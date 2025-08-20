Efter 20 år väntar nu ett Balder utan Erik Selin på vd-posten. Men det är inte säkert att det kommer att innebära några stora förändringar.
Selin slutar som vd – hur påverkar det Balder?
Mest läst i kategorin
Bostadspriserna kraschar – fastighetsbolag nekas räddning
Medan bostadspriserna föll kraftigt i Stockholm och Göteborg nekades ytterligare ett fastighetsbolag rekonstruktion. En dag som sammanfattar en hel bransch i kris. Bostadspriserna sjönk med 0,7 procent i juli 2025 för Sverige som helhet, visar SBAB Booli Housing Price Index som presenterades på måndagen. Lägenhetspriserna föll markant med 2,6 procent nationellt, men värst drabbade blev …
Siffran visar att fastighetskrisen kanske äntligen är över
Juli blev månaden då fastighetsbranschen äntligen vände. Konkurserna störtdök med 31 procent medan svenska transaktioner trotsar Europas nedgång. Nu börjar experterna tala om revansch. När Creditsafe presenterade sin månadsstatistik för juli visade siffrorna på en minskning av konkurser med 26 procent jämfört med samma månad förra året. Endast 513 aktiebolag gick i konkurs under månaden, …
Klimatoron exploderar – fastighetsägare akutsatsar miljoner
Tre av fyra svenskar oroar sig nu för extremväder – en ökning från 50 procent på bara två år. Samtidigt investerar fastighetsägare miljoner i akuta skyddsåtgärder mot skyfall som redan sätter spår i svensk infrastruktur. Siffrorna kommer från White Arkitekters nya Novus-undersökning från mars 2025 bland 1 030 svenskar mellan 18-79 år. Undersökningen visar också …
Logistri siktar på miljardbestånd – trots riskfylld expansion
Fastighetsbolaget Logistri har tillträtt tre fastigheter för 168 miljoner kronor och höjt intjäningsförmågan med 14 procent. Målet är att fördubbla beståndet till fem miljarder kronor till 2028 – men analytiker varnar för riskerna. När David Träff tog över som vd för det Spotlightnoterade fastighetsbolaget Logistri (börskurs Logistri) var målet tydligt: bygga något större. Nu, med …
125 miljoner kronor billigare – Corem kvittar "superdyr" skuld
Corem befrias från sin dyraste skuld när dotterbolaget Corem Kelly löser in hybridobligationer för 1,1 miljarder kronor. Beslutet sparar fastighetsbolaget 125 miljoner kronor årligen. Hybridobligationerna – en form av evigt lån som kombinerar skuld och eget kapital – löses in till 100 procent av nominellt belopp. Sista handelsdag är den 11 september och inlösendag den …
Fastighetsbolaget Balder (börskurs Balder) går mot en historisk förändring.
Erik Selin lämnar vd-posten vid nästa bolagsstämma efter två decennier som operativ ledare.
Hans avgång markerar slutet på en era – men hur kommer det egentligen att påverka bolaget?
Missa inte: Selin – från fastighetskung till ifrågasatt magnat. Realtid
”Klokt steg”
Enligt fastighetsanalytiker Emil Ekholm på norska investmentbanken Pareto blir effekten för aktieägarna begränsad.
Han menar att processen framöver är välplanerad och att bolaget därmed undviker turbulens.
”Aktieägare kommer inte märka någon större skillnad. Det här är ett klokt steg för att säkra successionsordningen och lyfta fram nästa generation internt”, säger Emil Ekholm till Placera.
Missa inte: Banktopp avgår – misstänks för ekobrott. Dagens PS
Senaste nytt
Får en friare roll
Selin förblir största ägare och väntas fortsätta spela en avgörande roll i strategiska beslut genom posten som arbetande ordförande.
Ekholm framhåller att Selin i en friare roll kan fokusera mer på kapitalallokering, en disciplin som format bolagets tillväxt.
Istället för utdelningar har kassaflöden återinvesterats i fastighetsförvärv och projekt, vilket skapat betydande värden för aktieägarna.
Missa inte: Fastighetstoppar köpte lyxlägenheter till reapris – planerade klipp. Realtid
Positiva tecken i fastighetssektorn
Ekholm konstaterar också att fastighetssektorn står inför en ljusare period. Efter flera år präglade av hög skuldsättning och stigande räntor syns nu tecken på stabilisering.
”Det finns ett intresse. Köpare och säljare har lättare att mötas på nuvarande värderingar när man tror att priserna har bottnat ut. Jag tror att vi kommer se en fortsatt hög transaktionsvolym under både i år och 2026″, säger Emil Ekholm.
Från ett annat perspektiv framstår dock förändringen som mer dramatisk. EFN:s analytiker Daniel McPhee menar att Balder aldrig blir sig likt igen när Selin lämnar vd-rollen.
Missa inte: Därför ratar Erik Selin Klarnas aktie. Dagens PS
Gillar snabba affärer
Han påminner om hur tätt bolaget förknippats med sin grundare och att Selins investeringsstil varit avgörande för den exceptionella avkastningen.
Hans metod har ofta inneburit snabba affärer, ibland i pressade situationer där han utnyttjat möjligheter som andra undvikit.
”Möjligen att trycket blev för högt på senare tid. När hela kretsloppet inte längre fick ägas, när Balder inte längre fick drivas på eget vis och uppmärksamheten snarare riktades mot individen – klingade lusten av”, skriver McPhee om att Selin lämnar.
Missa inte: Efter granskningen: Balder gör sig av med Norion. Realtid