När Mohamed Amersi anklagades för inblandning i Telias korruptionsskandal förlorade han affärer och prestige. Nu ställer han BBC inför rätta.
Telias rådgivare stämmer BBC – gick miste om att adlas efter anklagelser
Den brittiske affärsmannen Mohamed Amersi gick miste om både att adlas och att få en plats i överhuset efter anklagelser om korruption.
Det gör uppgifter gällande som presenterades i en domstol i London på onsdagen.
Amersi stämmer BBC för förtal efter ett reportage i programmet Panorama från 2021.
Var rådgivare åt Telia
Amersi, som har donerat stora summor till både Konservativa partiet och Reform UK, anser att BBC:s rapportering allvarligt skadat hans anseende, skriver The Guardian.
Han hävdar också att publiciteten tvingat honom att dra sig tillbaka från sitt arbete med utbildningsrelaterad välgörenhet.
Enligt hans egen redogörelse förlorade han dessutom en bankrelation med schweiziska Union Bancaire Privée.
BBC:s reportage handlade om Amersis arbete som rådgivare åt Telia, som då hette TeliaSonera, i Uzbekistan.
I centrum står en betalning på 220 miljoner dollar till Gibraltarbolaget Takilant i januari 2010.
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Bestrider anklagelserna
Enligt BBC finns det starka skäl att misstänka att Amersi deltog i affärer som han visste, eller borde ha förstått, var korrupta.
Takilants verkliga ägare ska ha varit Gulnara Karimova, dotter till Uzbekistans dåvarande president Islam Karimov.
Hon anklagades för att ha inflytande över landets telekomreglering.
Amersi bestrider anklagelserna. Han hävdar att varken han eller Telia kände till, eller hade anledning att misstänka, att Karimova kontrollerade Takilant.
Hans arbete i Uzbekistan ska enligt honom ha varit begränsat till en period på mindre än sex veckor.
Affärsmannen ifrågasätter även BBC:s användning av uppgifter från Telias uppgörelse med USA:s justitiedepartement 2017. Telia erkände då kopplingar till korrupta affärer i flera länder.
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Pekar på juridisk granskning
Amersi menar att uppgifterna inte bevisar att han själv kände till eller medverkade till några mutor.
Han hänvisar också till en juridisk granskning som Telia beställde och som enligt hans försvarare inte kunde fastställa någon säker juridisk eller ekonomisk koppling mellan Takilant och Karimova.
BBC bestrider att publiceringen orsakat allvarlig skada på Amersis anseende och försvarar rapporteringen med hänvisning till att uppgifterna är sanna och att publiceringen låg i allmänhetens intresse.
Rättegången väntas pågå i sju veckor. Amersi ska vittna under sex dagar med start den 11 november.
Han kräver skadestånd och ett förbud mot fortsatt publicering av de uppgifter som han anser vara förtalande.
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