Anställda begick brott – Kriminalvården köpte tjänsterna ändå

Samsteget som erbjuder stöd till personer som ska lämna kriminalitet, har haft medarbetare som under pågående anställning gjort sig skyldiga till bland annat vapenbrott och grov penningtvätt.

En av dem är en tidigare gängledare som dömdes för vapenbrott medan han var anställd i verksamheten.

Läs också:

Så sårbara är svenska myndigheter – ”allvarliga konsekvenser” – Dagens PS

Kriminalvården har varit en återkommande kund

I flera år har Kriminalvården anlitat Samsteget som extern aktör för att hjälpa dömda personer tillbaka till ett fungerande liv. Det visar en granskning från P4 Östergötland.

Trots att flera av Samstegets medarbetare fortsatt begå brott har Kriminalvården fortsatt samarbetet.

Erfarenheterna är en tillgång

Samstegets vd Payam Golshani skriver i en kommentar att bolaget inte tolererar brottslighet bland sina anställda.

ANNONS

Samtidigt betonar vd:n att det finns en risk för återfall när man rekryterar personer som tidigare levt i kriminalitet, men att deras erfarenheter också anses vara en tillgång i mötet med målgruppen.

Läs mer:

Ernstberger: Kriminalvården är en katastrof – Realtid