljoner kronor, till Vatikanbanken, formellt Istituto per le Opere di Religione (IOR). Dessutom ska bolagen betala åtta procents årlig ränta från domsdagen tills skulden är reglerad.

Domstolen slog fast att bolagen brutit mot sina förtroendeförpliktelser gentemot banken i samband med förvaltningen av investeringen i Kappa-fonden.

Mellanhanden som kostade miljoner

En central fråga var hur fastighetsaffären hade strukturerats. Investeringen i den historiska Budapestfastigheten genomfördes med hjälp av ett mellanliggande bolag, Cougar. Enligt den maltesiska domstolen innebar konstruktionen att värden överfördes på ett otillbörligt sätt, till nackdel för Vatikanbanken.



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Domstolen avvisade också motparternas krav på att banken skulle skjuta till ytterligare kapital.

Men historien slutar inte där.

Ungersk domstol dömde åt andra hållet

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Den 21 oktober kom nämligen ett helt annat besked från en domstol i Budapest. Där ålades Vatikanbanken att betala 21,5 miljoner euro, omkring 235 miljoner kronor, till ett bolag kopplat till samma fastighetsprojekt.

Bakgrunden var att banken inte hade lämnat in sitt skriftliga svaromål inom den föreskrivna tidsfristen. Det ungerska beslutet fattades därmed utan någon fullständig prövning av tvistens sakfrågor.



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Vatikanbanken har överklagat beslutet.

Det innebär att två domstolar i två EU-länder på kort tid har kommit fram till beslut med motsatta ekonomiska konsekvenser i samma underliggande fastighetskonflikt.

Båda sidor överklagar

Inte heller domen på Malta är slutgiltig. Motparten har meddelat att den tänker överklaga. Enligt motpartens advokat Andrea Suriano var Vatikanbankens dåvarande företrädare medvetna om och hade godkänt affärens upplägg. Han anser att domstolen felaktigt lagt ansvaret på fondförvaltarna.

Vatikanbanken välkomnar däremot domen och framhåller att det är första gången som en domstol prövat konfliktens sakfrågor.

För Vatikanbanken handlar det om betydande belopp. För de inblandade investeringsbolagen handlar det också om vem som ska bära ansvaret för en fastighetsaffär som utvecklats till en internationell juridisk härva.