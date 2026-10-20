Finansinspektionen inleder en undersökning av fastighetsplattformen Tessin, som sedan i måndags kväll saknar både styrelse och vd. Samtidigt löper fristen för bolagets vilande konkursansökan ut i dag.
FI granskar Tessin – står utan både styrelse och vd
På tisdagsmorgonen meddelade Finansinspektionen att myndigheten ska undersöka om Tessin Nordic AB, som har tillstånd att verka som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, fortfarande uppfyller kraven.
FI framhåller att investerarna är beroende av plattformen för bland annat administration och informationsgivning.
”Vi undersöker nu om Tessin Nordic uppfyller de krav som gäller för verksamheten”, säger Jimmy Kvarnström, chef för verksamhetsområdet Marknader på FI, i ett pressmeddelande.
Missa inte: Hela Tessins styrelse kastar in handduken – storägaren sa nej. Realtid
Granskningen kommer efter ett dygn då krisen i bolaget fördjupats ytterligare. På måndagskvällen meddelade Tessin att vd Anders Kumlin avgår med omedelbar verkan, bara minuter efter att bolaget offentliggjort att den extra bolagsstämman som var planerad till tisdagen ställs in. Det skriver bland annat nu.se. Skälet är att valberedningen inte lyckats nominera en ny styrelse.
Därmed saknar det noterade moderbolaget Tessin Nordic Holding både styrelse och vd, och ingen behörig företrädare finns kvar i bolaget.
Konkursansökan ligger vilande
Tessin har genomgått en snabb upplösning under oktober. Den 8 oktober röstade en extra bolagsstämma nej till förslagen om att ändra bolagsordningen och minska aktiekapitalet för att täcka förluster. Dagen därpå begärde samtliga styrelseledamöter utträde, sedan den största ägaren sagt nej till styrelsens plan för bolagets framtid.
Läs även: Fastighetskoncern begärd i konkurs – mångmiljonskulder. Dagens PS
Aktien handelsstoppades på Spotlight Stock Market samma förmiddag.
Därefter lämnade dotterbolaget Tessin Nordic AB in en konkursansökan till Stockholms tingsrätt, något som Nyhetsbyrån Direkt först rapporterade om. Tingsrätten lade ansökan vilande eftersom bolaget saknar styrelse och ansökan därmed bara lämnats in av vd. Bolaget fick till den 20 oktober på sig att komplettera, samma dag som den nya styrelsen skulle ha valts.
”Det vore oerhört skönt att kunna dra tillbaka ansökan”, sade Anders Kumlin i ett pressmeddelande den 14 oktober.
Nu finns ingen kvar i bolaget som kan göra någotdera. Ett aktiebolag som saknar registrerad styrelse kan enligt aktiebolagslagen i förlängningen tvångslikvideras genom beslut av Bolagsverket.
Sex miljarder till 600 projekt
Tessin erbjuder finansiering till fastighetsutvecklare genom att förmedla lån till investerare, som får investera i säkerställda fastighetslån. Sedan starten 2014 har bolaget förmedlat över 6 miljarder kronor till cirka 600 fastighetsprojekt. Vid utgången av 2023 hade plattformen över 63 000 registrerade medlemmar.
Missa inte: Krogtrion satsar 25 miljoner på Söderhallarna – men räknar inte med vinst direkt. Realtid
Ekonomin har länge varit ansträngd. För första kvartalet 2026 redovisade Tessin ett resultat på minus 11,9 miljoner kronor, mot minus 12,2 miljoner året innan. Under 2025 lånade större aktieägare ut totalt 32,2 miljoner kronor till Tessin, och när styrelsen lämnade i början av oktober hade bolaget under tio miljoner kronor i kassan, och revisorn hade varnat för den fortsatta driften.
Styrelsen har dessutom krympt under hösten. Redan den 27 augusti lämnade ledamoten Hanna Clerkestam styrelsen med omedelbar verkan av personliga skäl.
Anders Kumlin kom till Tessin från Spotlight Stock Market, där han var vd mellan 2022 och 2025, enligt Affärsvärlden. I december 2025 flyttade Tessin-aktien från First North till just Spotlight.