Konkursförvaltarna i kinesiska Evergrande har sålt kontrollen över fastighetsjättens förvaltningsbolag till investmentbolaget PAG. Men pengarna räcker inte långt, fordringsägarnas krav är nästan 90 gånger större.
Evergrande-bolaget var värt 95 miljarder – säljs för en spottstyver
Det Hongkongbaserade investmentbolaget PAG köper 51 procent av Evergrande Property Services för 4,03 miljarder hongkongdollar, motsvarande drygt fem miljarder kronor. Det framgår av ett gemensamt börsmeddelande, rapporterar Reuters.
Säljare är likvidatorerna för China Evergrande Group och bolaget CEG Holdings. Sedan 2024 försöker de få ihop pengar till fordringsägarna, som har lämnat in krav på sammanlagt 46 miljarder dollar, drygt 450 miljarder kronor.
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Affären följer på en auktion med flera budgivare. Redan i början av oktober uppgav Bloomberg att PAG förhandlade med likvidatorerna på exklusiv basis.
Under en procent tillbaka
Hittills har det gått trögt. Enligt likvidatorernas senaste lägesrapport hade de fram till september fått in 435,9 miljoner dollar genom försäljningar och återvunna lån – mindre än en procent av kraven, skriver South China Morning Post.
Med PAG-affären stiger summan till knappt en miljard dollar. Det motsvarar runt två procent av fordringarna, enligt Realtids beräkning.
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Likvidatorerna Edward Middleton och Tiffany Wong på Alvarez & Marsal siktar på att göra en första utbetalning till fordringsägarna under första halvåret 2027, enligt International Finance. Chanserna att få tillbaka tillgångar i Evergrandes fastlandskinesiska dotterbolag bedömer de som mycket små.
Bland det som hittills sålts finns 96 av de 107 konstverk som hittades på Evergrandes huvudkontor i Hongkong. De gick för 28,8 miljoner dollar, med förlust.
Värdet har rasat
Prislappen visar hur mycket värde som har försvunnit. PAG:s pris på 0,8359 hongkongdollar per aktie, 29 procent under onsdagens stängningskurs, värderar hela bolaget till omkring nio miljarder hongkongdollar.
Huvuddelen av aktierna, de 5,37 miljarder som CEG Holdings äger, köps dessutom för bara 0,7271 hongkongdollar styck, enligt SCMP.
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När Evergrande Property Services noterades i Hongkong i december 2020 värderades bolaget till omkring 95 miljarder hongkongdollar, enligt Caixin. Dagens affär innebär alltså en värdering som ligger över 90 procent lägre.
Hösten 2021, när krisen bröt ut, rapporterade kinesiska medier att konkurrenten Hopson Development skulle köpa en majoritetspost i samma bolag i en affär värd över 40 miljarder hongkongdollar. Den blev aldrig av.
Aktien var stoppad från handel under torsdagen och föll 13,5 procent när handeln återupptogs på fredagen.
Pantsatta miljarder
Förvaltningsbolaget sköter bostäder som sålts av Evergrande och andra byggbolag, och verksamheten är lönsam. Men det har dragits ned i moderbolagets kris. Evergrande använde miljarder yuan av dotterbolagets bankinsättningar som säkerhet för lån, pengar som förvaltningsbolaget sedan haft svårt att få tillbaka, enligt SCMP.
PAG lyfter i börsmeddelandet fram stabila, återkommande intäkter från förvaltade fastigheter över hela Kina. Ett ägarbyte undanröjer enligt PAG osäkerheten kring likvidationen och kan stärka marknadens förtroende.
Budplikt och konkurrensprövning
När PAG tagit kontrollen måste bolaget lägga ett ovillkorat bud på de återstående 5,3 miljarder aktierna. Förvaltningsbolaget ska förbli noterat i Hongkong, och PAG planerar inga större förändringar i verksamhet eller personalstyrka – utöver att utse nya styrelseledamöter.
Köpet finansieras med förvärvslån och kapital från PAG Fund IV. Därutöver betalar PAG 500 miljoner yuan för skatter, transaktionsavgifter och andra skulder i CEG Holdings.
Affären kräver godkännande från kinesiska konkurrensmyndigheter. Om villkoren inte är uppfyllda senast den 12 februari 2027 kan parterna riva avtalet.
Goldman Sachs är rådgivare åt PAG, medan UBS och CITIC Securities företräder Evergrande-sidan.
PAG har gjort liknande affärer tidigare. År 2024 ledde bolaget en grupp investerare som köpte 60 procent av Dalian Wandas köpcentrumbolag för 8,3 miljarder dollar.
Från topp till botten
Evergrande var en gång Kinas ledande fastighetsutvecklare. Efter Pekings tillslag mot fastighetssektorn ställde bolaget in betalningarna på merparten av sina skulder på omkring 300 miljarder dollar, närmare 3 000 miljarder kronor.
Sedan dess har Evergrande blivit symbolen för den kinesiska fastighetskrisen, som fortfarande inte visar några tydliga tecken på att vända.