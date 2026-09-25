Eastnine pressade priset på polska skrapan – men skulderna växer snabbt

Det börsnoterade fastighetsbolaget Eastnine har slutfört förvärvet av 40-våningsskrapan The Bridge i Warszawa, enligt ett pressmeddelande. Det underliggande fastighetsvärdet är 285 miljoner euro, drygt 3,1 miljarder kronor.

Det är 15 miljoner euro lägre än när affären med den belgiska utvecklaren Ghelamco presenterades i juli, skriver Fastighetssverige. Då angavs värdet till 300 miljoner euro. Köpeskillingen blev 240 miljoner euro, mot preliminärt 260 miljoner.

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Mellanskillnaden mot fastighetsvärdet beror på avdrag för ytor där hyresgästerna ännu inte flyttat in, återstående hyresgästanpassningar och rabatter. Av köpeskillingen är 20 miljoner euro villkorade. Av dem hänger 15 miljoner på att Visas lokaler blir färdiga.

Warszawa blir största marknaden

The Bridge är 174 meter hög, blev klar 2025 och har 55 300 kvadratmeter uthyrbar yta. Den ligger 500 meter från Eastnines skyskrapa Warsaw Unit. Med förvärvet blir Warszawa bolagets största marknad, efter år av expansion från Baltikum.

Huset är uthyrt till 98 procent, till åtta hyresgäster. Bara 57 procent av de kontrakterade ytorna är dock inflyttade. Två hyresgäster dominerar och står tillsammans för 76 procent av ytan. Erste Bank Polska tar de 19 översta våningarna till sitt polska huvudkontor. Visa bygger en global teknik- och produkthubb.

”Polen fortsätter att växa snabbast i Europa”, säger vd Kestutis Sasnauskas i en kommentar.

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Han har stöd i makrosiffrorna. Polens ekonomi har mer än fördubblats på tio år och har passerat Sverige i EU:s storleksranking. Svenska fastighetsaktörer har sökt sig dit tidigare, bland annat Heimstaden.