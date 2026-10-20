FI granskar Tessin – står utan både styrelse och vd

På tisdagsmorgonen meddelade Finansinspektionen att myndigheten ska undersöka om Tessin Nordic AB, som har tillstånd att verka som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, fortfarande uppfyller kraven.

FI framhåller att investerarna är beroende av plattformen för bland annat administration och informationsgivning.

”Vi undersöker nu om Tessin Nordic uppfyller de krav som gäller för verksamheten”, säger Jimmy Kvarnström, chef för verksamhetsområdet Marknader på FI, i ett pressmeddelande.

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Granskningen kommer efter ett dygn då krisen i bolaget fördjupats ytterligare. På måndagskvällen meddelade Tessin att vd Anders Kumlin avgår med omedelbar verkan, bara minuter efter att bolaget offentliggjort att den extra bolagsstämman som var planerad till tisdagen ställs in. Det skriver bland annat nu.se. Skälet är att valberedningen inte lyckats nominera en ny styrelse.

Därmed saknar det noterade moderbolaget Tessin Nordic Holding både styrelse och vd, och ingen behörig företrädare finns kvar i bolaget.

Konkursansökan ligger vilande

Tessin har genomgått en snabb upplösning under oktober. Den 8 oktober röstade en extra bolagsstämma nej till förslagen om att ändra bolagsordningen och minska aktiekapitalet för att täcka förluster. Dagen därpå begärde samtliga styrelseledamöter utträde, sedan den största ägaren sagt nej till styrelsens plan för bolagets framtid.

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Aktien handelsstoppades på Spotlight Stock Market samma förmiddag.

Därefter lämnade dotterbolaget Tessin Nordic AB in en konkursansökan till Stockholms tingsrätt, något som Nyhetsbyrån Direkt först rapporterade om. Tingsrätten lade ansökan vilande eftersom bolaget saknar styrelse och ansökan därmed bara lämnats in av vd. Bolaget fick till den 20 oktober på sig att komplettera, samma dag som den nya styrelsen skulle ha valts.

”Det vore oerhört skönt att kunna dra tillbaka ansökan”, sade Anders Kumlin i ett pressmeddelande den 14 oktober.

Nu finns ingen kvar i bolaget som kan göra någotdera. Ett aktiebolag som saknar registrerad styrelse kan enligt aktiebolagslagen i förlängningen tvångslikvideras genom beslut av Bolagsverket.