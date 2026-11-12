Frikyrka från Australien tar över Malmös övergivna kyrka – kan Caroli återuppstå?

Från gudstjänster till nattklubb och tillbaka

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År 2022 hade fastighetsbolaget Corem nya idéer. Kyrkan skulle kunna innehålla saluhall och restaurang på dagen för att sedan förvandlas till nattklubb på kvällen.

”Det hade ju varit helt underbart”, sade Corems fastighetschef Peter Jansson till Sveriges Radio.

Ambitionen var att öppna i slutet av 2023. Även gym och inomhuspark har diskuterats genom åren. Några namngivna, kontrakterade hyresgäster för dessa verksamheter har däremot inte kunnat beläggas.

Köpcentrumet som aldrig riktigt lyfte

Historien om Caroli kyrka hänger ihop med det intilliggande köpcentrumet. Caroli har länge varit en av Malmös besvärligaste handelsfastigheter.

När Lidl etablerade sig 2018 låg vakansgraden enligt Fastighetsvärlden på omkring 30 procent före uthyrningen och sjönk till 23 procent.

År 2021 presenterades nästa stora räddningsaktion. Nordic Outlet skulle fylla 4 200 kvadratmeter med märkesvaror till kraftiga rabatter.

Men problemen var inte över. Hösten 2024 konstaterade Corem att en del av köpcentrumet fortfarande stod tom. Nya hyresgäster som keramikverkstaden Ceramic and Me och kaféet Ambrosia skulle hjälpa till att skapa liv.

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I dag finns bland annat ICA Malmborgs, Lidl och flera serviceföretag i gallerian. Caroli är alltså långt ifrån övergivet, även om den gamla shoppingglansen har falnat.

Gud kommer tillbaka från Sydney

Nu får kyrkobyggnaden till slut en mer beständig lösning.

Danska NYR Ejendomme har köpt fastigheten av Corem för en hemlig köpeskilling och tecknat ett 25-årigt hyresavtal med C3 Church Malmö.

Den internationella frikyrkorörelsen grundades i Sydney 1980 av Phil och Chris Pringle. Malmöförsamlingen har funnits sedan 2007 och samlar enligt egna uppgifter omkring 160 personer till sina engelskspråkiga söndagsgudstjänster.

”För oss är den en dröm som blir sann”, säger pastorn Linn Style till Sydsvenskan.

Församlingen har tidigare hållit till hos Frälsningsarmén på Limhamn och hyr nu tillfälligt lokaler i Studio.

Köpcentrumet Caroli har länge kämpat med tomma butikslokaler och vikande attraktionskraft. Nu hoppas man på nytt liv i kvarteret när kyrkan intill får en hyresgäst. Foto: Stig-Åke Jönsson/TT

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Kan kyrkan väcka gamla Öster?

En levande kyrka med återkommande besökare kan ge Carolikvarteret ytterligare en anledning att besökas. Men 160 gudstjänstbesökare på söndagar är knappast tillräckligt för att fylla köpcentrumets tomma butikslokaler.

Det intressanta är därför vad som ska hända under resten av veckan.

Församlingen vill öppna kyrkan för kulturaktiviteter och konserter. Den gamla fastighetsägardrömmen om en mötesplats för hela stadsdelen lever därmed vidare, fast med andra huvudpersoner.

Innan dess krävs invändig renovering och brandsäkerhetsåtgärder. De första gudstjänsterna planeras till januari 2027.

”Vi har till exempel ambitioner att öppna upp för musikevents”, säger Linn Style till Sydsvenskan.