Färre byggkonkurser – fortsatt tuff marknad
Mest läst i kategorin
"Extremt märkligt" – hårda kritiken mot Sernekes stämningar
Konkursboet efter Serneke Sverige har väckt stämningar mot hundratals leverantörer. Nu slår Företagarna larm om konsekvenser som kan förändra hela byggsektorn. ”Det liknar närmast utpressning att stämma småföretag, vad det framstår som lite på chans, för att tvinga fram betalningar och förlikningar”, säger Företagarnas vd Magnus Demervall på företagarorganisationens sajt. Men kritiken kommer i ett …
Batljan hotas av stämning efter omtvistad obligationsaffär
Den före detta fastighetsmiljardären Ilija Batljan står inför juridisk strid med obligationsägare efter en kontroversiell affär där han anklagas för att stå på båda sidor av förhandlingsbordet. Konflikten kan få stor betydelse för hela den svenska obligationsmarknaden. Precis innan årsskiftet överlät Ilija Batljans ägarbolag IB Invest återköpta obligationer värda 700 miljoner kronor till bolaget Goldcup, …
Ilska mot Batljans upplägg: Krav på FI-granskning
Ilija Batljans julaffär med eget börsbolag väcker hård kritik från obligationsägare som tvingas acceptera halverad skuld. Röster höjs nu för att Finansinspektionen ska granska upplägget. Under julhelgen slutförde Ilija Batljan en kontroversiell affär där hans ägarbolag sålde fastigheter och obligationer värda 700 miljoner kronor till det medicintekniska börsbolaget Episurf Medical (börskurs Episurf). Batljan kontrollerar själv …
Lågpriskedjorna växer när gamla fördomar försvinner
Mellan 2017 och 2023 ökade lågprissegmentet med nio procent medan resten av detaljhandeln kämpade. Nu försvinner de gamla fördomarna – och fastighetsbolag satsar miljarder på nya butiker. Inflationen steg, räntorna sköt i höjden – och plötsligt förändrades svenska köpvanor i grunden. Enligt Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) växte lågprissegmentet med nio procent mellan 2017 och 2023 – …
Bolag bildades ena dagen – fick 800-miljonerskontrakt nästa
Ett kommunalt bolag som bildades och samma dag fick lämna anbud har nu kritiserats av Konkurrensverket för att ha tecknat ett kontrakt värt minst 800 miljoner kronor utan korrekt upphandling. Den 20 december 2023 bildades Boulevardfastigheter som ett helägt dotterbolag till AB Kristianstadsbyggen (ABK), Kristianstads kommuns fastighetsbolag. Samma dag fattade kommunfullmäktige beslut om att det …
Antalet konkurser inom byggindustrin sjönk 5 procent under 2025 jämfört med året innan, visar en sammanställning från Byggföretagen.
Totalt var det 1 933 byggföretag som gick i konkurs under förra året. Nio av tio byggföretag som gick i konkurs hade färre än 10 anställda. Totalt berördes 5 176 anställda av byggkonkurser under förra året.
”Vi ser en liten förbättring, men väldigt många småföretag tvingas kämpa för varje intjänad krona”, säger Johan Deremar, nationalekonom och prognosansvarig på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.