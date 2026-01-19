20 jan. 2026

Färre byggkonkurser – fortsatt tuff marknad

En snickare på en byggarbetsplats. Arkivbild.
En snickare på en byggarbetsplats. Foto: Jessica Gow/TT
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026
Totalt var det 1 933 byggföretag som gick i konkurs under förra året. Nio av tio byggföretag som gick i konkurs hade färre än 10 anställda. Totalt berördes 5 176 anställda av byggkonkurser under förra året.
Antalet konkurser inom byggindustrin sjönk 5 procent under 2025 jämfört med året innan, visar en sammanställning från Byggföretagen.

Totalt var det 1 933 byggföretag som gick i konkurs under förra året. Nio av tio byggföretag som gick i konkurs hade färre än 10 anställda. Totalt berördes 5 176 anställda av byggkonkurser under förra året.

”Vi ser en liten förbättring, men väldigt många småföretag tvingas kämpa för varje intjänad krona”, säger Johan Deremar, nationalekonom och prognosansvarig på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.

ByggföretagenKonkurs
