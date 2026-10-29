Det köps och säljs färre kontorsfastigheter i Europa nu än på nästan 20 år. Men Stockholm lyfts fram som ett undantag.
Europas kontor blir mer svårsålda – räntorna ställer till det
Handeln med europeiska kontorsfastigheter har fallit till sin lägsta nivå sedan finanskrisen 2009.
Stigande obligationsränor och nya räntehöjningar har bromsat en återhämtning på marknaden.
Värdet på transaktioner med kontorsfastigheter uppgick till 8,8 miljarder euro under tredje kvartalet, en minskning med en tredjedel jämfört med samma period i fjol, enligt data från analysföretaget MSCI.
Dyrare finansiering
Även den bredare marknaden för kommersiella fastigheter har försvagats. Det samlade transaktionsvärdet sjönk till 43 miljarder euro, den lägsta nivån sedan 2023, skriver Financial Times.
Bortsett från tredje kvartalet det året var omsättningen den lägsta sedan 2013.
Utvecklingen sker efter flera år av press på fastighetsmarknaden. Centralbankernas snabba räntehöjningar från 2022 har gjort finansieringen dyrare och pressat ned fastighetsvärderingarna.
De senaste månadernas nya ränteuppgångar, som syftar till att dämpa inflationen efter kriget i Mellanöstern, har försvårat läget ytterligare.
Investerare är fortsatt försiktiga trots utsikter till stigande hyror för de mest attraktiva kontoren. Ökade byggkostnader, förseningar och konkurser bland entreprenörer bidrar till osäkerheten.
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Tydlig nedgång i Europa
Flera planerade försäljningar har därför dragits tillbaka, samtidigt som köpare och säljare försöker omförhandla priser när finansieringskostnaderna stiger.
Nedgången är särskilt tydlig i Frankrike och Tyskland, där transaktionsvolymerna minskat med närmare hälften jämfört med tredje kvartalet i fjol.
I Frankrike har stigande lånekostnader sammanfallit med politiska spänningar inför nästa års presidentval och oro för landets offentliga skulder.
Den brittiska marknaden har klarat sig bättre. Där har efterfrågan på industrifastigheter och lägenheter bidragit till att begränsa nedgången till drygt 10 procent.
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Kan behöva acceptera lägre priser
Efterfrågan på de bästa fastighetslägena är fortfarande relativt stark, men osäkerheten kring värderingarna håller tillbaka affärerna.
Fastighetsägare som hittills avvaktat i hopp om att priserna ska återgå till nivåerna före 2022 kan nu tvingas acceptera lägre försäljningspriser.
Men det finns även andra tecken. I Stockholm har det investerats i kontorsfastigheter av premiumsnitt, där Alectas miljardköp av Castellum särskilt lyfts fram, skriver Savills.
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