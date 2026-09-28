”Julen kom tidigt”: Regeringens nya besked får brittiska aktier att rusa

Det blev en måndagsmorgon utöver det vanliga på Londonbörsen. Persimmon steg 14,6 procent till 1 322,25 pence, medan Barratt Redrow, landets största bostadsbyggare, klättrade 14,4 procent. Taylor Wimpey gick upp 13,4 procent, Bellway 13,3 procent och Vistry 12,3 procent.

Sektorindexet för de Londonnoterade bostadsbyggarna steg 16 procent till sin högsta nivå sedan mars och ledde uppgången på den brittiska marknaden.

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Lyftet sprider sig till leverantörsledet. Enligt The Guardian steg tegeltillverkaren Ibstock 21 procent på förmiddagen, och Marshalls, som tillverkar markbeläggning och byggprodukter, gick upp 12 procent. Byggmaterialleverantörerna Forterra och Breedon steg 14 respektive 9 procent, medan Topps Tiles ökade 6 procent.

”Den stora katalysatorn”

Anthony Codling, managing director på RBC Capital Markets, beskriver programmet som den stora katalysator sektorn behövde för en omvärdering.

”De flesta av oss har 88 nätter kvar till jul, men för de brittiska bostadsbyggarna har julen kommit tidigt”, säger han.

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Alla bolag gynnas dock inte lika mycket, enligt RBC. Mäklarhuset tror att Crest Nicholson, med stor exponering mot södra och sydöstra England, och de mer likvida aktierna Barratt Redrow, Persimmon och Taylor Wimpey går bäst. Sämre relativt sett går sannolikt Vistry, som har minst exponering mot den öppna bostadsmarknaden, och Berkeley, vars bostäder troligen kommer att ligga över programmets pristak.