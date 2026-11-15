I centrala London står 1 400 färdigbyggda bostäder osålda, tre gånger fler än 2016. Nyproduktionen har rasat och flera exklusiva fastighetsutvecklare har kollapsat.
Här står lyxlägenheterna osålda – byggandet rasar 75 procent
Mayfair, Marylebone, Chelsea och Kensington har länge lockat internationellt kapital. Nu har de ett växande problem med tomma nybyggen.
Vid utgången av september fanns 1 400 färdigställda men osålda bostäder i Londons zon 1, enligt analysföretaget Molior. Det är ungefär tre gånger så många som 2016, rapporterar The Guardian.
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Samtidigt har byggstarterna rasat. Under de senaste tolv månaderna påbörjades 1 600 bostäder i zon 1. Det är 75 procent färre än för tio år sedan.
”Det grundläggande problemet är att byggkostnaderna har skjutit i höjden”, säger Jon Neale på fastighetskonsulten Montagu Evans till The Guardian.
Han pekar också på att många av bostäderna säljs till utländska köpare, och de är inte lika aktiva på marknaden som tidigare.
Utvecklare har gått under
Flera aktörer har redan fallit. Fastighetsutvecklaren London Richmond, som marknadsförde sig som specialist på huvudstadens finare områden, gick i administration i augusti. Bolaget hade 20 fastigheter värda över 30 miljoner pund i bland annat South Kensington och Wimbledon. Över 300 fordringsägare väntar nu på 39 miljoner pund.
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Byggbolaget Ardmore Construction gick samma väg 2025. Då arbetade det med tio stora projekt, bland dem två bostadstorn vid King’s Cross och lyxhotell i Mayfair och Kensington.
Lyxprojektet No 1 Palace Street, ett stenkast från Buckingham Palace, gick i administration 2023. Två år senare hade bara 20 procent av lägenheterna sålts.
Jättarna drar i handbromsen
Också de stora bolagen backar. British Land har pausat andra etappen av Canada Water-projektet i södra London. Bara omkring 30 procent av de 186 lägenheterna i första etappens torn har sålts, enligt Construction Enquirer.
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Berkeley Group, Londons största bostadsutvecklare, meddelade i april att bolaget slutar köpa ny mark. Aktien föll 18 procent samma dag. Ordföranden Rob Perrins har varnat för att London bygger mindre än tio procent av sitt årliga bostadsmål, rapporterar Housing Today.
Taylor Wimpey planerar enligt The Guardian att lämna Londonmarknaden helt.
Skatterna skrämmer köparna
Bakom köparnas tvekan ligger flera politiska beslut. Avskaffandet av det så kallade non-dom-systemet har krympt köparbasen i toppsegmentet.
Utländska köpare kan dessutom betala upp till 19 procent i stämpelskatt när de köper ytterligare en bostad. På ett hem för 10 miljoner pund blir notan 1,9 miljoner pund.
”Osäkerheten kring beskattning och kostnaderna för att köpa och äga har avskräckt köpare som inte måste köpa från att slå till”, säger Marcus Dixon på JLL till The Guardian.
Många väljer i stället att hyra. Under de senaste tolv månaderna hyrdes 338 bostäder ut för över 150 000 pund om året, enligt JLL. Det är 14 procent fler än året innan och ett nytt rekord.
”Ganska många har bestämt sig för att pausa sina köp och bo kvar i en hyresbostad i London”, säger köpagenten Jerome Lartaud, som arbetar med ultrarika klienter, till tidningen.
De förmögnas flykt har pågått en tid. Realtid har rapporterat att tusentals miljonärer lämnar Storbritannien, och enligt Dagens PS säljs London-lyxhusen nu med miljonrabatter.
Lägenhetspriserna har stått still
Problemen syns även på den bredare marknaden. En genomsnittlig lägenhet i London kostade omkring 431 000 pund i juni. Det är 2 000 pund mindre än i juni 2016, enligt Land Registry. Om priserna hade följt inflationen hade snittpriset varit 180 000 pund högre. Under samma period har priserna på hus stigit med ungefär en femtedel.
Byggbranschen tar smällen. Antalet lediga jobb i sektorn minskade med 7 000 under juli–september, mer än i någon annan bransch, enligt brittiska statistikmyndigheten ONS.
Jon Neale tror ändå på London på lång sikt.
”Alla tror på London på lång sikt eftersom vi har en enorm bostadsbrist. Men det byggs upp ett stort lager av osålda bostäder”, säger han till The Guardian.