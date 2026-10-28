Antalet brittiska företag med betydande finansiella problem är det högsta sedan mätningarna började 2004. Fastighetsbranschen ökar mest av de stora branscherna, med nästan 100 000 pressade bolag. Samtidigt minskar antalet företag i akut kris.
Fastighetsbranschen sticker ut när brittisk företagsstress når rekord
Totalt 738 144 brittiska företag befann sig i ”betydande” finansiell stress under tredje kvartalet 2026. Det visar den senaste Red Flag Alert-rapporten från rådgivningskoncernen BTG, som fram till i februari hette Begbies Traynor.
Ökningen jämfört med samma period i fjol är blygsam, 1,6 procent. Men nivån är den högsta sedan mätningarna inleddes för drygt 20 år sedan, och 20 av de 22 branscher som BTG följer visar en ökning.
Missa inte: Toppchefen lämnar Heimstaden – Fladeland blir ensam vd. Realtid
Det handlar om finansiell stress, inte om konkurser. BTG:s modell flaggar företag där nyckeltal som rörelsekapital, eventualförpliktelser, balanserade vinstmedel och eget kapital har försämrats tydligt eller under en längre tid.
Fastigheter ökar snabbast av de stora
Tre branscher dominerar statistiken. Stödtjänster har flest pressade företag, 118 695 (+2,9 procent). Därefter kommer bygg med 108 340 (+4,6 procent) och fastigheter och fastighetstjänster med 99 908 (+9,7 procent).
Läs även: Nu är de brittiska pubarna hotade – igen. Dagens PS
Fastighetsbranschen ökar alltså klart snabbast av de tre. Den har nästan 8 800 fler pressade bolag än för ett år sedan och står nu för nästan vart sjunde stressat företag i Storbritannien. Branschen har också 6 127 företag i den allvarligaste kategorin, kritisk stress, vilket är tredje flest.
Även i Norden har fastighetsbranschen knäckts av en lång period med höga räntor och stigande byggkostnader.
Geografiskt sticker London ut med 234 058 pressade företag, nästan en tredjedel av totalen.
Bland de konsumentnära branscherna ökade antalet stressade barer och restauranger med 5 procent till 18 866. Dagligvaru- och apotekshandeln ökade med 7,3 procent till 19 269 företag.
Akut kris minskar
Bilden är dock inte entydigt mörk. Antalet företag i kritisk finansiell stress föll med 20,7 procent till 44 033, från 55 530 för ett år sedan.
Missa inte: Var femte tjänst bort i börsens största bostadsbolag. Realtid
Även den officiella statistiken pekar åt samma håll. Enligt Business Matters registrerade den brittiska myndigheten Insolvency Service 1 882 företagsinsolvenser i England och Wales i september, 5 procent färre än ett år tidigare. Antalet tvångslikvidationer steg dock med 25 procent till 341.
Skatteskulder på 27 miljarder pund
BTG har också begärt ut uppgifter från den brittiska skattemyndigheten HMRC. Per den 31 augusti var obetald moms, bolagsskatt och arbetsgivarskatt uppe i 27,3 miljarder pund.
Det är långt under toppen på omkring 51,3 miljarder under pandemin, men mer än dubbelt så mycket som de 11,4 miljarder som var obetalt före pandemin. Enligt BTG tyder den höga indrivningstakten på att fler företag med skatteskulder kan få ökat tryck på sig framöver.
Budgeten presenteras i dag
Rapporten kommer samtidigt som kraven växer på mer stöd till den privata sektorn i budgeten, skriver The Guardian.
Finansminister John Healey lägger i dag, onsdag, fram sin första budget. Han tog över efter Rachel Reeves i juli, när Andy Burnham blev premiärminister – en utnämning som Dagens PS beskrev som en svår balansgång mellan politisk agenda och marknadens förtroende.
Redan Reeves budgetar väckte frustration bland brittiska företagare.
Mark Fry, vd för BTG, pekar på stigande arbetskraftskostnader, inflation, dyrare energi och höga lånekostnader.
”Många företag går in i den här budgeten från ett läge av finansiell svaghet snarare än styrka. Om hälsan i det brittiska näringslivet ska förbättras måste mycket ge med sig”, säger han i ett pressmeddelande.
Julie Palmer, managing partner på BTG, oroar sig särskilt för de konsumentnära branscherna inför julhandeln. Hon pekar bland annat på att energipristaket väntas höjas med 26 procent i januari.
”Hushållen kommer sannolikt att koncentrera sig på det nödvändigaste”, säger hon.
Oron delas av småföretagarna. I en undersökning från finansbolaget Novuna, som Business Matters hänvisar till, svarade 86 procent av småföretagen att de befarar att budgeten kan slå mot deras ekonomi. Mest oroade är de för höjda arbetsgivaravgifter och höjd moms.