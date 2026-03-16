Robothundar hyrs in för att skydda datacenter

Datacenter ploppar upp med jämna mellanrum i Nordamerika för att mätta den stora efterfrågan på AI.

Det har också fått företag att experimentera med nya säkerhetslösningar.

Fyrbenta robotar, i storlek med stora hundar, används nu för att patrullera och inspektera anläggningar.

Kan spara pengar

Företag som Boston Dynamics och Ghost Robotics erbjuder robotar som kan övervaka stängsel, upptäcka utrustningsproblem och flagga risker innan de leder till kostsamma driftstopp, skriver Business Insider.

Efterfrågan ökar i takt med att miljardinvesteringar strömmar in i stora datacenter för moln- och AI-drift. Robotarna kan användas dygnet runt, behöver ingen lön och ger operatörer snabb avkastning.

Boston Dynamics uppger att kunder ofta ser effekt inom 18–24 månader, utöver värdet av den insamlade datan.

Kostar en slant

Spot, Boston Dynamics robot, används redan inom industri, räddningstjänst och militär.

För datacenter handlar användningen även om intern inspektion, kartläggning av anläggningar och byggövervakning, samt att upptäcka värmeavvikelser, läckor, vattenpölar eller öppna dörrar.

Priset för Spot varierar mellan 175 000 och 300 000 dollar beroende på utrustning.