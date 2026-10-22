Hemnets omsättning sjönk med nästan en femtedel under tredje kvartalet. Samtidigt har bostadsjätten börjat erbjuda gratisannonser för att vinna tillbaka mäklare som sökt sig till konkurrenterna. Börsen tog ändå emot rapporten väl.
Hemnets intäkter faller 18 procent – tvingas till gratisannonser
Hemnets nettoomsättning minskade med 17,8 procent till 301,5 miljoner kronor under juli–september, jämfört med 366,7 miljoner kronor samma period i fjol. Det framgår av bolagets delårsrapport.
Rörelseresultatet föll med 30 procent till 119,4 miljoner kronor, och ebitda-marginalen krympte från 53,3 till 47,8 procent.
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Resultatet blev ändå bättre än analytikerna hade räknat med. Ebitda landade på 144 miljoner kronor, 4,4 procent över konsensus från Modular Finance, enligt Affärsvärlden.
Aktien steg med drygt 10 procent till 80,85 kronor vid 10.20-tiden på torsdagen, enligt Avanza. Som högst var den uppe i 83,40 kronor. Trots dagens lyft har aktien fallit med 53 procent sedan årsskiftet. Nästan en tiondel av aktierna är utlånade för blankning, vilket visar att många investerare fortfarande räknar med fortsatt nedgång.
Var femte annons gav ingen intäkt
Antalet publicerade bostadsannonser minskade med 13 procent till 36 200. Antalet betalda annonser föll betydligt mer, med nästan 30 procent till 29 300.
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Skillnaden på omkring 7 000 annonser förklaras av betalningsmodellen ”Sälj först, betala sen”. Med den modellen bokförs intäkten först när bostaden har sålts. Enligt vd Jonas Gustafsson valde ungefär fyra av tio säljare det alternativet under kvartalet.
Hemnet tar samtidigt ut allt mer per annons. Den genomsnittliga intäkten per betald annons steg med 9,2 procent till 8 986 kronor, framför allt drivet av de dyrare paketen. Under årets första nio månader har omsättningen minskat med 21,9 procent.
Gratisannonser och nedskärningar
Den 20 oktober lanserade Hemnet sitt första kostnadsfria annonsformat för mäklare. Bolaget ska också automatiskt hämta in publika annonser från mäklarnas egna webbplatser. Det är samma modell som konkurrenten Booli bygger på. De betalda paketen förenklas samtidigt till tre nivåer: Bas, Premium och Max.
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Gustafsson har själv medgett att priserna har skavt. ”Det har funnits kritik kring prispunkten på Hemnet”, sa han när beskedet kom i slutet av september, enligt Aktiespararna.
Parallellt bantar bolaget organisationen. Personalstyrkan ska minska från 184 till cirka 115 anställda. Besparingarna beräknas till 80–85 miljoner kronor om året, medan engångskostnader på 36–37 miljoner kronor belastar fjärde kvartalet. Återköpsprogrammet pausades i september.
”Det är en helig ko som verkligen slaktas”, sa Erik Wikander, tidigare vd för bland annat Svensk Fastighetsförmedling, till TT.
Mäklarna har sökt sig bort
Bakgrunden är ett växande missnöje bland mäklare och säljare. Annonspriserna steg med 80 procent mellan 2023 och 2025, enligt Dagens PS.
I februari inledde Fastighetsbyrån, landets största mäklarkedja, ett samarbete med Booli. ”Vi märker att allt fler väljer bort Hemnet”, sa Fastighetsbyråns vd Ulrica Hedman då till Dagens industri, enligt EFN.
I dag säljs omkring 35 procent av Fastighetsbyråns bostäder helt utanför Hemnet, jämfört med under 10 procent 2023.
Pressen ledde i somras till ett ägaruppror. Aktivistägarna Vor Capital och Sprints Capital drev fram en ny styrelse med Kivras vd Henrik Lönnevi som ordförande, vilket Realtid rapporterade i augusti.
Redan efter andra kvartalet, när rörelseresultatet föll 37 procent, sa Gustafsson att bolaget inte var nöjt.
Aktien nådde sin topp på 419 kronor i februari 2025. Med dagens kurs har den tappat omkring 80 procent sedan dess, och börsvärdet är nu cirka 7,4 miljarder kronor.