Därför är det så svårt att bygga billiga bostäder i Sverige

Malmö försökte börja med hyran

Malmös modell Mallbo lanserades med en idé som påminner om Ikeas gamla logik. Först bestämmer man vad kunden ska betala, sedan försöker man bygga produkten för den summan.

Byggherrarna skulle få billigare tomträtt och lägre parkeringskrav i utbyte mot lägre hyror. Ett tiotal aktörer visade intresse för marken öster om Malmömässan i Hyllie och fem valdes ut.

Sedan började reträtten, rapporterar Sydsvenskan.

Sveaviken försvann. Wästbygg och Granitor lämnade. Obos hoppade av när kontorsdelen inte längre kunde fungera som bullerskydd mot motorvägen. Kvar finns KlaraBo i ett projekt som från början skulle visa att marknaden kunde bygga billigare om kommunen bara skruvade på rätt knappar.

Malmö stad anger nu planerad byggstart 2029. De första Mallbo-bostäderna kan stå färdiga 2031. Det är tio år efter att markanvisningsprospektet lanserades.

”Vi vill fortfarande bygga Mallbo och brinner för projektet. Men det går inte att bygga på marken öster om Mässan längre”, säger Anders Bolltoft på Obos.

ANNONS

Mallbo började som Socialdemokraternas modell för billigare nyproduktion. Sedan började byggbolagen lämna projektet ett efter ett.

Uppsala använder de gamla billiga lägenheterna

Uppsala visar en annan väg, och möjligen en mer avslöjande sådan.

Uppsalahem testar under 2026 och 2027 att reservera 37 lägenheter med relativt låg hyra för hushåll som inte tjänar för mycket. För en ensamstående utan barn ligger maxinkomsten på 24 394 kronor i månaden före skatt.

Det handlar alltså inte om 37 nybyggda lågprislägenheter. Kommunala Uppsalahem använder det befintliga beståndet, där hyrorna redan är lägre, och styr en liten del av det mot hushåll med svagare ekonomi.

”Vi vill se om en maximuminkomst kan skapa nya möjligheter för hushåll med lägre inkomster att hitta en bostad som passar deras behov och ekonomi”, säger Carolina Hagren, uthyrningsspecialist på Uppsalahem.

Den första lägenheten hade omkring 300 sökande.

Politik kan pressa markpriser och parkeringskrav, men ingen kommun kan trolla bort entreprenadkostnader,

räntor och finansieringsrisk även om man kom långt i Tensta.

ANNONS

Stockholm har lyckats pressa priset

Det finns modeller som faktiskt har pressat hyrorna i nyproduktion. Stockholmshusen är det tydligaste exemplet.

Genom gemensamma upphandlingar, stora volymer och återanvändning av samma grundlösningar har de kommunala bostadsbolagen kunnat bygga billigare. Omkring 5 000 lägenheter finns i process och drygt 1 000 är färdigställda.

SVT har rapporterat att hyrorna i Stockholmshusen ligger omkring 25 procent under annan nyproduktion. En tvåa på 44 kvadratmeter i Tensta kostade 7 600 kronor i månaden.

Sveriges Allmännyttas Kombohus bygger på samma idé. Standardisering, industriellt byggande och gemensamma ramavtal har i tidigare analyser pressat byggpriset med omkring 20 procent jämfört med annan allmännyttig nyproduktion.

Karlskronahem beslutade i år att använda modellen för 65 nya lägenheter i Lyckeby. Arbetena ska inledas under hösten 2026 och inflyttningen är planerad till 2028.

När omkring 300 personer söker en billig lägenhet blir det tydligt hur hård konkurrensen är om bostäder med hyror som vanliga hushåll klarar.

Politik möter entreprenadkalkyl

ANNONS

Det går alltså att bygga billigare. Kommunen kan sänka markkostnaden och parkeringskraven, standardisera husen och pressa entreprenadkostnaden. Staten kan gå in med investeringsstöd och krediter.

Men Malmö visar varför ”bygg billigt” är betydligt enklare att skriva i ett valmanifest än att få in i en entreprenadkalkyl. Om hyran ska ner måste kostnaden bort någonstans, risken flyttas eller avkastningskravet bli lägre.

Malmö har fortfarande inte gett upp Mallbo. KlaraBos markanvisning gäller till den 31 mars 2029 och Malmö stad räknar med att de första bostäderna kan stå klara 2031.