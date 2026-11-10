Tessin söker hela styrelsen via platsannons – sista dag i dag

Det är ovanligt att ett bolag hittar en hel styrelse genom en platsannons. Men Tessin, som har cirka 3 700 aktieägare, har inte lyckats på något annat sätt.

Enligt annonsen, som publicerades den 1 november, ska den nya styrelsen väljas på en extra bolagsstämma i november. Något datum anges inte.

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Ansökningarna tas emot på uppdrag av aktieägare i bolaget. De ska skickas till Anders Kumlin, som lämnade vd-posten med omedelbar verkan den 19 oktober.

Krisvana efterfrågas

Profilen visar vad uppdraget handlar om. Ordföranden ska ha erfarenhet av styrelsearbete i bolag i kris, helst av rekonstruktion, avveckling eller turnaround.

Ledamöterna ska kunna redovisning och finansiering, verksamhet under Finansinspektionens tillsyn eller aktiebolagsrätt.

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ANNONS

Den nya styrelsen tillträder direkt efter valet. Den ska först utse en vd och sedan avgöra vilka delar av koncernen som ska drivas vidare, säljas eller avvecklas.

Enligt annonsen kräver uppdraget mycket tid de första månaderna, med täta styrelsemöten i Stockholm. Arvodet bestäms av stämman. Något belopp anges inte.