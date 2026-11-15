Här står lyxlägenheterna osålda – byggandet rasar 75 procent

Mayfair, Marylebone, Chelsea och Kensington har länge lockat internationellt kapital. Nu har de ett växande problem med tomma nybyggen.

Vid utgången av september fanns 1 400 färdigställda men osålda bostäder i Londons zon 1, enligt analysföretaget Molior. Det är ungefär tre gånger så många som 2016, rapporterar The Guardian.

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Samtidigt har byggstarterna rasat. Under de senaste tolv månaderna påbörjades 1 600 bostäder i zon 1. Det är 75 procent färre än för tio år sedan.

”Det grundläggande problemet är att byggkostnaderna har skjutit i höjden”, säger Jon Neale på fastighetskonsulten Montagu Evans till The Guardian.

Han pekar också på att många av bostäderna säljs till utländska köpare, och de är inte lika aktiva på marknaden som tidigare.

Utvecklare har gått under

Flera aktörer har redan fallit. Fastighetsutvecklaren London Richmond, som marknadsförde sig som specialist på huvudstadens finare områden, gick i administration i augusti. Bolaget hade 20 fastigheter värda över 30 miljoner pund i bland annat South Kensington och Wimbledon. Över 300 fordringsägare väntar nu på 39 miljoner pund.

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Byggbolaget Ardmore Construction gick samma väg 2025. Då arbetade det med tio stora projekt, bland dem två bostadstorn vid King’s Cross och lyxhotell i Mayfair och Kensington.

Lyxprojektet No 1 Palace Street, ett stenkast från Buckingham Palace, gick i administration 2023. Två år senare hade bara 20 procent av lägenheterna sålts.