Realtid
Realtid.se
Fastigheter

Selin slutar som vd – hur påverkar det Balder?

selin
Erik Selin grundade Balder 2005 och har lett företaget sedan dess. (Foto: Adam Ihse/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Efter 20 år väntar nu ett Balder utan Erik Selin på vd-posten. Men det är inte säkert att det kommer att innebära några stora förändringar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Fastighetsbolaget Balder (börskurs Balder) går mot en historisk förändring.

Erik Selin lämnar vd-posten vid nästa bolagsstämma efter två decennier som operativ ledare.

Hans avgång markerar slutet på en era – men hur kommer det egentligen att påverka bolaget?

Missa inte: Selin – från fastighetskung till ifrågasatt magnat. Realtid

”Klokt steg”

Enligt fastighetsanalytiker Emil Ekholm på norska investmentbanken Pareto blir effekten för aktieägarna begränsad.

På nästa bolagsstämma är det tänkt att Selin ska lämna över vd-posten till Sharam Rahi. (Foto: Caisa Rasmussen/TT).

Han menar att processen framöver är välplanerad och att bolaget därmed undviker turbulens.

ANNONS

”Aktieägare kommer inte märka någon större skillnad. Det här är ett klokt steg för att säkra successionsordningen och lyfta fram nästa generation internt”, säger Emil Ekholm till Placera.

Missa inte: Banktopp avgår – misstänks för ekobrott. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Får en friare roll

Selin förblir största ägare och väntas fortsätta spela en avgörande roll i strategiska beslut genom posten som arbetande ordförande.

Ekholm framhåller att Selin i en friare roll kan fokusera mer på kapitalallokering, en disciplin som format bolagets tillväxt.

Istället för utdelningar har kassaflöden återinvesterats i fastighetsförvärv och projekt, vilket skapat betydande värden för aktieägarna.

Missa inte: Fastighetstoppar köpte lyxlägenheter till reapris – planerade klipp. Realtid

Positiva tecken i fastighetssektorn

ANNONS

Ekholm konstaterar också att fastighetssektorn står inför en ljusare period. Efter flera år präglade av hög skuldsättning och stigande räntor syns nu tecken på stabilisering.

”Det finns ett intresse. Köpare och säljare har lättare att mötas på nuvarande värderingar när man tror att priserna har bottnat ut. Jag tror att vi kommer se en fortsatt hög transaktionsvolym under både i år och 2026″, säger Emil Ekholm.

Från ett annat perspektiv framstår dock förändringen som mer dramatisk. EFN:s analytiker Daniel McPhee menar att Balder aldrig blir sig likt igen när Selin lämnar vd-rollen.

Missa inte: Därför ratar Erik Selin Klarnas aktie. Dagens PS

Gillar snabba affärer

Han påminner om hur tätt bolaget förknippats med sin grundare och att Selins investeringsstil varit avgörande för den exceptionella avkastningen.

Hans metod har ofta inneburit snabba affärer, ibland i pressade situationer där han utnyttjat möjligheter som andra undvikit.

”Möjligen att trycket blev för högt på senare tid. När hela kretsloppet inte längre fick ägas, när Balder inte längre fick drivas på eget vis och uppmärksamheten snarare riktades mot individen – klingade lusten av”, skriver McPhee om att Selin lämnar.

ANNONS

Missa inte: Efter granskningen: Balder gör sig av med Norion. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS