Hemnets intäkter faller 18 procent – tvingas till gratisannonser

Hemnets nettoomsättning minskade med 17,8 procent till 301,5 miljoner kronor under juli–september, jämfört med 366,7 miljoner kronor samma period i fjol. Det framgår av bolagets delårsrapport.

Rörelseresultatet föll med 30 procent till 119,4 miljoner kronor, och ebitda-marginalen krympte från 53,3 till 47,8 procent.

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Resultatet blev ändå bättre än analytikerna hade räknat med. Ebitda landade på 144 miljoner kronor, 4,4 procent över konsensus från Modular Finance, enligt Affärsvärlden.

Aktien steg med drygt 10 procent till 80,85 kronor vid 10.20-tiden på torsdagen, enligt Avanza. Som högst var den uppe i 83,40 kronor. Trots dagens lyft har aktien fallit med 53 procent sedan årsskiftet. Nästan en tiondel av aktierna är utlånade för blankning, vilket visar att många investerare fortfarande räknar med fortsatt nedgång.

Var femte annons gav ingen intäkt

Antalet publicerade bostadsannonser minskade med 13 procent till 36 200. Antalet betalda annonser föll betydligt mer, med nästan 30 procent till 29 300.

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ANNONS

Skillnaden på omkring 7 000 annonser förklaras av betalningsmodellen ”Sälj först, betala sen”. Med den modellen bokförs intäkten först när bostaden har sålts. Enligt vd Jonas Gustafsson valde ungefär fyra av tio säljare det alternativet under kvartalet.

Hemnet tar samtidigt ut allt mer per annons. Den genomsnittliga intäkten per betald annons steg med 9,2 procent till 8 986 kronor, framför allt drivet av de dyrare paketen. Under årets första nio månader har omsättningen minskat med 21,9 procent.