Evergrande-bolaget var värt 95 miljarder – säljs för en spottstyver

Det Hongkongbaserade investmentbolaget PAG köper 51 procent av Evergrande Property Services för 4,03 miljarder hongkongdollar, motsvarande drygt fem miljarder kronor. Det framgår av ett gemensamt börsmeddelande, rapporterar Reuters.

Säljare är likvidatorerna för China Evergrande Group och bolaget CEG Holdings. Sedan 2024 försöker de få ihop pengar till fordringsägarna, som har lämnat in krav på sammanlagt 46 miljarder dollar, drygt 450 miljarder kronor.

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Affären följer på en auktion med flera budgivare. Redan i början av oktober uppgav Bloomberg att PAG förhandlade med likvidatorerna på exklusiv basis.

Under en procent tillbaka

Hittills har det gått trögt. Enligt likvidatorernas senaste lägesrapport hade de fram till september fått in 435,9 miljoner dollar genom försäljningar och återvunna lån – mindre än en procent av kraven, skriver South China Morning Post.

Med PAG-affären stiger summan till knappt en miljard dollar. Det motsvarar runt två procent av fordringarna, enligt Realtids beräkning.

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Likvidatorerna Edward Middleton och Tiffany Wong på Alvarez & Marsal siktar på att göra en första utbetalning till fordringsägarna under första halvåret 2027, enligt International Finance. Chanserna att få tillbaka tillgångar i Evergrandes fastlandskinesiska dotterbolag bedömer de som mycket små.

Bland det som hittills sålts finns 96 av de 107 konstverk som hittades på Evergrandes huvudkontor i Hongkong. De gick för 28,8 miljoner dollar, med förlust.