I 16 år har fastighetsägarna försökt hitta en framtid för Caroli kyrka i Malmö. Konsthall, konsertlokal, saluhall och nattklubb har passerat revy. Nu blir det i stället en frikyrka med rötterna i Australien som flyttar in. Ett 25-årigt hyresavtal kan bli början på en ny epok för Malmös gamla öster, där även det intilliggande köpcentrumet länge kämpat med tomma lokaler.
Frikyrka från Australien tar över Malmös övergivna kyrka – kan Caroli återuppstå?
Kyrkan som ingen visste vad man skulle göra med
När Caroli kyrka avsakraliserades 2010 var förhoppningarna stora. Fastighetsbolaget Profi hade köpt den gamla kyrkan från 1880 för att skapa en ny mötesplats i östra delen av Malmös centrum.
”Sedan om det är restaurang eller saluhall, utställning eller konsthall… man kan tänka sig många olika utformningar”, sade Profis investeringsansvarige Gustav Björkman till Sveriges Radio i augusti 2010.
Åren gick och idéerna blev allt fler. År 2012 diskuterades en konsertlokal. Senare kom planer på en större evenemangsanläggning med restaurang och kafé.
För att möjliggöra ombyggnaden ville ägaren plocka bort kyrkbänkar, predikstol och annan historisk inredning. Riksantikvarieämbetet protesterade, men 2016 fick fastighetsägaren rätt i kammarrätten.
Det hjälpte föga. Lokalen fortsatte i huvudsak att stå tom.
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Från gudstjänster till nattklubb och tillbaka
År 2022 hade fastighetsbolaget Corem nya idéer. Kyrkan skulle kunna innehålla saluhall och restaurang på dagen för att sedan förvandlas till nattklubb på kvällen.
”Det hade ju varit helt underbart”, sade Corems fastighetschef Peter Jansson till Sveriges Radio.
Ambitionen var att öppna i slutet av 2023. Även gym och inomhuspark har diskuterats genom åren. Några namngivna, kontrakterade hyresgäster för dessa verksamheter har däremot inte kunnat beläggas.
Köpcentrumet som aldrig riktigt lyfte
Historien om Caroli kyrka hänger ihop med det intilliggande köpcentrumet. Caroli har länge varit en av Malmös besvärligaste handelsfastigheter.
När Lidl etablerade sig 2018 låg vakansgraden enligt Fastighetsvärlden på omkring 30 procent före uthyrningen och sjönk till 23 procent.
År 2021 presenterades nästa stora räddningsaktion. Nordic Outlet skulle fylla 4 200 kvadratmeter med märkesvaror till kraftiga rabatter.
Men problemen var inte över. Hösten 2024 konstaterade Corem att en del av köpcentrumet fortfarande stod tom. Nya hyresgäster som keramikverkstaden Ceramic and Me och kaféet Ambrosia skulle hjälpa till att skapa liv.
I dag finns bland annat ICA Malmborgs, Lidl och flera serviceföretag i gallerian. Caroli är alltså långt ifrån övergivet, även om den gamla shoppingglansen har falnat.
Gud kommer tillbaka från Sydney
Nu får kyrkobyggnaden till slut en mer beständig lösning.
Danska NYR Ejendomme har köpt fastigheten av Corem för en hemlig köpeskilling och tecknat ett 25-årigt hyresavtal med C3 Church Malmö.
Den internationella frikyrkorörelsen grundades i Sydney 1980 av Phil och Chris Pringle. Malmöförsamlingen har funnits sedan 2007 och samlar enligt egna uppgifter omkring 160 personer till sina engelskspråkiga söndagsgudstjänster.
”För oss är den en dröm som blir sann”, säger pastorn Linn Style till Sydsvenskan.
Församlingen har tidigare hållit till hos Frälsningsarmén på Limhamn och hyr nu tillfälligt lokaler i Studio.
Kan kyrkan väcka gamla Öster?
En levande kyrka med återkommande besökare kan ge Carolikvarteret ytterligare en anledning att besökas. Men 160 gudstjänstbesökare på söndagar är knappast tillräckligt för att fylla köpcentrumets tomma butikslokaler.
Det intressanta är därför vad som ska hända under resten av veckan.
Församlingen vill öppna kyrkan för kulturaktiviteter och konserter. Den gamla fastighetsägardrömmen om en mötesplats för hela stadsdelen lever därmed vidare, fast med andra huvudpersoner.
Innan dess krävs invändig renovering och brandsäkerhetsåtgärder. De första gudstjänsterna planeras till januari 2027.
”Vi har till exempel ambitioner att öppna upp för musikevents”, säger Linn Style till Sydsvenskan.
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