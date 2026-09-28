”Julen har kommit tidigt” för Storbritanniens bostadsbyggare, enligt RBC Capital Markets. Aktierna rusar efter att regeringen lanserat ett stöd som låter förstagångsköpare köpa nybyggt med bara 2,5 procents kontantinsats. Även byggmaterialbolagen drar iväg.
”Julen kom tidigt”: Regeringens nya besked får brittiska aktier att rusa
Det blev en måndagsmorgon utöver det vanliga på Londonbörsen. Persimmon steg 14,6 procent till 1 322,25 pence, medan Barratt Redrow, landets största bostadsbyggare, klättrade 14,4 procent. Taylor Wimpey gick upp 13,4 procent, Bellway 13,3 procent och Vistry 12,3 procent.
Sektorindexet för de Londonnoterade bostadsbyggarna steg 16 procent till sin högsta nivå sedan mars och ledde uppgången på den brittiska marknaden.
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Lyftet sprider sig till leverantörsledet. Enligt The Guardian steg tegeltillverkaren Ibstock 21 procent på förmiddagen, och Marshalls, som tillverkar markbeläggning och byggprodukter, gick upp 12 procent. Byggmaterialleverantörerna Forterra och Breedon steg 14 respektive 9 procent, medan Topps Tiles ökade 6 procent.
”Den stora katalysatorn”
Anthony Codling, managing director på RBC Capital Markets, beskriver programmet som den stora katalysator sektorn behövde för en omvärdering.
”De flesta av oss har 88 nätter kvar till jul, men för de brittiska bostadsbyggarna har julen kommit tidigt”, säger han.
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Alla bolag gynnas dock inte lika mycket, enligt RBC. Mäklarhuset tror att Crest Nicholson, med stor exponering mot södra och sydöstra England, och de mer likvida aktierna Barratt Redrow, Persimmon och Taylor Wimpey går bäst. Sämre relativt sett går sannolikt Vistry, som har minst exponering mot den öppna bostadsmarknaden, och Berkeley, vars bostäder troligen kommer att ligga över programmets pristak.
Lån på 20 procent av bostadens värde
En utlösande faktor kan vara programmet Your First Home, som premiärminister Andy Burnham presenterade i helgen. Burnham tillträdde i juli efter Keir Starmer.
Enligt regeringen ska programmet stödja kontantinsatser på 2,5 procent, backade av statliga lån motsvarande 20 procent av bostadens värde, för förstagångsköpare som köper nybyggt i England av byggare som anslutit sig.
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Lånen blir räntefria under en inledande period, och regeringen räknar med att köparna kan spara hundratals pund i månaden jämfört med ett bolån på 95 procent. Stödet begränsas också med ett tak för hushållsinkomst och lokala pristak.
Målgruppen är de som saknar tillgång till föräldrarnas plånbok. Byggbolagen ska betala en avgift kopplad till bostadens värde för att få delta. Detaljerna presenteras av finansminister John Healey i budgeten nästa månad, och förhandsregistrering ska öppna före årsskiftet.
Analytiker: ”Lillasyskon” till Help to Buy
Help to Buy, föregångaren, löpte ut 2023, och marknaden har saknat den extra efterfrågan sedan dess.
Omfattningen förklarar det kraftiga kurslyftet. Sam Cullen, analytiker på mäklarhuset Peel Hunt, räknar med att omkring 20 procent av affärerna kommer att gå genom programmet och att försäljningsvolymerna lyfter med 10 procent 2028.
Mäklarhuset Panmure Liberum kallar enligt Proactive Investors programmet för ett yngre syskon till Help to Buy. Banken tror att byggare av billigare bostäder gynnas mest och pekar ut MJ Gleeson och Persimmon som sannolika vinnare. Samtidigt varnar den för att det tar ett par år innan programmet verkligen sätter fart på bostadsmarknaden, och att den största osäkerheten är hur mycket byggbolagen själva måste bidra med.
Kritik och höga räntor
Alla är inte lika entusiastiska. De konservativa varnar för att förstagångsköpare får större skulder och att priset på nybyggda bostäder kan drivas upp.
Stödet kommer också i ett pressat ränteläge. I början av september rapporterade Finwire att räntan på brittiska 30-åriga statsobligationer steg till 5,89 procent, den högsta nivån sedan 1998, medan tioårsräntan nådde 5,25 procent. Budgetmarginalen uppgick då till 23,6 miljarder pund inför Healeys första budget den 28 oktober.
Den brittiska bostadsmarknaden har haft det tufft även i toppen, där Londons lyxsegment gick mot sitt svagaste år sedan pandemin. Regeringen konstaterar själv att nyproduktionsmarknaden möter kraftig motvind från internationellt ekonomiskt tryck och stigande byggkostnader, och vill att programmet ska fungera som stimulans.