Fastighetsfinansiären Tessin Nordic Holding har varit utan både styrelse och vd i flera veckor. Nu söker bolaget en ordförande och två ledamöter genom en öppen platsannons. Sista ansökningsdag är i dag, tisdag den 10 november.
Tessin söker hela styrelsen via platsannons – sista dag i dag
Det är ovanligt att ett bolag hittar en hel styrelse genom en platsannons. Men Tessin, som har cirka 3 700 aktieägare, har inte lyckats på något annat sätt.
Enligt annonsen, som publicerades den 1 november, ska den nya styrelsen väljas på en extra bolagsstämma i november. Något datum anges inte.
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Ansökningarna tas emot på uppdrag av aktieägare i bolaget. De ska skickas till Anders Kumlin, som lämnade vd-posten med omedelbar verkan den 19 oktober.
Krisvana efterfrågas
Profilen visar vad uppdraget handlar om. Ordföranden ska ha erfarenhet av styrelsearbete i bolag i kris, helst av rekonstruktion, avveckling eller turnaround.
Ledamöterna ska kunna redovisning och finansiering, verksamhet under Finansinspektionens tillsyn eller aktiebolagsrätt.
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Den nya styrelsen tillträder direkt efter valet. Den ska först utse en vd och sedan avgöra vilka delar av koncernen som ska drivas vidare, säljas eller avvecklas.
Enligt annonsen kräver uppdraget mycket tid de första månaderna, med täta styrelsemöten i Stockholm. Arvodet bestäms av stämman. Något belopp anges inte.
Storägaren sa nej
Krisen blev akut i början av oktober. Den 8 oktober röstade en extra bolagsstämma nej till styrelsens förslag att minska aktiekapitalet för att täcka förluster.
Dagen efter begärde hela styrelsen utträde. Skälet var att bolagets största ägare hade sagt nej till styrelsens plan för bolagets framtid.
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Bolaget har inte sagt vilken ägare det var. Enligt ägarlistan vid tidpunkten var Dan Brander störst med 22,9 procent av kapital och röster, följt av Troserum Kapital med 18,2 procent.
En ny styrelse skulle ha valts den 20 oktober. Men stämman ställdes in kvällen innan, eftersom valberedningen inte hade lyckats nominera några kandidater. Samtidigt avgick Kumlin som vd.
FI granskar och aktien är avnoterad
Sedan dess har läget blivit sämre. Den 20 oktober meddelade Finansinspektionen att myndigheten undersöker om dotterbolaget Tessin Nordic AB fortfarande uppfyller kraven för sitt tillstånd som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster.
”Det är viktigt att investerarnas intressen tas tillvara även om en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster får ekonomiska problem”, sa Jimmy Kvarnström, chef för verksamhetsområdet Marknader på FI, i ett pressmeddelande.
Dotterbolaget har ansökt om konkurs. Stockholms tingsrätt lade ansökan vilande eftersom den bara var undertecknad av vd och koncernen saknade styrelse, som Realtid tidigare rapporterat.
Samma dag beslutade Spotlight Stock Market att avnotera aktien, enligt Finwire. Aktien hade varit handelsstoppad sedan den 9 oktober och sista handelsdag var den 21 oktober.
Aktiespararnas chefsjurist Sverre Linton sa till Nyheter24, att det sannolikt blir svårare för aktieägarna att sälja och att priset initialt kan bli lägre än före handelsstoppet.
Riskerar tvångslikvidation
En ny styrelse är bråttom av flera skäl. Ett aktiebolag utan registrerad styrelse kan i förlängningen tvångslikvideras genom beslut av Bolagsverket.
De ekonomiska problemen fanns redan före ledningskrisen. 2025 föll omsättningen med 32 procent till 13,9 miljoner kronor och förlusten mer än fördubblades till 75,9 miljoner. Vid årsskiftet var det egna kapitalet negativt med 75,6 miljoner kronor och revisorn varnade för den fortsatta driften.
Tessin startade 2014 och har enligt egna uppgifter förmedlat över sex miljarder kronor till cirka 600 fastighetsprojekt. Bolaget flyttade från First North till Spotlight i december 2025, med ambitionen att vara noterat där långsiktigt.