Fastighetsbranschen sticker ut när brittisk företagsstress når rekord

Totalt 738 144 brittiska företag befann sig i ”betydande” finansiell stress under tredje kvartalet 2026. Det visar den senaste Red Flag Alert-rapporten från rådgivningskoncernen BTG, som fram till i februari hette Begbies Traynor.

Ökningen jämfört med samma period i fjol är blygsam, 1,6 procent. Men nivån är den högsta sedan mätningarna inleddes för drygt 20 år sedan, och 20 av de 22 branscher som BTG följer visar en ökning.

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Det handlar om finansiell stress, inte om konkurser. BTG:s modell flaggar företag där nyckeltal som rörelsekapital, eventualförpliktelser, balanserade vinstmedel och eget kapital har försämrats tydligt eller under en längre tid.

Fastigheter ökar snabbast av de stora

Tre branscher dominerar statistiken. Stödtjänster har flest pressade företag, 118 695 (+2,9 procent). Därefter kommer bygg med 108 340 (+4,6 procent) och fastigheter och fastighetstjänster med 99 908 (+9,7 procent).

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Fastighetsbranschen ökar alltså klart snabbast av de tre. Den har nästan 8 800 fler pressade bolag än för ett år sedan och står nu för nästan vart sjunde stressat företag i Storbritannien. Branschen har också 6 127 företag i den allvarligaste kategorin, kritisk stress, vilket är tredje flest.

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Även i Norden har fastighetsbranschen knäckts av en lång period med höga räntor och stigande byggkostnader.

Geografiskt sticker London ut med 234 058 pressade företag, nästan en tredjedel av totalen.

Bland de konsumentnära branscherna ökade antalet stressade barer och restauranger med 5 procent till 18 866. Dagligvaru- och apotekshandeln ökade med 7,3 procent till 19 269 företag.