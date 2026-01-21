21 jan. 2026

Realtid
Realtid.se
Fastigheter

Byggstarterna vänder uppåt

Bild på lyftkran och byggnad som används vid byggstarterna
Byggstarterna vänder tydligt uppåt. Under 2025 ökade de med över 22 procent, med särskilt starkt lyft i bostadsbyggandet, enligt Prognoscentret.
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Byggstarterna fortsätter att öka. Under 2025 steg de med drygt 22 procent, enligt Prognoscentrets byggstartsindikator.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Mellan november och december ökade indikatorn med ytterligare 2,0 procent.

Bostadsbyggandet lyfte 36,6 procent under året. Lokalbyggandet steg 11,5 procent, rapporterar Fastighetsnytt.

Läs mer:
Byggarbetsplats Sverige: Så går de 6 största projekten

Prognosen visar fortsatt uppgång

”Återhämtningen syns nu direkt i byggstarterna. Som en ledande indikator kommer utvecklingen att slå igenom senare i både nationalräkenskaper och sysselsättning”, säger Ludvig Uggla, senior ekonom vid Prognoscentret till Fastighetsnytt.

Han pekar också på att kostnadsökningarna dämpats. Det behöver fortsätta för att förbättra kostnadsbilden. Projektdatan för 2026 visar på en fortsatt uppgång i byggstarterna, men bostadsbyggandet ligger fortfarande på låga nivåer i ett längre perspektiv, enligt indikatorn.

Läs också:
Byggjätten föll platt – konkurs efter vändningen

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Byggstarter
Karin Andersen
Karin Andersen
ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS