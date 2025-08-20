Selin slutar som vd – hur påverkar det Balder?

Får en friare roll

Selin förblir största ägare och väntas fortsätta spela en avgörande roll i strategiska beslut genom posten som arbetande ordförande.

Ekholm framhåller att Selin i en friare roll kan fokusera mer på kapitalallokering, en disciplin som format bolagets tillväxt.

Istället för utdelningar har kassaflöden återinvesterats i fastighetsförvärv och projekt, vilket skapat betydande värden för aktieägarna.

Positiva tecken i fastighetssektorn

Ekholm konstaterar också att fastighetssektorn står inför en ljusare period. Efter flera år präglade av hög skuldsättning och stigande räntor syns nu tecken på stabilisering.

”Det finns ett intresse. Köpare och säljare har lättare att mötas på nuvarande värderingar när man tror att priserna har bottnat ut. Jag tror att vi kommer se en fortsatt hög transaktionsvolym under både i år och 2026″, säger Emil Ekholm.

Från ett annat perspektiv framstår dock förändringen som mer dramatisk. EFN:s analytiker Daniel McPhee menar att Balder aldrig blir sig likt igen när Selin lämnar vd-rollen.

Gillar snabba affärer

Han påminner om hur tätt bolaget förknippats med sin grundare och att Selins investeringsstil varit avgörande för den exceptionella avkastningen.

Hans metod har ofta inneburit snabba affärer, ibland i pressade situationer där han utnyttjat möjligheter som andra undvikit.

”Möjligen att trycket blev för högt på senare tid. När hela kretsloppet inte längre fick ägas, när Balder inte längre fick drivas på eget vis och uppmärksamheten snarare riktades mot individen – klingade lusten av”, skriver McPhee om att Selin lämnar.

