Byggstarterna vänder uppåt

Mellan november och december ökade indikatorn med ytterligare 2,0 procent.

Bostadsbyggandet lyfte 36,6 procent under året. Lokalbyggandet steg 11,5 procent, rapporterar Fastighetsnytt.

Prognosen visar fortsatt uppgång

”Återhämtningen syns nu direkt i byggstarterna. Som en ledande indikator kommer utvecklingen att slå igenom senare i både nationalräkenskaper och sysselsättning”, säger Ludvig Uggla, senior ekonom vid Prognoscentret till Fastighetsnytt.

Han pekar också på att kostnadsökningarna dämpats. Det behöver fortsätta för att förbättra kostnadsbilden. Projektdatan för 2026 visar på en fortsatt uppgång i byggstarterna, men bostadsbyggandet ligger fortfarande på låga nivåer i ett längre perspektiv, enligt indikatorn.

