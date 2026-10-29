Telias rådgivare stämmer BBC – gick miste om att adlas efter anklagelser

Den brittiske affärsmannen Mohamed Amersi gick miste om både att adlas och att få en plats i överhuset efter anklagelser om korruption.

Det gör uppgifter gällande som presenterades i en domstol i London på onsdagen.

Amersi stämmer BBC för förtal efter ett reportage i programmet Panorama från 2021.

Var rådgivare åt Telia

Amersi, som har donerat stora summor till både Konservativa partiet och Reform UK, anser att BBC:s rapportering allvarligt skadat hans anseende, skriver The Guardian.

Han hävdar också att publiciteten tvingat honom att dra sig tillbaka från sitt arbete med utbildningsrelaterad välgörenhet.

Enligt hans egen redogörelse förlorade han dessutom en bankrelation med schweiziska Union Bancaire Privée.

BBC:s reportage handlade om Amersis arbete som rådgivare åt Telia, som då hette TeliaSonera, i Uzbekistan.

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I centrum står en betalning på 220 miljoner dollar till Gibraltarbolaget Takilant i januari 2010.

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