Grön miljardfinansiering och expansion – Svenska Handelsfastigheter gasar

Obligationerna förfaller i februari 2029 och löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 88 räntepunkter.

Efter emissionen uppgår Svenska Handelsfastigheters totala utestående gröna obligationer till 2 150 miljoner kronor.

Emissionen genomförs inom ramen för bolagets MTN-program som etablerades 2020 med en total låneram på 5 miljarder kronor.

”Vi är väldigt glada för det ökade intresset för våra obligationer samt stödet från befintliga investerare vilket möjliggjort denna framgångsrika emission som också tar oss närmare målet om en större andel kapitalmarknadsfinansiering”, kommenterar Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter i en kommentar.

Missa inte: Selin vs Engelbert: Fastighetskrig slutar i mångmiljonuppgörelse. Realtid

Emissionen beskrivs som ytterligare ett steg i bolagets strategi att bli mer aktiv på obligationsmarknaden och en del av arbetet med att bedriva långsiktigt hållbar verksamhet.

Kapitalstark efter nyemission

Den gröna obligationsemissionen kommer kort efter att bolaget i mitten av januari genomförde en riktad nyemission som tillförde cirka 800 miljoner kronor.

ANNONS

Läs även: Efter vd-exiten: Han bygger nytt imperium i Värmland. Dagens PS

Ägarna Kåpan Pensioner och Fjärde AP-fonden tecknade vardera drygt en miljon aktier till en kurs om 374,71 kronor per aktie.

”Det är ett tydligt styrkebesked att våra nuvarande ägare har viljan att tillföra ytterligare kapital. Det ger oss finansiella muskler att agera på nya affärsmöjligheter”, sa Thomas i en kommentar Holm då.