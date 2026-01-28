Svenska Handelsfastigheter har emitterat gröna obligationer om 600 miljoner kronor med en löptid på tre år. Det tar bolaget närmare målet om en större andel kapitalmarknadsfinansiering.
Grön miljardfinansiering och expansion – Svenska Handelsfastigheter gasar
Obligationerna förfaller i februari 2029 och löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 88 räntepunkter.
Efter emissionen uppgår Svenska Handelsfastigheters totala utestående gröna obligationer till 2 150 miljoner kronor.
Emissionen genomförs inom ramen för bolagets MTN-program som etablerades 2020 med en total låneram på 5 miljarder kronor.
”Vi är väldigt glada för det ökade intresset för våra obligationer samt stödet från befintliga investerare vilket möjliggjort denna framgångsrika emission som också tar oss närmare målet om en större andel kapitalmarknadsfinansiering”, kommenterar Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter i en kommentar.
Emissionen beskrivs som ytterligare ett steg i bolagets strategi att bli mer aktiv på obligationsmarknaden och en del av arbetet med att bedriva långsiktigt hållbar verksamhet.
Kapitalstark efter nyemission
Den gröna obligationsemissionen kommer kort efter att bolaget i mitten av januari genomförde en riktad nyemission som tillförde cirka 800 miljoner kronor.
Ägarna Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden tecknade vardera drygt en miljon aktier till en kurs om 374,71 kronor per aktie.
”Det är ett tydligt styrkebesked att våra nuvarande ägare har viljan att tillföra ytterligare kapital. Det ger oss finansiella muskler att agera på nya affärsmöjligheter”, sa Thomas i en kommentar Holm då.
Expansion i Söderhamn
Parallellt med den finansiella förstärkningen expanderar bolaget operativt.
I slutet av januari meddelade Svenska Handelsfastigheter att både Clas Ohlson och Lager 157 etablerar sig på E-Center i Söderhamn, med sammantaget nästan 4 000 kvadratmeter butiksyta.
Handelsplatsen har tre miljoner besökare årligen och en omsättning på över en halv miljard kronor.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
