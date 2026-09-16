Kinas fastighetskris fördjupas – nytt slag mot lokalregeringarna

Kinas fastighetssektor har tagit ännu en smäll.

Myndigheterna i Peking vill att fastighetsutvecklare ska gå över till att sälja färdigställda bostäder i stället för att förhandssälja lägenheter i projekt som ännu inte står klara, rapporterar Dagens industri. Förhandsförsäljningen har i årtionden varit en av branschens viktigaste finansieringskällor.

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Syftet är att minska risken i sektorn och stärka köparnas förtroende genom att utvecklarna själva får bära en större del av finansieringen, enligt kreditvärderingsinstitutet S&P Global Ratings som Di citerar.

Dexter Roberts, forskare vid tankesmedjan Atlantic Council, beskriver i sitt nyhetsbrev Trade War åtgärden som nödvändig men menar att den inte gör något för att lösa den rådande krisen, skriver Di.

Markintäkterna rasar

Hårdast väntas lokalregeringarna drabbas. De har länge finansierat sig genom att sälja mark till fastighetsbolagen.

Nu har Goldman Sachs höjt sin prognos: bankens ekonomer räknar med att intäkterna från markförsäljning faller med 30 procent, jämfört med en tidigare prognos på 20 procent. Ekonomen Lisheng Wang pekar i en analys på att utvecklare med ansträngd kassa får svårare att köpa mark när förhandsförsäljningen fasas ut, rapporterar Bloomberg.

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Effekten syns redan. Veckan efter direktivet den 28 augusti föll transaktionsvolymen på markmarknaden i 70 större städer med 36 procent. Statligt stödda byggbolag, som i dag är de främsta köparna, riktar enligt tidningen in sig på små tomter som kräver mindre kapital.

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Intäkterna var dessutom redan kraftigt pressade. Markförsäljningen gav 30,8 procent mindre under årets första sju månader än året innan, enligt finansdepartementets siffror.

Enligt Goldman Sachs har påfrestningarna tyngt lokala investeringar och konsumtion och förstärkt en negativ spiral, skriver Di.