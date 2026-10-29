Europas kontor blir mer svårsålda – räntorna ställer till det

Handeln med europeiska kontorsfastigheter har fallit till sin lägsta nivå sedan finanskrisen 2009.

Stigande obligationsränor och nya räntehöjningar har bromsat en återhämtning på marknaden.

Värdet på transaktioner med kontorsfastigheter uppgick till 8,8 miljarder euro under tredje kvartalet, en minskning med en tredjedel jämfört med samma period i fjol, enligt data från analysföretaget MSCI.

Dyrare finansiering

Även den bredare marknaden för kommersiella fastigheter har försvagats. Det samlade transaktionsvärdet sjönk till 43 miljarder euro, den lägsta nivån sedan 2023, skriver Financial Times.

Bortsett från tredje kvartalet det året var omsättningen den lägsta sedan 2013.

Utvecklingen sker efter flera år av press på fastighetsmarknaden. Centralbankernas snabba räntehöjningar från 2022 har gjort finansieringen dyrare och pressat ned fastighetsvärderingarna.

De senaste månadernas nya ränteuppgångar, som syftar till att dämpa inflationen efter kriget i Mellanöstern, har försvårat läget ytterligare.

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Investerare är fortsatt försiktiga trots utsikter till stigande hyror för de mest attraktiva kontoren. Ökade byggkostnader, förseningar och konkurser bland entreprenörer bidrar till osäkerheten.

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